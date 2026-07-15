https://crimea.ria.ru/20260715/gde-v-sevastopole-ne-budet-sveta-16-iyulya-adresa-1157671744.html

Где в Севастополе не будет света 16 июля: адреса

Где в Севастополе не будет света 16 июля: адреса - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Где в Севастополе не будет света 16 июля: адреса

В четверг, 16 июля, в Севастополе будет временно ограничена подача электроэнергии на двух десятках улицах, а также в двух СНТ. Это связано с необходимостью... РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T17:47

2026-07-15T17:47

2026-07-15T17:47

севастополь

севастопольэнерго

энергосистема крыма

электроэнергия

электросети

отключение электроэнергии

электричество

новости севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0e/1156834512_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_55a8dd457d845bb7a1fe87417eb4c719.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В четверг, 16 июля, в Севастополе будет временно ограничена подача электроэнергии на двух десятках улицах, а также в двух СНТ. Это связано с необходимостью выполнения неотложных работ, сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".В частности, в период с 09:00 до 16:00 на два часа света не будет по улицам Готская, Фиолентовское шоссе, Комбрига Потапова, Камышовое шоссе, Молодых Строителей, Александра Маринеско, пр. Эдельвейсовый, 3-я Эдельвейсовая, пер. 2-й Айвовый, Ближняя, а также в СНТ "Отрадный-2" и "Строитель".С 09:00 до 12:00 без света останутся микрорайон Омега-2А; ул. Павла Корчагина и пр. Античный.С 10:00 до 17:00 будет ограничена подача электроэнергии по адресам: ул. Перекопская, ул. Комсомольская, ул. Дзержинского.Кроме того, с 09:00 до 18:30 отключат свет в селе Верхнесадовое на улицах Гагарина и Севастопольская, пер. Дорожный.С полным списком адресов и номеров домов можно ознакомиться здесь.Утром в среду в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. Город вернулся к графику "3 через 3".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителям Севастополя компенсируют часть затраты на солнечные батареиОтключения света в Крыму: что делать с лекарствамиВ Крыму разработали дополнительные меры поддержки промышленности

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, севастопольэнерго, энергосистема крыма, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии, электричество, новости севастополя