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Где в Крыму можно купить бензин в среду - РИА Новости Крым, 15.07.2026
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Где в Крыму можно купить бензин в среду
Где в Крыму можно купить бензин в среду - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Где в Крыму можно купить бензин в среду
В среду в Крыму в свободной продаже есть бензин марки А95 Ultra на ряде автозаправочных станций. Об этом информируют власти муниципалитетов. РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T10:24
2026-07-15T10:24
топливо в крыму
топливо
бензин
дефицит топлива в крыму
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В среду в Крыму в свободной продаже есть бензин марки А95 Ultra на ряде автозаправочных станций. Об этом информируют власти муниципалитетов. Как сообщает пресс-служба администрации Ялты, с 9 часов утра свободная продажа топлива открыта на заправке "Формула" по адресу: Ялта, Южнобережное шоссе, 27 Б – АИ95-К5, ориентировочно на 100 машин по 20 литров. С 10:00 будет открыта продажа на заправке "Атан" по адресу: Никита, Южнобережное шоссе, 87 – А95 Ultra, ориентировочно на 150 машин по 20 литров. В Алуште, по информации мэра Галины Огневой, с 10:00 запланирована свободная реализация бензина марки по следующим адресам: Как информирует мэр Феодосии Владимир Ким, на АЗС города свободно приобрести бензин с 10 часов утра можно на АЗС "Атан" - на Челнокова, 71 – А95 Ultra, в в селе Ближнее, по Симферопольскому шоссе, 2/Б – А95 Ultra, по Керченскому шоссе, 23 – А95 Ultra.По данным главы администрации города Саки Юлии Предыбайло, в городе с 10 часов утра в продаже за наличный и безналичный откроется продажа бензина марки АИ95 Ultra: заправка "Атан", Евпаторийское шоссе, 80. По информации главы администрации Белогорского района Дмитрия Чумакова, в свободной продаже с 10:00 на АЗС района - бензин АИ-95 ультра: Для заправки на АЗС Крыма по-прежнему доступны до 20 литров топлива исключительно в бак транспортного средства, подчеркивают представители власти. Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь ищет механизм субсидирования для снижения цен на топливоРабота общественного транспорта в Симферополе стабилизируется – властиВ Крыму предостерегли детей от оборудования "топливных тайников"
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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топливо в крыму, топливо, бензин, дефицит топлива в крыму, крым, новости крыма
Где в Крыму можно купить бензин в среду

Где в Крыму 15 июля можно купить бензин – адреса заправок

10:24 15.07.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля топливом
Заправка автомобиля топливом - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В среду в Крыму в свободной продаже есть бензин марки А95 Ultra на ряде автозаправочных станций. Об этом информируют власти муниципалитетов.
Как сообщает пресс-служба администрации Ялты, с 9 часов утра свободная продажа топлива открыта на заправке "Формула" по адресу: Ялта, Южнобережное шоссе, 27 Б – АИ95-К5, ориентировочно на 100 машин по 20 литров.
С 10:00 будет открыта продажа на заправке "Атан" по адресу: Никита, Южнобережное шоссе, 87 – А95 Ultra, ориентировочно на 150 машин по 20 литров.
В Алуште, по информации мэра Галины Огневой, с 10:00 запланирована свободная реализация бензина марки по следующим адресам:
  • улица Ленина, 114 – 95+;
  • улица Виноградная, 3 – 95+;
  • село Кипарисное – 95+.
Как информирует мэр Феодосии Владимир Ким, на АЗС города свободно приобрести бензин с 10 часов утра можно на АЗС "Атан" - на Челнокова, 71 – А95 Ultra, в в селе Ближнее, по Симферопольскому шоссе, 2/Б – А95 Ultra, по Керченскому шоссе, 23 – А95 Ultra.
По данным главы администрации города Саки Юлии Предыбайло, в городе с 10 часов утра в продаже за наличный и безналичный откроется продажа бензина марки АИ95 Ultra: заправка "Атан", Евпаторийское шоссе, 80.
По информации главы администрации Белогорского района Дмитрия Чумакова, в свободной продаже с 10:00 на АЗС района - бензин АИ-95 ультра:
  • Белогорск, ул. Николая Бойко, 2/А ,
  • Зуя, автодорога А291 Керчь-Симферополь-Севастополь (Таврида)183км+100м.
Для заправки на АЗС Крыма по-прежнему доступны до 20 литров топлива исключительно в бак транспортного средства, подчеркивают представители власти.
Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
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