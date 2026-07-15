https://crimea.ria.ru/20260715/fsb-sorvala-terakt-na-neftyanom-predpriyatii-1157657020.html

ФСБ сорвала теракт на нефтяном предприятии

ФСБ сорвала теракт на нефтяном предприятии - РИА Новости Крым, 15.07.2026

ФСБ сорвала теракт на нефтяном предприятии

В городе Нягани ХМАО-Югры силовики предотвратили попытку подрыва предприятия нефтяной промышленности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ. РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T10:09

2026-07-15T10:09

2026-07-15T10:09

теракт

тюменская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ,15 июл - РИА Новости Крым. В городе Нягани ХМАО-Югры силовики предотвратили попытку подрыва предприятия нефтяной промышленности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ.Гражданин РФ действовал по заданию куратора. Через интернет-мессенджер он установил конфиденциальные отношения с украинскими спецслужбами и передавал противнику сведения в отношении расположенных в регионе объектов топливно-энергетического комплекса. Его задержали у тайника со взрывчаткой.Силовики изъяли самодельное взрывное устройство, состоящее из взрывчатого вещества иностранного производства массой 1,5 килограмма, электродетонатора и таймера-замедлителя, а также мобильные телефоны, содержащие переписку фигуранта с куратором, давшим указание по изъятию из тайника средств поражения и совершению подрыва.Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота взрывчатых веществ и приготовления к террористическому акту.Ранее ФСБ сорвала атаку дронов на стратегическое предприятие Подмосковья. Террористический акт, планировавшийся Службой безопасности Украины в отношении стратегического предприятия, расположенного в жилом секторе Московской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспрецедентную серию терактов Киева в России сорвали сотрудники ФСБФСБ сорвала теракт на военном аэродроме "Ростов-Центральный"Призывал к экстремизму: крымчанин получил 2 года принудительных работ

тюменская область

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2026

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теракт, тюменская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, безопасность, украинские спецслужбы