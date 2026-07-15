https://crimea.ria.ru/20260715/energodar-pod-udarami-vsu--gorod-obestochen-1157661124.html
Энергодар под ударами ВСУ – город обесточен
Энергодар под ударами ВСУ – город обесточен - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Энергодар под ударами ВСУ – город обесточен
Город Энергодар в среду днем остался без энергоснабжения из-за атак ВСУ. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T12:26
2026-07-15T12:26
2026-07-15T12:26
энергодар
запорожская область
новости сво
евгений балицкий
атаки всу
отключение электроэнергии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125711643_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b10a91399d4d43107cef9f59a65dd594.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Город Энергодар в среду днем остался без энергоснабжения из-за атак ВСУ. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.По его данным, аварийные бригады приступят к ремонтно-восстановительным работам сразу после стабилизации обстановки. Ситуацию он назвал сложной, но контролируемой."В городе сформирован запас топлива для дизельных генераторов на социальных объектах. Городские службы жизнеобеспечения переведены на усиленный режим работы", - добавил губернатор.Враг регулярно атакует энергетическую инфраструктуру РФ. После атак ВСУ в среду частично без света также остается Крым.В ответ российские войска наносят удары по логистическим центрам и объектам, которые используют ВСУ. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по автобусной остановке в Энергодаре – погибла женщина и ранены четвероДоставка топлива на Запорожскую АЭС затруднена из-за обстрелов ВСУБалицкий назвал цель фейков Киева об эвакуации Энергодара
энергодар
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125711643_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_81d7ba7db967eb851940a65f03ea5145.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, запорожская область, новости сво, евгений балицкий, атаки всу, отключение электроэнергии
Энергодар под ударами ВСУ – город обесточен
Энергодар обесточен в результате беспилотной атаки ВСУ – Балицкий