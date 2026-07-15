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Энергодар под ударами ВСУ – город обесточен - РИА Новости Крым, 15.07.2026
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Энергодар под ударами ВСУ – город обесточен
Энергодар под ударами ВСУ – город обесточен - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Энергодар под ударами ВСУ – город обесточен
Город Энергодар в среду днем остался без энергоснабжения из-за атак ВСУ. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T12:26
2026-07-15T12:26
энергодар
запорожская область
новости сво
евгений балицкий
атаки всу
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Город Энергодар в среду днем остался без энергоснабжения из-за атак ВСУ. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.По его данным, аварийные бригады приступят к ремонтно-восстановительным работам сразу после стабилизации обстановки. Ситуацию он назвал сложной, но контролируемой."В городе сформирован запас топлива для дизельных генераторов на социальных объектах. Городские службы жизнеобеспечения переведены на усиленный режим работы", - добавил губернатор.Враг регулярно атакует энергетическую инфраструктуру РФ. После атак ВСУ в среду частично без света также остается Крым.В ответ российские войска наносят удары по логистическим центрам и объектам, которые используют ВСУ. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по автобусной остановке в Энергодаре – погибла женщина и ранены четвероДоставка топлива на Запорожскую АЭС затруднена из-за обстрелов ВСУБалицкий назвал цель фейков Киева об эвакуации Энергодара
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РИА Новости Крым
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энергодар, запорожская область, новости сво, евгений балицкий, атаки всу, отключение электроэнергии
Энергодар под ударами ВСУ – город обесточен

Энергодар обесточен в результате беспилотной атаки ВСУ – Балицкий

12:26 15.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Энергодар Запорожской области
Город Энергодар Запорожской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Город Энергодар в среду днем остался без энергоснабжения из-за атак ВСУ. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
"Киевский режим совершил очередную террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по гражданской инфраструктуре нашего региона. Город Энергодар временно остался без электроснабжения. Критически важные объекты и социальная инфраструктура переведены на резервные источники питания", – написал Балицкий в своем канале в МАКС.
По его данным, аварийные бригады приступят к ремонтно-восстановительным работам сразу после стабилизации обстановки. Ситуацию он назвал сложной, но контролируемой.
"В городе сформирован запас топлива для дизельных генераторов на социальных объектах. Городские службы жизнеобеспечения переведены на усиленный режим работы", - добавил губернатор.
Враг регулярно атакует энергетическую инфраструктуру РФ. После атак ВСУ в среду частично без света также остается Крым.
В ответ российские войска наносят удары по логистическим центрам и объектам, которые используют ВСУ.
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ЭнергодарЗапорожская областьНовости СВОЕвгений БалицкийАтаки ВСУОтключение электроэнергии
 
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