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Что происходит на Крымском мосту - ситуация с очередями и временем ожидания
Что происходит на Крымском мосту - ситуация с очередями и временем ожидания - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Что происходит на Крымском мосту - ситуация с очередями и временем ожидания
Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, с обеих сторон продолжают расти очереди. Сейчас проезда ждут в целом 335 авто, сообщает канал оперативной... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T12:15
2026-07-15T12:15
2026-07-15T12:15
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СИМФЕРОПОЛЬ,15 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, с обеих сторон продолжают расти очереди. Сейчас проезда ждут в целом 335 авто, сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Очереди на мосту начали расти в 9 утра. К 10 часам ручного досмотра со стороны Тамани ждали 170 транспортных средств, со стороны Керчи - 80. Сейчас машин стало больше.Мостовой переход через Керченский пролив закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Что происходит на Крымском мосту - ситуация с очередями и временем ожидания
Что происходит на Крымском мосту - ситуация с очередями и временем ожидания