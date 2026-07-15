https://crimea.ria.ru/20260715/chetyre-bezekipazhnykh-katera-unichtozheny-v-chernom-more-1157661512.html

Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море

Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море

РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T12:44

2026-07-15T12:44

2026-07-15T12:49

вооруженные силы россии

новости сво

министерство обороны рф

безэкипажные катера

безопасность республики крым и севастополя

чф рф (черноморский флот российской федерации)

черное море

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота уничтожили четыре украинских безэкипажных катера в Черном море. Об этом сообщает Минобороны. 13 июля в Черно море был разбит один БЭК. Российские средства ПВО в ночь на среду сбили 93 вражеских беспилотника над Крымом и другими регионами России, а также над Азовским и Черным морями, сообщалось ранее. Накануне были атакованы энергообъекты в Севастополе. В понедельник ВСУ также атаковали энергетику Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы россии, новости сво, министерство обороны рф, безэкипажные катера, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), черное море, безопасность