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ВТБ предоставил более 1,2 тыс. кредитных каникул в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 14.07.2026
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ВТБ предоставил более 1,2 тыс. кредитных каникул в Крыму и Севастополе
ВТБ предоставил более 1,2 тыс. кредитных каникул в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 14.07.2026
ВТБ предоставил более 1,2 тыс. кредитных каникул в Крыму и Севастополе
С конца июня ВТБ предоставил жителям Республики Крым и Севастополя более 1,2 тысячи кредитных каникул в рамках программы поддержки клиентов, пострадавших в... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T10:44
2026-07-14T10:44
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севастополь
банк
кредитные каникулы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. С конца июня ВТБ предоставил жителям Республики Крым и Севастополя более 1,2 тысячи кредитных каникул в рамках программы поддержки клиентов, пострадавших в результате ЧС на полуострове, сообщает пресс-служба банка.Основной объем обращений — около 40% — пришелся на ипотеку, остальные заявки — на кредитные карты, автокредиты и кредиты наличными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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втб, крым, севастополь, банк, кредитные каникулы

ВТБ предоставил более 1,2 тыс. кредитных каникул в Крыму и Севастополе

10:44 14.07.2026
 
© Пресс-служба ВТБОбъем привлеченных средств клиентов ВТБ в Крыму превысил 225 млрд рублей
Объем привлеченных средств клиентов ВТБ в Крыму превысил 225 млрд рублей
© Пресс-служба ВТБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. С конца июня ВТБ предоставил жителям Республики Крым и Севастополя более 1,2 тысячи кредитных каникул в рамках программы поддержки клиентов, пострадавших в результате ЧС на полуострове, сообщает пресс-служба банка.
Основной объем обращений — около 40% — пришелся на ипотеку, остальные заявки — на кредитные карты, автокредиты и кредиты наличными.
"В условиях режима чрезвычайной ситуации особенно важно оперативно поддержать клиентов, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Рассчитываем, что принятые меры помогут нашим клиентам снизить финансовую нагрузку и сохранить привычный уровень жизни", - отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.
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ВТБКрымСевастопольБанкКредитные каникулы
 
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