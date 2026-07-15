Рейтинг@Mail.ru
Что происходит с топливом на внутреннем рынке России – ответ Новака - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260715/chto-proiskhodit-s-toplivom-na-vnutrennem-rynke-rossii--otvet-novaka-1157666034.html
Что происходит с топливом на внутреннем рынке России – ответ Новака
Что происходит с топливом на внутреннем рынке России – ответ Новака - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Что происходит с топливом на внутреннем рынке России – ответ Новака
Внутренний рынок России наполняется дизельным топливом после запрета на его экспорт, приоритетно поставлять ДТ будут сельхозпроизводителям и крупным торговым... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T15:00
2026-07-15T15:00
россия
александр новак
топливо
топливно-энергетический комплекс
дизельное топливо
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/97550/40/975504034_0:123:3091:1862_1920x0_80_0_0_124908451ca301fcf12e56ea5d26ddf7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Внутренний рынок России наполняется дизельным топливом после запрета на его экспорт, приоритетно поставлять ДТ будут сельхозпроизводителям и крупным торговым сетям. Об этом журналистам заявил в среду вице-премьер РФ Александр Новак.По словам вице-премьера, необходимые объемы дизеля уже поставлены в регионы, в частности для обеспечения уборочных работ.Также он подчеркнул необходимость приоритетного снабжения топливом автотранспорта торговых сетей. По славам Новака, власти и бизнес работают над решением этой задачи.Президент России Владимир Путин сообщал ранее, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркивал, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топливные субсидии Крыму помогут удержать цены на продукты – властиВ Севастополе топливо по QR-кодам временно разрешили лить в канистрыГде в Крыму можно купить бензин в среду
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/97550/40/975504034_360:0:3091:2048_1920x0_80_0_0_d2deffc716dea1659ef2ac2535dfc620.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр новак, топливо, топливно-энергетический комплекс, дизельное топливо
Что происходит с топливом на внутреннем рынке России – ответ Новака

Что происходит с топливом на внутреннем рынке России – ответ Новака

15:00 15.07.2026
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина оплачивает бензин. Архивное фото
Мужчина оплачивает бензин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Внутренний рынок России наполняется дизельным топливом после запрета на его экспорт, приоритетно поставлять ДТ будут сельхозпроизводителям и крупным торговым сетям. Об этом журналистам заявил в среду вице-премьер РФ Александр Новак.

"С учетом принятого на прошлой неделе правительством Российской Федерации решения о запрете экспорта дизельного топлива внутренний рынок дизельным топливом наполняется, обеспечен ", – цитирует РИА Новости интервью Новака "Вестям".

По словам вице-премьера, необходимые объемы дизеля уже поставлены в регионы, в частности для обеспечения уборочных работ.
"Даны соответствующие поручения в рамках тех балансовых заданий, которые сформированы, по поставкам дизеля в конкретные регионы, на конкретные нефтебазы и для конкретных крупных агрохолдингов, а также для других сельхозтоваропроизводителей в целом по регионам", –добавил он.
Также он подчеркнул необходимость приоритетного снабжения топливом автотранспорта торговых сетей. По славам Новака, власти и бизнес работают над решением этой задачи.
"Это тоже очень важно для того, чтобы и продукт не портился, и затраты не увеличивались, чтобы в цену это не ложилось", – зампредседателя правительства РФ.
Президент России Владимир Путин сообщал ранее, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркивал, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Топливные субсидии Крыму помогут удержать цены на продукты – власти
В Севастополе топливо по QR-кодам временно разрешили лить в канистры
Где в Крыму можно купить бензин в среду
 
РоссияАлександр НовакТопливоТопливно-энергетический комплексДизельное топливо
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:31Подросток и двое взрослых утонули на Кубани за сутки
17:20Станут военными целями: в РФ предостерегли ЕС от интервенции на Украину
17:08Эвакуировали людей из пятна нефти: Путин наградил двух спасателей из Крыма
17:05Отбой воздушной тревоги в Севастополе
17:00Продукт бурной фантазии: в России ответили на угрозы Кулебы крымчанам
16:46В Севастополе снова звучат сирены - объявлена третья за день тревога
16:42Новые выбросы нефтепродуктов обнаружены у порта "Кавказ" на Кубани
16:29В Ялте пресекли канал незаконной миграции
16:15США нанесли новые удары по Ирану
16:06Воздушная тревога в Севастополе отменена
16:01Путин наградил орденом коллектив крымского музея-заповедника
15:50ЕС и Украина заключили соглашение по беспилотникам
15:46Крымчанин стал заслуженным географом России
15:39В Севастополе звучит воздушная тревога
15:31Трамп сделал заявление о сроках завершения конфликта на Украине
15:22Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
15:15Реагировать молниеносно: Аксенов поставил задачу главам районов Крыма
15:00Что происходит с топливом на внутреннем рынке России – ответ Новака
14:51Режим ЧС в Крыму не отменяет трудовое законодательство – эксперт
14:38Поступление в вуз онлайн: заявления подали более миллиона абитуриентов
Лента новостейМолния