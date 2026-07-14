https://crimea.ria.ru/20260714/vsu-udarili-po-energosisteme-sevastopolya---chto-proiskhodit-v-gorode-1157609037.html

ВСУ ударили по энергосистеме Севастополя - что происходит в городе

ВСУ ударили по энергосистеме Севастополя - что происходит в городе - РИА Новости Крым, 14.07.2026

ВСУ ударили по энергосистеме Севастополя - что происходит в городе

Часть Севастополя осталась без электроснабжения в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T06:00

2026-07-14T06:00

2026-07-14T07:01

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

энергосистема украины

атаки всу на крым

отключение электроэнергии в крыму

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0e/1156834446_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_e28d613e0607f47b6c0c7fb5ec60000d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл- РИА Новости Крым. Часть Севастополя осталась без электроснабжения в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев попросил горожан экономить заряд телефонов и использовать их только для экстренной связи, а также по максимуму отключить электроприборы."Цель этого удара понятна: лишить привычных условий жизни севастопольцев и посеять панику. Но мы проходили и не такое, выстоим и сейчас", - подчеркнул губернатор.В городе второй раз в течение ночи объявлена воздушная тревога, работала ПВО и мобильные огневые группы. Ночью были сбиты пять БПЛА в Балаклавском районе. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.Как ходит транспортВ связи с действием сигнала "Воздушная тревога" морской пассажирский транспорт не осуществляет движение, сообщили в городском департаменте транспорта. На пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и морями сбили беспилотники Балаклавскую бухту днем будут открывать для туристических катеров Ситуация с троллейбусами и топливом в Симферополе - мэр сделал заявление

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, энергосистема украины, атаки всу на крым, отключение электроэнергии в крыму