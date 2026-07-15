https://crimea.ria.ru/20260715/evakuirovali-lyudey-iz-pyatna-nefti-putin-nagradil-dvukh-spasateley-iz-kryma-1157670149.html

Эвакуировали людей из пятна нефти: Путин наградил двух спасателей из Крыма

Эвакуировали людей из пятна нефти: Путин наградил двух спасателей из Крыма - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Эвакуировали людей из пятна нефти: Путин наградил двух спасателей из Крыма

Трое крымчан отмечены медалями "За спасение погибавших". Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T17:08

2026-07-15T17:08

2026-07-15T17:37

владимир путин (политик)

крым

танкер "волгонефть-212"

керченский пролив

происшествия

награды

новости крыма

видео

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0f/1157669937_0:172:720:577_1920x0_80_0_0_5714665664dd00389a1621702205f08c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Трое крымчан отмечены медалями "За спасение погибавших". Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.Медали присвоены за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях, говорится в тексте документа.В частности, награждены спасатель Виталий Кузяков и начальник аварийно-спасательной группы Игорь Цепа – сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас"."Десантной группой руководил заместитель начальника по поисково-спасательной работе "Крым-Спаса" Владимир Мельников, который ушел из жизни 24 марта 2026 года. Его профессионализм и опыт позволил провести спасательную операцию на высшем уровне и спасти жизни людей", – подчеркнули в пресс-службе.Также медалью "За спасение погибавших" награжден Олег Алтунин – командир отделения пожарной части поселка Приморский городского округа Феодосия "Пожарная охрана Крыма"15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазутаРасследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил орденом коллектив крымского музея-заповедникаКрымчанин стал заслуженным географом РоссииПутин наградил золотой медалью Герой Труда директора завода "Фиолент" в Крыму

крым

керченский пролив

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), крым, танкер "волгонефть-212", керченский пролив, происшествия, награды, новости крыма, видео