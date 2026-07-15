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Бойцы "Днепра" уничтожили точку запуска вражеских БПЛА под Херсоном
Бойцы "Днепра" уничтожили точку запуска вражеских БПЛА под Херсоном - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Бойцы "Днепра" уничтожили точку запуска вражеских БПЛА под Херсоном
Расчеты ударных беспилотников группировки войск "Днепр" уничтожили объекты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T06:30
2026-07-15T06:30
2026-07-15T06:30
новости сво
министерство обороны рф
группировка войск "днепр"
атака всу на село хорлы в херсонской области
беспилотник (бпла, дрон)
видео
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Расчеты ударных беспилотников группировки войск "Днепр" уничтожили объекты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает Минобороны России.По данным ведомства, в ходе ведения воздушной разведки оператор беспилотника обнаружил передвижение боевиков ВСУ во дворе одного из домов на правом берегу Днепра. В дальнейшем доразведка вскрыла вражескую станцию РЭБ и точку запуска дронов.Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение пункта временной дислокации и точки запуска дронов противника на правом берегу Днепра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Десантники сорвали попытку роботизированной контратаки ВСУ в Запорожской областиШтурмовики группировки "Днепр" отработали сложные навыки вожденияВ Запорожской области десантники дроном "залистовали" позиции ВСУ
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новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", атака всу на село хорлы в херсонской области, беспилотник (бпла, дрон), видео, вооруженные силы россии, видео
Бойцы "Днепра" уничтожили точку запуска вражеских БПЛА под Херсоном
Дроноводы группы "Днепр" уничтожили точку запуска БПЛА противника на Херсонщине