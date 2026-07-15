Что происходит с топливом на внутреннем рынке России – ответ Новака
Что происходит с топливом на внутреннем рынке России – ответ Новака
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Внутренний рынок России наполняется дизельным топливом после запрета на его экспорт, приоритетно поставлять ДТ будут сельхозпроизводителям и крупным торговым сетям. Об этом журналистам заявил в среду вице-премьер РФ Александр Новак.
"С учетом принятого на прошлой неделе правительством Российской Федерации решения о запрете экспорта дизельного топлива внутренний рынок дизельным топливом наполняется, обеспечен ", – цитирует РИА Новости интервью Новака "Вестям".
По словам вице-премьера, необходимые объемы дизеля уже поставлены в регионы, в частности для обеспечения уборочных работ.
"Даны соответствующие поручения в рамках тех балансовых заданий, которые сформированы, по поставкам дизеля в конкретные регионы, на конкретные нефтебазы и для конкретных крупных агрохолдингов, а также для других сельхозтоваропроизводителей в целом по регионам", –добавил он.
Также он подчеркнул необходимость приоритетного снабжения топливом автотранспорта торговых сетей. По славам Новака, власти и бизнес работают над решением этой задачи.
"Это тоже очень важно для того, чтобы и продукт не портился, и затраты не увеличивались, чтобы в цену это не ложилось", – зампредседателя правительства РФ.
Президент России Владимир Путин сообщал ранее, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркивал, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
Читайте также на РИА Новости Крым: