https://crimea.ria.ru/20260715/bessilnaya-zloba-v-mid-prokommentirovali-sanktsii-protiv-vk-1157674573.html

Бессильная злоба: в МИД прокомментировали санкции против VK

Бессильная злоба: в МИД прокомментировали санкции против VK - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Бессильная злоба: в МИД прокомментировали санкции против VK

Санкции Евросоюза против российской платформы VK является проявлением бессильной злобы и русофобии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T19:48

2026-07-15T19:48

2026-07-15T19:48

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Санкции Евросоюза против российской платформы VK является проявлением бессильной злобы и русофобии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.Ранее ЕС официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юрлицом платформы МАКС.Как отметила Захарова, Брюссель в очередной раз продемонстрировал свое патологическое стремление любым способом попытаться осложнить жизнь россиянам и всем тем на Западе, кто симпатизирует нашей стране или просто хочет узнавать новости о России напрямую, а не через третьи руки.По ее словам, все давно привыкли к тому, что Евросоюз и в целом коллективный Запад вообще себя не утруждают поиском каких-либо внятных объяснений или логических цепочек нелегитимных односторонних рестрикций."Поэтому озвученный в данном случае предлог выглядит просто бредово, но настолько же бредово, как и предыдущие, абсолютно является бездоказательным", - добавила Захарова.В конце июня американская компания Apple удалила из App Store все сервисы, принадлежащие VK, в частности, "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "Одноклассники", "Дзен", а затем и само приложение VK.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Британия расширила санкции против РоссииБолгария заблокирует новый пакет санкций ЕС против РоссииУдаление сервисов из App Store МИД РФ назвали вопиющим актом цензуры

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, санкции против россии, санкции, в мире, европейский союз (ес), новости