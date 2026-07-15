https://crimea.ria.ru/20260715/es-ne-budet-predostavlyat-ubezhische-voennoobyazannym-ukraintsam-1157660078.html

ЕС не будет предоставлять убежище военнообязанным украинцам

ЕС не будет предоставлять убежище военнообязанным украинцам - РИА Новости Крым, 15.07.2026

ЕС не будет предоставлять убежище военнообязанным украинцам

Временная защита в странах Евросоюза с марта 2027 года будет предоставляться украинцам только при условии выполнения ими воинской обязанности. Об этом пишет РИА РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T11:45

2026-07-15T11:45

2026-07-15T12:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Временная защита в странах Евросоюза с марта 2027 года будет предоставляться украинцам только при условии выполнения ими воинской обязанности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Совета ЕС.Уточняется, что это правило будет распространяться только на новых заявителей, украинцев, которые уже пользуются временной защитой в странах ЕС, оно не коснется.Подтвердить выполнение воинской обязанности новые заявители из Украины могут с помощью паспорта со штампом украинских пограничных органов о законном выезде из страны либо документа, подтверждающего освобождение от воинской обязанности или ее выполнение.Одновременно Совет ЕС согласовал продление механизма временной защиты для украинских беженцев с марта 2027 года до марта 2028 года. Этот механизм действует в Евросоюзе с марта 2022 года. По данным Совета ЕС, на конец мая 2026 года этим статусом пользовались около 4,38 миллиона человек. Он предоставляет право на проживание, доступ к рынку труда, медицинской помощи, образованию и социальной поддержке во всех странах ЕС.Ранее сообщалось, что запрет на въезд в страны Евросоюза для военнообязанных украинцев будет касаться не только мужчин, но и женщин.Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявляла, что проживающих в Польше украинцев следует депортировать за любое нарушение закона, а въезд в страну мужчин призывного возраста с Украины следует полностью запретить.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский попросил ЕС вернуть на родину украинских мужчин – политологБез справки не пустят: ЕС ужесточает въезд для украинцевВ Ирландии хотят выселить из госжилья тысячи украинских беженцев

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз (ес), украина, беженцы, новости, европа