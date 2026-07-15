https://crimea.ria.ru/20260715/besplatnyy-gaz-dlya-krymchan-opredelen-poryadok-obespecheniya-lyudey-toplivom-1157659269.html

Бесплатный газ для крымчан: определен порядок обеспечения людей топливом

Бесплатный газ для крымчан: определен порядок обеспечения людей топливом - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Бесплатный газ для крымчан: определен порядок обеспечения людей топливом

Порядок бесплатного обеспечения крымчан сжиженным баллонным газом разработали в республике. Об этом сообщили в правительстве РК. РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T11:15

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2026-07-15T11:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Порядок бесплатного обеспечения крымчан сжиженным баллонным газом разработали в республике. Об этом сообщили в правительстве РК.Уточняется, что если по каким-либо причинам договор не был оформлен, для его оперативного заключения можно обратиться в местное управление газового хозяйства – список есть на официальном сайте предприятия Крымгазсети". Порядок заключения договора упрощен, подписание будет проводиться оперативно.Если в частном доме установлен газовый генератор после счетчика (счетчик учитывает расход газа, который потребляет генератор), то никаких штрафных санкций применяться не будет.В случае визита подозрительны лиц и требований штрафа крымчан просят обращаться на горячую линию "Крымгазсети": 8 800 506 00 04 или по телефону аварийно-диспетчерской службы: 104.Накануне сообщалось, что в Крыму на время действия режима ЧС баллонный газ населению будут выдавать бесплатно. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочего выезда на север полуострова, где сложилась сложная ситуация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти рассказали о жизни Крыма в режиме ЧСЗаправка газовых баллонов: как решили вопрос в Белогорском районе КрымаТопливо, генераторы и "ждуны": Аксенов о ситуации в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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