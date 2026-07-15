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Где в Севастополе купить бензин - адреса - РИА Новости Крым, 15.07.2026
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Где в Севастополе купить бензин - адреса
Где в Севастополе купить бензин - адреса - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Где в Севастополе купить бензин - адреса
В Севастополе 15 июля бензин появится в свободной продаже на пяти АЗС. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T10:00
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новости севастополя
азс
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе 15 июля бензин появится в свободной продаже на пяти АЗС. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев."С 10:00 на 5 заправках "Атан" будет в свободной продаже топливо марки АИ-95 Ultra", - проинформировал он.Так, приобрести топливо можно на:*АЗС 60 Качинское шоссе *АЗС 68 ул. Горпищенко, 155 *АЗС 81 ул. Хрусталева, 62*АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 *АЗС 166 Камышовое шоссе, 32Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти рассказали о жизни Крыма в режиме ЧСФАС выдала предупреждения 13 компаниям из-за цен на топливоДля Крыма создают новую систему снабжения топливом
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Где в Севастополе купить бензин - адреса

Где в Севастополе можно купить бензин 15 июля

10:00 15.07.2026 (обновлено: 10:01 15.07.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Сазонов / Перейти в фотобанкБензоколонка автозаправочной станции
Бензоколонка автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости . Алексей Сазонов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе 15 июля бензин появится в свободной продаже на пяти АЗС. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"С 10:00 на 5 заправках "Атан" будет в свободной продаже топливо марки АИ-95 Ultra", - проинформировал он.
Так, приобрести топливо можно на:
*АЗС 60 Качинское шоссе
*АЗС 68 ул. Горпищенко, 155
*АЗС 81 ул. Хрусталева, 62
*АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16
*АЗС 166 Камышовое шоссе, 32
Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.
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