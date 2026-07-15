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Бойцы "Днепра" уничтожили точку запуска вражеских БПЛА под Херсоном - РИА Новости Крым, 15.07.2026
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Бойцы "Днепра" уничтожили точку запуска вражеских БПЛА под Херсоном
Бойцы "Днепра" уничтожили точку запуска вражеских БПЛА под Херсоном - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Бойцы "Днепра" уничтожили точку запуска вражеских БПЛА под Херсоном
Расчеты ударных беспилотников группировки войск "Днепр" уничтожили объекты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T06:30
2026-07-15T06:30
новости сво
министерство обороны рф
группировка войск "днепр"
атака всу на село хорлы в херсонской области
беспилотник (бпла, дрон)
видео
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Расчеты ударных беспилотников группировки войск "Днепр" уничтожили объекты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает Минобороны России.По данным ведомства, в ходе ведения воздушной разведки оператор беспилотника обнаружил передвижение боевиков ВСУ во дворе одного из домов на правом берегу Днепра. В дальнейшем доразведка вскрыла вражескую станцию РЭБ и точку запуска дронов.Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение пункта временной дислокации и точки запуска дронов противника на правом берегу Днепра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Десантники сорвали попытку роботизированной контратаки ВСУ в Запорожской областиШтурмовики группировки "Днепр" отработали сложные навыки вожденияВ Запорожской области десантники дроном "залистовали" позиции ВСУ
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", атака всу на село хорлы в херсонской области, беспилотник (бпла, дрон), видео, вооруженные силы россии, видео
Бойцы "Днепра" уничтожили точку запуска вражеских БПЛА под Херсоном

Дроноводы группы "Днепр" уничтожили точку запуска БПЛА противника на Херсонщине

06:30 15.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Расчеты ударных беспилотников группировки войск "Днепр" уничтожили объекты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает Минобороны России.
По данным ведомства, в ходе ведения воздушной разведки оператор беспилотника обнаружил передвижение боевиков ВСУ во дворе одного из домов на правом берегу Днепра. В дальнейшем доразведка вскрыла вражескую станцию РЭБ и точку запуска дронов.

"Станция РЭБ противника была уничтожена беспилотниками, управляемыми по оптоволоконным кабелям, на которых не действует система радиоэлектронного подавления. Сразу после уничтожения средств РЭБ противника нескольким расчетам ударных БПЛА поступила команда на уничтожение обнаруженных целей. Поставленная задача успешно выполнена", – говорится в сообщении.

Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение пункта временной дислокации и точки запуска дронов противника на правом берегу Днепра.
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