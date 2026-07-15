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Алушта частично обесточена
Алушта частично обесточена - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Алушта частично обесточена
Центр Алушты и еще 10 улиц города остались без электроэнергии. Об этом сообщила мэр города Галина Огнева. РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T13:09
2026-07-15T13:09
2026-07-15T13:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Центр Алушты и еще 10 улиц города остались без электроэнергии. Об этом сообщила мэр города Галина Огнева.Энергетики планируют восстановить электроснабжение в течение трех часов.При этом Огнева отметила, что после подключения ограничения перераспределят на другие улицы города.Как сообщалось, на северо-западе и востоке Крыма часть населенных пунктов в среду полностью обесточены в результате атак вражеских беспилотников на объекты энергетики. Принимаются все меры для возобновления электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Алушта частично обесточена
Алушта частично без света
13:09 15.07.2026 (обновлено: 13:10 15.07.2026)