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Бесплатный газ для крымчан: определен порядок обеспечения людей топливом - РИА Новости Крым, 15.07.2026
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Бесплатный газ для крымчан: определен порядок обеспечения людей топливом
Бесплатный газ для крымчан: определен порядок обеспечения людей топливом - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Бесплатный газ для крымчан: определен порядок обеспечения людей топливом
Порядок бесплатного обеспечения крымчан сжиженным баллонным газом разработали в республике. Об этом сообщили в правительстве РК. РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T11:15
2026-07-15T11:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Порядок бесплатного обеспечения крымчан сжиженным баллонным газом разработали в республике. Об этом сообщили в правительстве РК.Уточняется, что если по каким-либо причинам договор не был оформлен, для его оперативного заключения можно обратиться в местное управление газового хозяйства – список есть на официальном сайте предприятия Крымгазсети". Порядок заключения договора упрощен, подписание будет проводиться оперативно.Если в частном доме установлен газовый генератор после счетчика (счетчик учитывает расход газа, который потребляет генератор), то никаких штрафных санкций применяться не будет.В случае визита подозрительны лиц и требований штрафа крымчан просят обращаться на горячую линию "Крымгазсети": 8 800 506 00 04 или по телефону аварийно-диспетчерской службы: 104.Накануне сообщалось, что в Крыму на время действия режима ЧС баллонный газ населению будут выдавать бесплатно. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочего выезда на север полуострова, где сложилась сложная ситуация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти рассказали о жизни Крыма в режиме ЧСЗаправка газовых баллонов: как решили вопрос в Белогорском районе КрымаТопливо, генераторы и "ждуны": Аксенов о ситуации в Крыму
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крым, новости крыма, крымгазсети, газ, режим чс
Бесплатный газ для крымчан: определен порядок обеспечения людей топливом

В Крыму определили порядок обеспечения населения баллонным газом

11:15 15.07.2026 (обновлено: 11:16 15.07.2026)
 
© РИА Новости . Яков Глинский / Перейти в фотобанкГазовые баллоны
Газовые баллоны - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости . Яков Глинский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Порядок бесплатного обеспечения крымчан сжиженным баллонным газом разработали в республике. Об этом сообщили в правительстве РК.
"Сжиженный баллонный газ бесплатно поставляется тем абонентам, которые имеют заключенные договоры с "Крымгазсети" или коммерческими структурами на поставку сжиженного газа и проживают в негазифицированных природным газом домах", – говорится в сообщении.
Уточняется, что если по каким-либо причинам договор не был оформлен, для его оперативного заключения можно обратиться в местное управление газового хозяйства – список есть на официальном сайте предприятия Крымгазсети". Порядок заключения договора упрощен, подписание будет проводиться оперативно.
Если в частном доме установлен газовый генератор после счетчика (счетчик учитывает расход газа, который потребляет генератор), то никаких штрафных санкций применяться не будет.
"В ряде районов появились подозрительные личности, которые представляются сотрудниками "Крымгазсети" и пытаются взимать штрафы с населения. Никаких штрафных санкций за установку газового генератора — если он установлен после счетчика — не будет", – подчеркнули в правительстве Крыма.
В случае визита подозрительны лиц и требований штрафа крымчан просят обращаться на горячую линию "Крымгазсети": 8 800 506 00 04 или по телефону аварийно-диспетчерской службы: 104.
Накануне сообщалось, что в Крыму на время действия режима ЧС баллонный газ населению будут выдавать бесплатно. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочего выезда на север полуострова, где сложилась сложная ситуация.
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