https://crimea.ria.ru/20260715/boytsy-dnepra-unichtozhili-tochku-zapuska-vrazheskikh-bpla-pod-khersonom-1157615678.html

Бойцы "Днепра" уничтожили точку запуска вражеских БПЛА под Херсоном

Бойцы "Днепра" уничтожили точку запуска вражеских БПЛА под Херсоном - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Бойцы "Днепра" уничтожили точку запуска вражеских БПЛА под Херсоном

Расчеты ударных беспилотников группировки войск "Днепр" уничтожили объекты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T06:30

2026-07-15T06:30

2026-07-15T06:30

новости сво

министерство обороны рф

группировка войск "днепр"

атака всу на село хорлы в херсонской области

беспилотник (бпла, дрон)

видео

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Расчеты ударных беспилотников группировки войск "Днепр" уничтожили объекты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает Минобороны России.По данным ведомства, в ходе ведения воздушной разведки оператор беспилотника обнаружил передвижение боевиков ВСУ во дворе одного из домов на правом берегу Днепра. В дальнейшем доразведка вскрыла вражескую станцию РЭБ и точку запуска дронов.Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение пункта временной дислокации и точки запуска дронов противника на правом берегу Днепра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Десантники сорвали попытку роботизированной контратаки ВСУ в Запорожской областиШтурмовики группировки "Днепр" отработали сложные навыки вожденияВ Запорожской области десантники дроном "залистовали" позиции ВСУ

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", атака всу на село хорлы в херсонской области, беспилотник (бпла, дрон), видео, вооруженные силы россии, видео