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Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море
Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море
РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T12:44
2026-07-15T12:44
2026-07-15T12:49
вооруженные силы россии
новости сво
министерство обороны рф
безэкипажные катера
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота уничтожили четыре украинских безэкипажных катера в Черном море. Об этом сообщает Минобороны. 13 июля в Черно море был разбит один БЭК. Российские средства ПВО в ночь на среду сбили 93 вражеских беспилотника над Крымом и другими регионами России, а также над Азовским и Черным морями, сообщалось ранее. Накануне были атакованы энергообъекты в Севастополе. В понедельник ВСУ также атаковали энергетику Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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вооруженные силы россии, новости сво, министерство обороны рф, безэкипажные катера, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), черное море, безопасность
Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море
Черном море разбиты четыре безэкипажных катера ВСУ
12:44 15.07.2026 (обновлено: 12:49 15.07.2026)