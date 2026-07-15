https://crimea.ria.ru/20260715/glavnyy-inzhener-zaes-ubit-v-rezultate-terakta-1157676283.html
Главный инженер ЗАЭС убит в результате теракта
Главный инженер ЗАЭС убит в результате теракта - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Главный инженер ЗАЭС убит в результате теракта
Главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев погиб в среду в результате удара украинского дрона, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T20:38
2026-07-15T20:38
2026-07-15T20:43
заэс (запорожская атомная электростанция)
теракт
атаки всу
происшествия
новости
беспилотник (бпла, дрон)
алексей лихачев
росатом
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/04/1129816922_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_60d14fe386fb31523e982a6a19e88fde.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев погиб в среду в результате удара украинского дрона, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.По его словам, беспилотник нанес удар по служебному автомобилю ЗАЭС, в котором находился Яковлев, на границе промышленной площадки станции и Энергодара. Вместе с главным инженером погиб водитель.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
заэс (запорожская атомная электростанция)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/04/1129816922_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3bc98d7a08bb4a54eb03962dd4bc65e1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
заэс (запорожская атомная электростанция), теракт, атаки всу, происшествия, новости, беспилотник (бпла, дрон), алексей лихачев, росатом
Материал дополняется
Главный инженер ЗАЭС убит в результате теракта
Главный инженер Запорожской АЭС Яковлев убит ударом украинского дрона - Лихачев
20:38 15.07.2026 (обновлено: 20:43 15.07.2026)