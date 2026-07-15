https://crimea.ria.ru/20260715/chto-proiskhodit-s-toplivom-na-vnutrennem-rynke-rossii--otvet-novaka-1157666034.html

Что происходит с топливом на внутреннем рынке России – ответ Новака

Что происходит с топливом на внутреннем рынке России – ответ Новака - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Что происходит с топливом на внутреннем рынке России – ответ Новака

Внутренний рынок России наполняется дизельным топливом после запрета на его экспорт, приоритетно поставлять ДТ будут сельхозпроизводителям и крупным торговым... РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T15:00

2026-07-15T15:00

2026-07-15T15:00

россия

александр новак

топливо

топливно-энергетический комплекс

дизельное топливо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Внутренний рынок России наполняется дизельным топливом после запрета на его экспорт, приоритетно поставлять ДТ будут сельхозпроизводителям и крупным торговым сетям. Об этом журналистам заявил в среду вице-премьер РФ Александр Новак.По словам вице-премьера, необходимые объемы дизеля уже поставлены в регионы, в частности для обеспечения уборочных работ.Также он подчеркнул необходимость приоритетного снабжения топливом автотранспорта торговых сетей. По славам Новака, власти и бизнес работают над решением этой задачи.Президент России Владимир Путин сообщал ранее, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркивал, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топливные субсидии Крыму помогут удержать цены на продукты – властиВ Севастополе топливо по QR-кодам временно разрешили лить в канистрыГде в Крыму можно купить бензин в среду

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр новак, топливо, топливно-энергетический комплекс, дизельное топливо