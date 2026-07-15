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Бессильная злоба: в МИД прокомментировали санкции против VK
Бессильная злоба: в МИД прокомментировали санкции против VK - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Бессильная злоба: в МИД прокомментировали санкции против VK
Санкции Евросоюза против российской платформы VK является проявлением бессильной злобы и русофобии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T19:48
2026-07-15T19:48
2026-07-15T19:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Санкции Евросоюза против российской платформы VK является проявлением бессильной злобы и русофобии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.Ранее ЕС официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юрлицом платформы МАКС.Как отметила Захарова, Брюссель в очередной раз продемонстрировал свое патологическое стремление любым способом попытаться осложнить жизнь россиянам и всем тем на Западе, кто симпатизирует нашей стране или просто хочет узнавать новости о России напрямую, а не через третьи руки.По ее словам, все давно привыкли к тому, что Евросоюз и в целом коллективный Запад вообще себя не утруждают поиском каких-либо внятных объяснений или логических цепочек нелегитимных односторонних рестрикций."Поэтому озвученный в данном случае предлог выглядит просто бредово, но настолько же бредово, как и предыдущие, абсолютно является бездоказательным", - добавила Захарова.В конце июня американская компания Apple удалила из App Store все сервисы, принадлежащие VK, в частности, "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "Одноклассники", "Дзен", а затем и само приложение VK.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Британия расширила санкции против РоссииБолгария заблокирует новый пакет санкций ЕС против РоссииУдаление сервисов из App Store МИД РФ назвали вопиющим актом цензуры
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, санкции против россии, санкции, в мире, европейский союз (ес), новости
Бессильная злоба: в МИД прокомментировали санкции против VK
Санкции Евросоюза против VK являются проявлением бессильной злобы и русофобии – Захарова
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Санкции Евросоюза против российской платформы VK является проявлением бессильной злобы и русофобии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.
Ранее ЕС официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юрлицом платформы МАКС.
Как отметила Захарова, Брюссель в очередной раз продемонстрировал свое патологическое стремление любым способом попытаться осложнить жизнь россиянам и всем тем на Западе, кто симпатизирует нашей стране или просто хочет узнавать новости о России напрямую, а не через третьи руки.
"Ничего общего ни с подлинной демократией, ни с заботой о правах человека такой подход не имеет. Налицо проявление бессильной злобы и хронической русофобии", - сказала дипломат.
По ее словам, все давно привыкли к тому, что Евросоюз и в целом коллективный Запад вообще себя не утруждают поиском каких-либо внятных объяснений или логических цепочек нелегитимных односторонних рестрикций.
"Поэтому озвученный в данном случае предлог выглядит просто бредово, но настолько же бредово, как и предыдущие, абсолютно является бездоказательным", - добавила Захарова.
В конце июня американская компания Apple удалила из App Store все сервисы, принадлежащие VK, в частности, "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "Одноклассники", "Дзен", а затем и само приложение VK.
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