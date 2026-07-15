Бесплатный газ для крымчан: определен порядок обеспечения людей топливом
В Крыму определили порядок обеспечения населения баллонным газом
11:15 15.07.2026 (обновлено: 11:16 15.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Порядок бесплатного обеспечения крымчан сжиженным баллонным газом разработали в республике. Об этом сообщили в правительстве РК.
"Сжиженный баллонный газ бесплатно поставляется тем абонентам, которые имеют заключенные договоры с "Крымгазсети" или коммерческими структурами на поставку сжиженного газа и проживают в негазифицированных природным газом домах", – говорится в сообщении.
Уточняется, что если по каким-либо причинам договор не был оформлен, для его оперативного заключения можно обратиться в местное управление газового хозяйства – список есть на официальном сайте предприятия Крымгазсети". Порядок заключения договора упрощен, подписание будет проводиться оперативно.
Если в частном доме установлен газовый генератор после счетчика (счетчик учитывает расход газа, который потребляет генератор), то никаких штрафных санкций применяться не будет.
"В ряде районов появились подозрительные личности, которые представляются сотрудниками "Крымгазсети" и пытаются взимать штрафы с населения. Никаких штрафных санкций за установку газового генератора — если он установлен после счетчика — не будет", – подчеркнули в правительстве Крыма.
В случае визита подозрительны лиц и требований штрафа крымчан просят обращаться на горячую линию "Крымгазсети": 8 800 506 00 04 или по телефону аварийно-диспетчерской службы: 104.
Накануне сообщалось, что в Крыму на время действия режима ЧС баллонный газ населению будут выдавать бесплатно. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочего выезда на север полуострова, где сложилась сложная ситуация.
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