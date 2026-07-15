https://crimea.ria.ru/20260715/es-i-ukraina-zaklyuchili-soglashenie-po-bespilotnikam-1157667956.html
ЕС и Украина заключили соглашение по беспилотникам
ЕС и Украина заключили соглашение по беспилотникам - РИА Новости Крым, 15.07.2026
ЕС и Украина заключили соглашение по беспилотникам
Евросоюз и Украина заключили соглашение, предполагающее запуск оборонно-промышленного партнерства и увеличение производства беспилотников. Об этом заявила глава РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T15:50
2026-07-15T15:50
2026-07-15T15:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Евросоюз и Украина заключили соглашение, предполагающее запуск оборонно-промышленного партнерства и увеличение производства беспилотников. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Киеве.Она добавила, что в последние месяцы Украина уже заключила подобные соглашения с отдельными странами.По словам фон дер Ляйен, в Европе имеются площадки и производственные мощности, которые позволят увеличить производственный поток БПЛА.Ранее стало известно о новой коалиции против баллистических ракет, которую договорились создать с Украиной девять стран Европы (в том числе страны ЕС). Государства планируют объединить оборонно-промышленную базу, изыскания, опыт Украины в сфере ПРО в стремлении "создать совместный потенциал противоракетной обороны в Европе".Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что разработать единый комплекс противоракетной обороны в Европе будет очень сложно. Страны новосозданной коалиции вряд ли смогут реализовать такую идею без участия США.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Коалиция желающих" проведет военные учения в трех странах осенью Киев получит лицензию на производство ракет SCALP - Макрон "Коалиция желающих" тешит себя заблуждением по поводу России – Кремль
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, европейский союз (ес), беспилотник (бпла, дрон), урсула фон дер ляйен, в мире, безопасность, оружие, новости
ЕС и Украина заключили соглашение по беспилотникам
Евросоюз и Украина заключили соглашение о росте производства дронов
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Евросоюз и Украина заключили соглашение, предполагающее запуск оборонно-промышленного партнерства и увеличение производства беспилотников. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Киеве.
"Я рада запустить вместе с вами... новое оборонно-промышленное партнерство ЕС-Украина. То, что мы сегодня подписываем, это наша собственная сделка по дронам", – приводит ее слова РИА Новости.
Она добавила, что в последние месяцы Украина уже заключила подобные соглашения с отдельными странами.
По словам фон дер Ляйен, в Европе имеются площадки и производственные мощности, которые позволят увеличить производственный поток БПЛА.
Ранее стало известно
о новой коалиции против баллистических ракет, которую договорились создать с Украиной девять стран Европы (в том числе страны ЕС). Государства планируют объединить оборонно-промышленную базу, изыскания, опыт Украины в сфере ПРО в стремлении "создать совместный потенциал противоракетной обороны в Европе".
Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что разработать единый комплекс противоракетной обороны в Европе будет очень сложно
. Страны новосозданной коалиции вряд ли смогут реализовать такую идею без участия США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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