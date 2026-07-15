https://crimea.ria.ru/20260715/gde-v-sevastopole-kupit-benzin---adresa-1157656751.html

Где в Севастополе купить бензин - адреса

Где в Севастополе купить бензин - адреса - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Где в Севастополе купить бензин - адреса

В Севастополе 15 июля бензин появится в свободной продаже на пяти АЗС. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T10:00

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе 15 июля бензин появится в свободной продаже на пяти АЗС. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев."С 10:00 на 5 заправках "Атан" будет в свободной продаже топливо марки АИ-95 Ultra", - проинформировал он.Так, приобрести топливо можно на:*АЗС 60 Качинское шоссе *АЗС 68 ул. Горпищенко, 155 *АЗС 81 ул. Хрусталева, 62*АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 *АЗС 166 Камышовое шоссе, 32Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти рассказали о жизни Крыма в режиме ЧСФАС выдала предупреждения 13 компаниям из-за цен на топливоДля Крыма создают новую систему снабжения топливом

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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