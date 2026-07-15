https://crimea.ria.ru/20260715/energodar-pod-udarami-vsu--gorod-obestochen-1157661124.html

Энергодар под ударами ВСУ – город обесточен

Энергодар под ударами ВСУ – город обесточен - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Энергодар под ударами ВСУ – город обесточен

Город Энергодар в среду днем остался без энергоснабжения из-за атак ВСУ. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T12:26

2026-07-15T12:26

2026-07-15T12:26

энергодар

запорожская область

новости сво

евгений балицкий

атаки всу

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Город Энергодар в среду днем остался без энергоснабжения из-за атак ВСУ. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.По его данным, аварийные бригады приступят к ремонтно-восстановительным работам сразу после стабилизации обстановки. Ситуацию он назвал сложной, но контролируемой."В городе сформирован запас топлива для дизельных генераторов на социальных объектах. Городские службы жизнеобеспечения переведены на усиленный режим работы", - добавил губернатор.Враг регулярно атакует энергетическую инфраструктуру РФ. После атак ВСУ в среду частично без света также остается Крым.В ответ российские войска наносят удары по логистическим центрам и объектам, которые используют ВСУ. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по автобусной остановке в Энергодаре – погибла женщина и ранены четвероДоставка топлива на Запорожскую АЭС затруднена из-за обстрелов ВСУБалицкий назвал цель фейков Киева об эвакуации Энергодара

энергодар

запорожская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энергодар, запорожская область, новости сво, евгений балицкий, атаки всу, отключение электроэнергии