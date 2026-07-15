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Где в Севастополе не будет света 16 июля: адреса - РИА Новости Крым, 15.07.2026
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Где в Севастополе не будет света 16 июля: адреса
Где в Севастополе не будет света 16 июля: адреса - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Где в Севастополе не будет света 16 июля: адреса
В четверг, 16 июля, в Севастополе будет временно ограничена подача электроэнергии на двух десятках улицах, а также в двух СНТ. Это связано с необходимостью... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T17:47
2026-07-15T17:47
севастополь
севастопольэнерго
энергосистема крыма
электроэнергия
электросети
отключение электроэнергии
электричество
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В четверг, 16 июля, в Севастополе будет временно ограничена подача электроэнергии на двух десятках улицах, а также в двух СНТ. Это связано с необходимостью выполнения неотложных работ, сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".В частности, в период с 09:00 до 16:00 на два часа света не будет по улицам Готская, Фиолентовское шоссе, Комбрига Потапова, Камышовое шоссе, Молодых Строителей, Александра Маринеско, пр. Эдельвейсовый, 3-я Эдельвейсовая, пер. 2-й Айвовый, Ближняя, а также в СНТ "Отрадный-2" и "Строитель".С 09:00 до 12:00 без света останутся микрорайон Омега-2А; ул. Павла Корчагина и пр. Античный.С 10:00 до 17:00 будет ограничена подача электроэнергии по адресам: ул. Перекопская, ул. Комсомольская, ул. Дзержинского.Кроме того, с 09:00 до 18:30 отключат свет в селе Верхнесадовое на улицах Гагарина и Севастопольская, пер. Дорожный.С полным списком адресов и номеров домов можно ознакомиться здесь.Утром в среду в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. Город вернулся к графику "3 через 3".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителям Севастополя компенсируют часть затраты на солнечные батареиОтключения света в Крыму: что делать с лекарствамиВ Крыму разработали дополнительные меры поддержки промышленности
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4.7
96
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севастополь, севастопольэнерго, энергосистема крыма, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии, электричество, новости севастополя
Где в Севастополе не будет света 16 июля: адреса

Часть Севастополя останется без света 16 июля

17:47 15.07.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В четверг, 16 июля, в Севастополе будет временно ограничена подача электроэнергии на двух десятках улицах, а также в двух СНТ. Это связано с необходимостью выполнения неотложных работ, сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".
В частности, в период с 09:00 до 16:00 на два часа света не будет по улицам Готская, Фиолентовское шоссе, Комбрига Потапова, Камышовое шоссе, Молодых Строителей, Александра Маринеско, пр. Эдельвейсовый, 3-я Эдельвейсовая, пер. 2-й Айвовый, Ближняя, а также в СНТ "Отрадный-2" и "Строитель".
С 09:00 до 12:00 без света останутся микрорайон Омега-2А; ул. Павла Корчагина и пр. Античный.
С 10:00 до 17:00 будет ограничена подача электроэнергии по адресам: ул. Перекопская, ул. Комсомольская, ул. Дзержинского.
Кроме того, с 09:00 до 18:30 отключат свет в селе Верхнесадовое на улицах Гагарина и Севастопольская, пер. Дорожный.
С полным списком адресов и номеров домов можно ознакомиться здесь.
Утром в среду в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. Город вернулся к графику "3 через 3".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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