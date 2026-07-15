https://crimea.ria.ru/20260715/armiya-rossii-gromit-bastiony-vraga--strashnye-poteri-kieva-za-sutki-1157662938.html

Армия России громит "Бастионы" врага – страшные потери Киева за сутки

Армия России громит "Бастионы" врага – страшные потери Киева за сутки - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Армия России громит "Бастионы" врага – страшные потери Киева за сутки

Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1 505 боевиков за сутки, также разбиты вражеская техника и вооружения на всех... РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T13:31

2026-07-15T13:31

2026-07-15T13:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1 505 боевиков за сутки, также разбиты вражеская техника и вооружения на всех участках фронта. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ в среду.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ лишились до 220 боевиков, боевой бронированной машины, 11 автомобилей, орудия полевой артиллерии и зенитного ракетного комплекса.Военнослужащие группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили свыше 220 человек, три боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортер М113, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, разгромив до 215 украинских боевиков, вражеский бронетранспортер, 26 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили более 325 солдат, три боевые бронированные машины и три автомобиля.Бойцы группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Враг потерял свыше 465 человек, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Бастион" и орудие полевой артиллерии.Подразделениями группировки "Днепр" разбиты до 60 украинских боевиков, 12 автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Богдана", безэкипажный катер и три станции радиоэлектронной борьбы.Средства ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб и 558 беспилотников самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ.Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 181 724 беспилотных летательных аппарата, 666 зенитных ракетных комплексов, 30 163 танка и других боевых бронированных машин, 1 758 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 769 орудий полевой артиллерии и минометов, 66 525 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ снова ударили по портам Одессы – поражены суда и объекты инфраструктурыНад Крымом и морями ночью работала ПВОУдар "Молнии": как бьют вражеский РЭБ в Запорожской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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