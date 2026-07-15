Рейтинг@Mail.ru
Армия России громит "Бастионы" врага – страшные потери Киева за сутки - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260715/armiya-rossii-gromit-bastiony-vraga--strashnye-poteri-kieva-za-sutki-1157662938.html
Армия России громит "Бастионы" врага – страшные потери Киева за сутки
Армия России громит "Бастионы" врага – страшные потери Киева за сутки - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Армия России громит "Бастионы" врага – страшные потери Киева за сутки
Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1 505 боевиков за сутки, также разбиты вражеская техника и вооружения на всех... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T13:31
2026-07-15T13:49
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/08/1157471824_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c390f2712a5f4fd90f52aefb9c65cb1c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1 505 боевиков за сутки, также разбиты вражеская техника и вооружения на всех участках фронта. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ в среду.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ лишились до 220 боевиков, боевой бронированной машины, 11 автомобилей, орудия полевой артиллерии и зенитного ракетного комплекса.Военнослужащие группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили свыше 220 человек, три боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортер М113, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, разгромив до 215 украинских боевиков, вражеский бронетранспортер, 26 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили более 325 солдат, три боевые бронированные машины и три автомобиля.Бойцы группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Враг потерял свыше 465 человек, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Бастион" и орудие полевой артиллерии.Подразделениями группировки "Днепр" разбиты до 60 украинских боевиков, 12 автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Богдана", безэкипажный катер и три станции радиоэлектронной борьбы.Средства ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб и 558 беспилотников самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ.Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 181 724 беспилотных летательных аппарата, 666 зенитных ракетных комплексов, 30 163 танка и других боевых бронированных машин, 1 758 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 769 орудий полевой артиллерии и минометов, 66 525 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ снова ударили по портам Одессы – поражены суда и объекты инфраструктурыНад Крымом и морями ночью работала ПВОУдар "Молнии": как бьют вражеский РЭБ в Запорожской области
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/08/1157471824_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_138742d8363836504d7b344d641da000.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр", инфографика
Армия России громит "Бастионы" врага – страшные потери Киева за сутки

ВСУ за сутки потеряли еще 1505 боевиков в зоне спецоперации

13:31 15.07.2026 (обновлено: 13:49 15.07.2026)
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1 505 боевиков за сутки, также разбиты вражеская техника и вооружения на всех участках фронта. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ в среду.
Сводка Минобороны России из зоны СВО за 15 июля 2026Сводка Минобороны России из зоны СВО за 15 июля 2026
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ лишились до 220 боевиков, боевой бронированной машины, 11 автомобилей, орудия полевой артиллерии и зенитного ракетного комплекса.
Военнослужащие группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили свыше 220 человек, три боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортер М113, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, разгромив до 215 украинских боевиков, вражеский бронетранспортер, 26 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили более 325 солдат, три боевые бронированные машины и три автомобиля.
Бойцы группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Враг потерял свыше 465 человек, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Бастион" и орудие полевой артиллерии.
Подразделениями группировки "Днепр" разбиты до 60 украинских боевиков, 12 автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Богдана", безэкипажный катер и три станции радиоэлектронной борьбы.
Также российские военные поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, места хранения дронов дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.
Средства ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб и 558 беспилотников самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ.
Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 181 724 беспилотных летательных аппарата, 666 зенитных ракетных комплексов, 30 163 танка и других боевых бронированных машин, 1 758 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 769 орудий полевой артиллерии и минометов, 66 525 единиц специальной военной автомобильной техники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВС РФ снова ударили по портам Одессы – поражены суда и объекты инфраструктуры
Над Крымом и морями ночью работала ПВО
Удар "Молнии": как бьют вражеский РЭБ в Запорожской области
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУГруппировка войск "Южная"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Днепр"Группировка войск "Центр"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:13Педофил из Севастополя отправится в колонию на 17 лет
13:59Министр обороны Польши требует извинений Киева за Волынскую резню
13:46Один человек ранен при падении обломков дрона на Кубани
13:31Армия России громит "Бастионы" врага – страшные потери Киева за сутки
13:16Зеленский тасует колоду: что означает отставка правительства Украины
13:09Алушта частично обесточена
12:55В Севастополе топливо по QR-кодам временно разрешили лить в канистры
12:44Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море
12:38Преступный дуэт: в Севастополе раскрыли аферу с недвижимостью на 25,5 миллионов
12:26Энергодар под ударами ВСУ – город обесточен
12:15Что происходит на Крымском мосту - ситуация с очередями и временем ожидания
12:06В Севастополе отбой воздушной тревоги
11:49В Севастополе объявили воздушную тревогу
11:45ЕС не будет предоставлять убежище военнообязанным украинцам
11:24В Крыму пьяный мужчина поджег свою жену
11:15Бесплатный газ для крымчан: определен порядок обеспечения людей топливом
10:58В России создали дорожный каток на автопилоте
10:45В Севастополе проверили состояние подземных вод
10:36Громкие звуки в Севастополе - Развожаев назвал причину
10:24Где в Крыму можно купить бензин в среду
Лента новостейМолния