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Бесстрашные люди: как работает скорая помощь в Крыму в условиях кризиса - РИА Новости Крым, 15.07.2026
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Бесстрашные люди: как работает скорая помощь в Крыму в условиях кризиса
Бесстрашные люди: как работает скорая помощь в Крыму в условиях кризиса - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Бесстрашные люди: как работает скорая помощь в Крыму в условиях кризиса
Несмотря на проблемы с топливом, энергетикой и безопасностью, работа службы скорой помощи в Крыму полностью обеспечена. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T07:14
2026-07-15T07:14
скорая помощь
новости крыма
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здравоохранение в крыму и севастополе
лидия прохасько
медицина
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Несмотря на проблемы с топливом, энергетикой и безопасностью, работа службы скорой помощи в Крыму полностью обеспечена. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заведующая Симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидия Прохасько.Однако, по словам специалиста, несколько нарушают работу службы проблемы со связью в регионе."Есть проблема с мобильной связью. С этим сталкивается население. Действительно, когда нет света, когда обесточены вышки, когда альтернативное энергоснабжение заканчивается, тогда действительно населению довольно сложно на 103 дозвониться. Но есть еще 112. И уже через службу 112 приходит звонок в службу скорой медицинской помощи, и бригады выезжают", – рассказала гостья эфира.По мнению заведующей станцией скорой помощи, сотрудники службы обладают особой стрессоустойчивостью.По информации Лидии Прохасько, все структурные подразделения скорой помощи в Крыму обеспечены альтернативными источниками питания."В основном это дизельные генераторы. Красноперекопский, Джанкойский районы сейчас работают только благодаря этим альтернативным источникам. Что касается остальных станций: все подстанции, где имеется диспетчерская служба, где имеется оборот лекарственных препаратов – все обеспечены генераторами. Практически каждое утро мы собираем сводку, сколько часов отработал генератор в определенном структурном подразделении, чтобы мы имели планы на перспективу, могли рассчитать количество потребляемого топлива", – рассказала спикер.В Крыму все силы брошены на то, чтобы сохранить здоровье населения, подчеркнула собеседница."Больницы работают на генераторах, всех пациентов принимают. Заготовлены определенные планы по госпитализации пациентов, которые нуждаются в постоянной респираторной поддержке. У нас есть пациенты, которые находятся на ИВЛ в домашних условиях. Мы всех этих людей знаем, у нас есть перечень и маршрутизация в случае каких-то непредвиденных обстоятельств, куда мы этих людей будем госпитализировать", – подытожила спикер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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скорая помощь, новости крыма, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, лидия прохасько, медицина, здоровье
Бесстрашные люди: как работает скорая помощь в Крыму в условиях кризиса

В условиях кризиса в Крыму скорая помощь на полуострове обеспечена всем необходимым

07:14 15.07.2026
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВрачи бригады скорой помощи в здании больницы
Врачи бригады скорой помощи в здании больницы - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Несмотря на проблемы с топливом, энергетикой и безопасностью, работа службы скорой помощи в Крыму полностью обеспечена. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заведующая Симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидия Прохасько.

"С топливом у нас на сегодняшний день нет проблем. Все нормально. Что касается медикаментозного обеспечения – тоже. Кадровое – ни один человек не уволился в связи с такой ситуацией на территории Республики Крым, никто не уехал", – рассказала спикер.

Однако, по словам специалиста, несколько нарушают работу службы проблемы со связью в регионе.
"Есть проблема с мобильной связью. С этим сталкивается население. Действительно, когда нет света, когда обесточены вышки, когда альтернативное энергоснабжение заканчивается, тогда действительно населению довольно сложно на 103 дозвониться. Но есть еще 112. И уже через службу 112 приходит звонок в службу скорой медицинской помощи, и бригады выезжают", – рассказала гостья эфира.
По мнению заведующей станцией скорой помощи, сотрудники службы обладают особой стрессоустойчивостью.
"Люди на скорой помощи обладают каким-то бесстрашием, в хорошем смысле этого слова, они эмоционально устойчивые, никто в панику не впадает. Естественно, тревога есть у всех, потому что у всех есть дети, близкие люди. Но никто не отказался ехать на вызов, таких фактов у нас нет", – поделилась собеседница.
По информации Лидии Прохасько, все структурные подразделения скорой помощи в Крыму обеспечены альтернативными источниками питания.
"В основном это дизельные генераторы. Красноперекопский, Джанкойский районы сейчас работают только благодаря этим альтернативным источникам. Что касается остальных станций: все подстанции, где имеется диспетчерская служба, где имеется оборот лекарственных препаратов – все обеспечены генераторами. Практически каждое утро мы собираем сводку, сколько часов отработал генератор в определенном структурном подразделении, чтобы мы имели планы на перспективу, могли рассчитать количество потребляемого топлива", – рассказала спикер.
Не возникает проблем и в обеспечении машин скорой помощи топливом, дополнила медик. "Тут вообще проблем у нас нет. Экстренные службы все совершенно свободно заправляются. В этом смысле у нас вообще ни разу проблем не было", – подчеркнула гостья студии.
В Крыму все силы брошены на то, чтобы сохранить здоровье населения, подчеркнула собеседница.
"Больницы работают на генераторах, всех пациентов принимают. Заготовлены определенные планы по госпитализации пациентов, которые нуждаются в постоянной респираторной поддержке. У нас есть пациенты, которые находятся на ИВЛ в домашних условиях. Мы всех этих людей знаем, у нас есть перечень и маршрутизация в случае каких-то непредвиденных обстоятельств, куда мы этих людей будем госпитализировать", – подытожила спикер.
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Скорая помощьНовости КрымаКрымЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЛидия ПрохаськоМедицинаЗдоровье
 
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