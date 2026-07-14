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Звуки стрельбы и взрывов в Севастополе – что происходит - РИА Новости Крым, 14.07.2026
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Звуки стрельбы и взрывов в Севастополе – что происходит
Звуки стрельбы и взрывов в Севастополе – что происходит - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Звуки стрельбы и взрывов в Севастополе – что происходит
В Севастополе флот до позднего вечера будет проводить противодиверсионные учения с бомбометанием. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T19:45
2026-07-14T19:45
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михаил развожаев
учения
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе флот до позднего вечера будет проводить противодиверсионные учения с бомбометанием. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. "Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", - добавил он.В Феодосии 14 июля во второй половине дня также слышны звуки стрельбы. Это связано с учениями военных, которые продлятся до 22 часов, сообщала пресс-служба администрации города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиКак обеспечена безопасность Крыма – ответ Аксенова"Крым Зеленскому не по зубам": Аксенов оценил эффективность ПВО в регионе
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крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, михаил развожаев, учения, безопасность республики крым и севастополя
Звуки стрельбы и взрывов в Севастополе – что происходит

В Севастополе военные до ночи будут проводить учения с бомбометанием – Развожаев

19:45 14.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь, вид на Константиновскую батарею
Севастополь, вид на Константиновскую батарею - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе флот до позднего вечера будет проводить противодиверсионные учения с бомбометанием. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.
По его данным, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.
"Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", - добавил он.
В Феодосии 14 июля во второй половине дня также слышны звуки стрельбы. Это связано с учениями военных, которые продлятся до 22 часов, сообщала пресс-служба администрации города.
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КрымСевастопольНовости КрымаНовости СевастополяМихаил РазвожаевУченияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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