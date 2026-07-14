https://crimea.ria.ru/20260714/zvuki-strelby-i-vzryvov-v-sevastopole--chto-proiskhodit-1157649218.html

Звуки стрельбы и взрывов в Севастополе – что происходит

Звуки стрельбы и взрывов в Севастополе – что происходит - РИА Новости Крым, 14.07.2026

Звуки стрельбы и взрывов в Севастополе – что происходит

В Севастополе флот до позднего вечера будет проводить противодиверсионные учения с бомбометанием. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T19:45

2026-07-14T19:45

2026-07-14T19:45

крым

севастополь

новости крыма

новости севастополя

михаил развожаев

учения

безопасность республики крым и севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/1a/1119097647_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_1a8d5372155082e655087268aee4b506.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе флот до позднего вечера будет проводить противодиверсионные учения с бомбометанием. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. "Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", - добавил он.В Феодосии 14 июля во второй половине дня также слышны звуки стрельбы. Это связано с учениями военных, которые продлятся до 22 часов, сообщала пресс-служба администрации города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиКак обеспечена безопасность Крыма – ответ Аксенова"Крым Зеленскому не по зубам": Аксенов оценил эффективность ПВО в регионе

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, михаил развожаев, учения, безопасность республики крым и севастополя