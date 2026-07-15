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Эвакуировали людей из пятна нефти: Путин наградил двух спасателей из Крыма - РИА Новости Крым, 15.07.2026
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Эвакуировали людей из пятна нефти: Путин наградил двух спасателей из Крыма
Эвакуировали людей из пятна нефти: Путин наградил двух спасателей из Крыма - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Эвакуировали людей из пятна нефти: Путин наградил двух спасателей из Крыма
Трое крымчан отмечены медалями "За спасение погибавших". Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T17:08
2026-07-15T17:37
владимир путин (политик)
крым
танкер "волгонефть-212"
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Трое крымчан отмечены медалями "За спасение погибавших". Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.Медали присвоены за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях, говорится в тексте документа.В частности, награждены спасатель Виталий Кузяков и начальник аварийно-спасательной группы Игорь Цепа – сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас"."Десантной группой руководил заместитель начальника по поисково-спасательной работе "Крым-Спаса" Владимир Мельников, который ушел из жизни 24 марта 2026 года. Его профессионализм и опыт позволил провести спасательную операцию на высшем уровне и спасти жизни людей", – подчеркнули в пресс-службе.Также медалью "За спасение погибавших" награжден Олег Алтунин – командир отделения пожарной части поселка Приморский городского округа Феодосия "Пожарная охрана Крыма"15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазутаРасследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил орденом коллектив крымского музея-заповедникаКрымчанин стал заслуженным географом РоссииПутин наградил золотой медалью Герой Труда директора завода "Фиолент" в Крыму
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владимир путин (политик), крым, танкер "волгонефть-212", керченский пролив, происшествия, награды, новости крыма, видео
Эвакуировали людей из пятна нефти: Путин наградил двух спасателей из Крыма

Путин наградил крымских спасателей за эвакуацию экипажа танкера "Волгонефть 212"

17:08 15.07.2026 (обновлено: 17:37 15.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Трое крымчан отмечены медалями "За спасение погибавших". Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Медали присвоены за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях, говорится в тексте документа.
В частности, награждены спасатель Виталий Кузяков и начальник аварийно-спасательной группы Игорь Цепа – сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".
© МЧС Республики КрымНачальник аварийно-спасательной группы Игорь Цепа
Начальник аварийно-спасательной группы Игорь Цепа
© МЧС Республики Крым
Начальник аварийно-спасательной группы Игорь Цепа
Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе МЧС Крыма, Кузяков и Цепа в составе десантной группы в сложнейших погодных условиях эвакуировали с нефтяного пятна в акватории Керченского пролива двух членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Пострадавших подняли на борт вертолета Ми-8 МЧС России. Операция выполнялась в сложных погодных условиях – ветре до 24 м/с и волнении моря около 7 баллов.
© МЧС Республики КрымСпасатель МЧС Крыма Виталий Кузяков
Спасатель МЧС Крыма Виталий Кузяков
© МЧС Республики Крым
Спасатель МЧС Крыма Виталий Кузяков
"Десантной группой руководил заместитель начальника по поисково-спасательной работе "Крым-Спаса" Владимир Мельников, который ушел из жизни 24 марта 2026 года. Его профессионализм и опыт позволил провести спасательную операцию на высшем уровне и спасти жизни людей", – подчеркнули в пресс-службе.
Также медалью "За спасение погибавших" награжден Олег Алтунин – командир отделения пожарной части поселка Приморский городского округа Феодосия "Пожарная охрана Крыма"
© МЧС Республики КрымКомандир отделения пожарной части поселка Приморский городского округа Феодосия "Пожарная охрана Крыма" Олег Алтунин
Командир отделения пожарной части поселка Приморский городского округа Феодосия Пожарная охрана Крыма Олег Алтунин
© МЧС Республики Крым
Командир отделения пожарной части поселка Приморский городского округа Феодосия "Пожарная охрана Крыма" Олег Алтунин
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута
Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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