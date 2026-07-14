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ВТБ предоставил более 1,2 тыс. кредитных каникул в Крыму и Севастополе
ВТБ предоставил более 1,2 тыс. кредитных каникул в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 14.07.2026
ВТБ предоставил более 1,2 тыс. кредитных каникул в Крыму и Севастополе
С конца июня ВТБ предоставил жителям Республики Крым и Севастополя более 1,2 тысячи кредитных каникул в рамках программы поддержки клиентов, пострадавших в... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T10:44
2026-07-14T10:44
2026-07-14T10:44
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банк
кредитные каникулы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. С конца июня ВТБ предоставил жителям Республики Крым и Севастополя более 1,2 тысячи кредитных каникул в рамках программы поддержки клиентов, пострадавших в результате ЧС на полуострове, сообщает пресс-служба банка.Основной объем обращений — около 40% — пришелся на ипотеку, остальные заявки — на кредитные карты, автокредиты и кредиты наличными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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втб, крым, севастополь, банк, кредитные каникулы