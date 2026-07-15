https://crimea.ria.ru/20260715/gde-v-krymu-mozhno-kupit-benzin-v-sredu-1157656510.html

Где в Крыму можно купить бензин в среду

Где в Крыму можно купить бензин в среду - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Где в Крыму можно купить бензин в среду

В среду в Крыму в свободной продаже есть бензин марки А95 Ultra на ряде автозаправочных станций. Об этом информируют власти муниципалитетов. РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T10:24

2026-07-15T10:24

2026-07-15T10:24

топливо в крыму

топливо

бензин

дефицит топлива в крыму

крым

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/97550/49/975504944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20ad17843895171f83cf1e1ca98a5b8d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В среду в Крыму в свободной продаже есть бензин марки А95 Ultra на ряде автозаправочных станций. Об этом информируют власти муниципалитетов. Как сообщает пресс-служба администрации Ялты, с 9 часов утра свободная продажа топлива открыта на заправке "Формула" по адресу: Ялта, Южнобережное шоссе, 27 Б – АИ95-К5, ориентировочно на 100 машин по 20 литров. С 10:00 будет открыта продажа на заправке "Атан" по адресу: Никита, Южнобережное шоссе, 87 – А95 Ultra, ориентировочно на 150 машин по 20 литров. В Алуште, по информации мэра Галины Огневой, с 10:00 запланирована свободная реализация бензина марки по следующим адресам: Как информирует мэр Феодосии Владимир Ким, на АЗС города свободно приобрести бензин с 10 часов утра можно на АЗС "Атан" - на Челнокова, 71 – А95 Ultra, в в селе Ближнее, по Симферопольскому шоссе, 2/Б – А95 Ultra, по Керченскому шоссе, 23 – А95 Ultra.По данным главы администрации города Саки Юлии Предыбайло, в городе с 10 часов утра в продаже за наличный и безналичный откроется продажа бензина марки АИ95 Ultra: заправка "Атан", Евпаторийское шоссе, 80. По информации главы администрации Белогорского района Дмитрия Чумакова, в свободной продаже с 10:00 на АЗС района - бензин АИ-95 ультра: Для заправки на АЗС Крыма по-прежнему доступны до 20 литров топлива исключительно в бак транспортного средства, подчеркивают представители власти. Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь ищет механизм субсидирования для снижения цен на топливоРабота общественного транспорта в Симферополе стабилизируется – властиВ Крыму предостерегли детей от оборудования "топливных тайников"

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

топливо в крыму, топливо, бензин, дефицит топлива в крыму, крым, новости крыма