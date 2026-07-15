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Бесстрашные люди: как работает скорая помощь в Крыму в условиях кризиса

Бесстрашные люди: как работает скорая помощь в Крыму в условиях кризиса - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Бесстрашные люди: как работает скорая помощь в Крыму в условиях кризиса

Несмотря на проблемы с топливом, энергетикой и безопасностью, работа службы скорой помощи в Крыму полностью обеспечена. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T07:14

2026-07-15T07:14

2026-07-15T07:14

скорая помощь

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здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Несмотря на проблемы с топливом, энергетикой и безопасностью, работа службы скорой помощи в Крыму полностью обеспечена. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заведующая Симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидия Прохасько.Однако, по словам специалиста, несколько нарушают работу службы проблемы со связью в регионе."Есть проблема с мобильной связью. С этим сталкивается население. Действительно, когда нет света, когда обесточены вышки, когда альтернативное энергоснабжение заканчивается, тогда действительно населению довольно сложно на 103 дозвониться. Но есть еще 112. И уже через службу 112 приходит звонок в службу скорой медицинской помощи, и бригады выезжают", – рассказала гостья эфира.По мнению заведующей станцией скорой помощи, сотрудники службы обладают особой стрессоустойчивостью.По информации Лидии Прохасько, все структурные подразделения скорой помощи в Крыму обеспечены альтернативными источниками питания."В основном это дизельные генераторы. Красноперекопский, Джанкойский районы сейчас работают только благодаря этим альтернативным источникам. Что касается остальных станций: все подстанции, где имеется диспетчерская служба, где имеется оборот лекарственных препаратов – все обеспечены генераторами. Практически каждое утро мы собираем сводку, сколько часов отработал генератор в определенном структурном подразделении, чтобы мы имели планы на перспективу, могли рассчитать количество потребляемого топлива", – рассказала спикер.В Крыму все силы брошены на то, чтобы сохранить здоровье населения, подчеркнула собеседница."Больницы работают на генераторах, всех пациентов принимают. Заготовлены определенные планы по госпитализации пациентов, которые нуждаются в постоянной респираторной поддержке. У нас есть пациенты, которые находятся на ИВЛ в домашних условиях. Мы всех этих людей знаем, у нас есть перечень и маршрутизация в случае каких-то непредвиденных обстоятельств, куда мы этих людей будем госпитализировать", – подытожила спикер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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