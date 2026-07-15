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Алушта частично обесточена - РИА Новости Крым, 15.07.2026
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Алушта частично обесточена
Алушта частично обесточена - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Алушта частично обесточена
Центр Алушты и еще 10 улиц города остались без электроэнергии. Об этом сообщила мэр города Галина Огнева. РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T13:09
2026-07-15T13:10
алушта
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Центр Алушты и еще 10 улиц города остались без электроэнергии. Об этом сообщила мэр города Галина Огнева.Энергетики планируют восстановить электроснабжение в течение трех часов.При этом Огнева отметила, что после подключения ограничения перераспределят на другие улицы города.Как сообщалось, на северо-западе и востоке Крыма часть населенных пунктов в среду полностью обесточены в результате атак вражеских беспилотников на объекты энергетики. Принимаются все меры для возобновления электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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алушта, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, крым, галина огнева
Алушта частично обесточена

Алушта частично без света

13:09 15.07.2026 (обновлено: 13:10 15.07.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкБлоки изоляторов электростанции
Блоки изоляторов электростанции - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Центр Алушты и еще 10 улиц города остались без электроэнергии. Об этом сообщила мэр города Галина Огнева.
"По информации Алуштинского филиала ГУП РК "Крымэнерго", сегодня с 12:10 временно ограничена подача электроэнергии по четырем линиям. Отключения коснулись улиц Ленина, Красноармейской, Парковой, Перекопской, Лесной, Горбачевой, Владимира Хромых, 15 Апреля, переулков Заводского и Ревкомовского, Судакское шоссе, а также центра Алушты", - написала она в своих соцсетях.
Энергетики планируют восстановить электроснабжение в течение трех часов.
При этом Огнева отметила, что после подключения ограничения перераспределят на другие улицы города.
Как сообщалось, на северо-западе и востоке Крыма часть населенных пунктов в среду полностью обесточены в результате атак вражеских беспилотников на объекты энергетики. Принимаются все меры для возобновления электроснабжения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
АлуштаОтключение электроэнергии в КрымуНовости КрымаКрымГалина Огнева
 
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