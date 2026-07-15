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ЕС не будет предоставлять убежище военнообязанным украинцам - РИА Новости Крым, 15.07.2026
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ЕС не будет предоставлять убежище военнообязанным украинцам
ЕС не будет предоставлять убежище военнообязанным украинцам - РИА Новости Крым, 15.07.2026
ЕС не будет предоставлять убежище военнообязанным украинцам
Временная защита в странах Евросоюза с марта 2027 года будет предоставляться украинцам только при условии выполнения ими воинской обязанности. Об этом пишет РИА РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T11:45
2026-07-15T12:00
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европа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Временная защита в странах Евросоюза с марта 2027 года будет предоставляться украинцам только при условии выполнения ими воинской обязанности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Совета ЕС.Уточняется, что это правило будет распространяться только на новых заявителей, украинцев, которые уже пользуются временной защитой в странах ЕС, оно не коснется.Подтвердить выполнение воинской обязанности новые заявители из Украины могут с помощью паспорта со штампом украинских пограничных органов о законном выезде из страны либо документа, подтверждающего освобождение от воинской обязанности или ее выполнение.Одновременно Совет ЕС согласовал продление механизма временной защиты для украинских беженцев с марта 2027 года до марта 2028 года. Этот механизм действует в Евросоюзе с марта 2022 года. По данным Совета ЕС, на конец мая 2026 года этим статусом пользовались около 4,38 миллиона человек. Он предоставляет право на проживание, доступ к рынку труда, медицинской помощи, образованию и социальной поддержке во всех странах ЕС.Ранее сообщалось, что запрет на въезд в страны Евросоюза для военнообязанных украинцев будет касаться не только мужчин, но и женщин.Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявляла, что проживающих в Польше украинцев следует депортировать за любое нарушение закона, а въезд в страну мужчин призывного возраста с Украины следует полностью запретить.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский попросил ЕС вернуть на родину украинских мужчин – политологБез справки не пустят: ЕС ужесточает въезд для украинцевВ Ирландии хотят выселить из госжилья тысячи украинских беженцев
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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европейский союз (ес), украина, беженцы, новости, европа
ЕС не будет предоставлять убежище военнообязанным украинцам

ЕС прекратит предоставлять убежище военнообязанным украинцам с 2027 года

11:45 15.07.2026 (обновлено: 12:00 15.07.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Временная защита в странах Евросоюза с марта 2027 года будет предоставляться украинцам только при условии выполнения ими воинской обязанности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Совета ЕС.
"Принимая во внимание меняющиеся потребности Украины в сфере обороны, в дальнейшем временная защита будет предоставляться только тем, кто выполнил свои воинские обязанности на Украине", - говорится в документе.
Уточняется, что это правило будет распространяться только на новых заявителей, украинцев, которые уже пользуются временной защитой в странах ЕС, оно не коснется.
Подтвердить выполнение воинской обязанности новые заявители из Украины могут с помощью паспорта со штампом украинских пограничных органов о законном выезде из страны либо документа, подтверждающего освобождение от воинской обязанности или ее выполнение.
Одновременно Совет ЕС согласовал продление механизма временной защиты для украинских беженцев с марта 2027 года до марта 2028 года. Этот механизм действует в Евросоюзе с марта 2022 года. По данным Совета ЕС, на конец мая 2026 года этим статусом пользовались около 4,38 миллиона человек. Он предоставляет право на проживание, доступ к рынку труда, медицинской помощи, образованию и социальной поддержке во всех странах ЕС.
Ранее сообщалось, что запрет на въезд в страны Евросоюза для военнообязанных украинцев будет касаться не только мужчин, но и женщин.
Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявляла, что проживающих в Польше украинцев следует депортировать за любое нарушение закона, а въезд в страну мужчин призывного возраста с Украины следует полностью запретить.
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Европейский Союз (ЕС)УкраинаБеженцыНовостиЕвропа
 
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