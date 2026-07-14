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Житель Алушты ответит за осквернение символов воинской славы России - РИА Новости Крым, 14.07.2026
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Житель Алушты ответит за осквернение символов воинской славы России
Житель Алушты ответит за осквернение символов воинской славы России - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Житель Алушты ответит за осквернение символов воинской славы России
Житель Алушты предстанет перед судом по обвинению в осквернении символов воинской славы России в интернете. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России по... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T10:46
2026-07-14T10:46
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гсу ск россии по крыму и севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Житель Алушты предстанет перед судом по обвинению в осквернении символов воинской славы России в интернете. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России по региону.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, преступления выявили сотрудники МВД и совместно с коллегами из ФСБ. Достаточная доказательственная база собрана. Расследование завершено. Уголовное дело направлено в Верховный суд Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин осквернил в сети символы воинской славы РоссииПризывал к экстремизму: крымчанин получил 2 года принудительных работМенял ник-неймы для конспирации: крымчанин задержан за призывы к экстремизму
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алушта, крым, новости крыма, прокуратура республики крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, закон и право
Житель Алушты ответит за осквернение символов воинской славы России

Житель Алушты ответит за осквернение символов воинской славы России в интернете

10:46 14.07.2026
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкЗдание Верховного суда Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Житель Алушты предстанет перед судом по обвинению в осквернении символов воинской славы России в интернете. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России по региону.
"Житель Алушты на открытой странице в популярной социальной сети под публикацией патриотического характера разместил комментарии, оскверняющие символы памятной даты России "9 декабря – День Героев Отечества",– сказано в сообщении СК
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, преступления выявили сотрудники МВД и совместно с коллегами из ФСБ. Достаточная доказательственная база собрана. Расследование завершено. Уголовное дело направлено в Верховный суд Крыма.
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