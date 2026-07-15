Рейтинг@Mail.ru
Главный инженер ЗАЭС убит в результате теракта - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260715/glavnyy-inzhener-zaes-ubit-v-rezultate-terakta-1157676283.html
Главный инженер ЗАЭС убит в результате теракта
Главный инженер ЗАЭС убит в результате теракта - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Главный инженер ЗАЭС убит в результате теракта
Главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев погиб в среду в результате удара украинского дрона, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T20:38
2026-07-15T20:43
заэс (запорожская атомная электростанция)
теракт
атаки всу
происшествия
новости
беспилотник (бпла, дрон)
алексей лихачев
росатом
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/04/1129816922_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_60d14fe386fb31523e982a6a19e88fde.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев погиб в среду в результате удара украинского дрона, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.По его словам, беспилотник нанес удар по служебному автомобилю ЗАЭС, в котором находился Яковлев, на границе промышленной площадки станции и Энергодара. Вместе с главным инженером погиб водитель.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
заэс (запорожская атомная электростанция)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/04/1129816922_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3bc98d7a08bb4a54eb03962dd4bc65e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
заэс (запорожская атомная электростанция), теракт, атаки всу, происшествия, новости, беспилотник (бпла, дрон), алексей лихачев, росатом
Материал дополняется
Главный инженер ЗАЭС убит в результате теракта

Главный инженер Запорожской АЭС Яковлев убит ударом украинского дрона - Лихачев

20:38 15.07.2026 (обновлено: 20:43 15.07.2026)
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкЛоготип на въезде на территорию Запорожской АЭС
Логотип на въезде на территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости . Таисия Воронцова
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев погиб в среду в результате удара украинского дрона, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.
"Сегодня днем в результате целенаправленного террористического акта киевского режима был убит главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев", - приводит РИА Новости слова Лихачева.
По его словам, беспилотник нанес удар по служебному автомобилю ЗАЭС, в котором находился Яковлев, на границе промышленной площадки станции и Энергодара. Вместе с главным инженером погиб водитель.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)ТерактАтаки ВСУПроисшествияНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)Алексей ЛихачевРосатом
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:38Главный инженер ЗАЭС убит в результате теракта
20:30Тихон выразил соболезнования в связи с кончиной настоятеля храма в Крыму
20:21В РФ испытывают комплекс для защиты промышленных объектов от дронов
20:11Помочь промышленным предприятиям Крыма в ЧС: все о субсидии и новых мерах
20:01Крымский мост – обстановка к вечеру среды
19:48Бессильная злоба: в МИД прокомментировали санкции против VK
19:38Мечтаю стать капитаном: как крымчанин нашел себя в войсках беспилотных систем
19:26Краснодарский край попросил кабмин увеличить поставки топлива в регион
19:19В Крыму после укусов клещей 29 человек заразились боррелиозом
18:52Такой сплоченности нет нигде в мире: что показала ЧС в Крыму
18:42Можно лишиться имущества: крымчан предостерегли от услуг раздолжнителей
18:34В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения
18:29В Севастополе отбили дома от пожара
18:21Как бесплатно заправить баллон газом в Судаке
18:10Почему Болгария выходит из "коалиции желающих" по Украине на самом деле
17:59"Ланцеты" пустили ко дну катера ВСУ в Черном море – видео
17:54В Одессе поражены сухогрузы с военным грузом
17:47Где в Севастополе не будет света 16 июля: адреса
17:31Подросток и двое взрослых утонули на Кубани за сутки
17:20Станут военными целями: в РФ предостерегли ЕС от интервенции на Украину
Лента новостейМолния