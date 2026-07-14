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ВСУ ударили по энергосистеме Севастополя - что происходит в городе - РИА Новости Крым, 14.07.2026
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ВСУ ударили по энергосистеме Севастополя - что происходит в городе
ВСУ ударили по энергосистеме Севастополя - что происходит в городе - РИА Новости Крым, 14.07.2026
ВСУ ударили по энергосистеме Севастополя - что происходит в городе
Часть Севастополя осталась без электроснабжения в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T06:00
2026-07-14T07:01
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
энергосистема украины
атаки всу на крым
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл- РИА Новости Крым. Часть Севастополя осталась без электроснабжения в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев попросил горожан экономить заряд телефонов и использовать их только для экстренной связи, а также по максимуму отключить электроприборы."Цель этого удара понятна: лишить привычных условий жизни севастопольцев и посеять панику. Но мы проходили и не такое, выстоим и сейчас", - подчеркнул губернатор.В городе второй раз в течение ночи объявлена воздушная тревога, работала ПВО и мобильные огневые группы. Ночью были сбиты пять БПЛА в Балаклавском районе. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.Как ходит транспортВ связи с действием сигнала "Воздушная тревога" морской пассажирский транспорт не осуществляет движение, сообщили в городском департаменте транспорта. На пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и морями сбили беспилотники Балаклавскую бухту днем будут открывать для туристических катеров Ситуация с троллейбусами и топливом в Симферополе - мэр сделал заявление
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96
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, энергосистема украины, атаки всу на крым, отключение электроэнергии в крыму
ВСУ ударили по энергосистеме Севастополя - что происходит в городе

ВСУ ударили по энергосистеме Севастополя - часть города обесточена

06:00 14.07.2026 (обновлено: 07:01 14.07.2026)
 
© Михаил Развожаев в МАКСВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл- РИА Новости Крым. Часть Севастополя осталась без электроснабжения в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В результате масштабной атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру часть города осталась без электроснабжения. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности",- написал он в соцсетях.
Развожаев попросил горожан экономить заряд телефонов и использовать их только для экстренной связи, а также по максимуму отключить электроприборы.
"Цель этого удара понятна: лишить привычных условий жизни севастопольцев и посеять панику. Но мы проходили и не такое, выстоим и сейчас", - подчеркнул губернатор.
В городе второй раз в течение ночи объявлена воздушная тревога, работала ПВО и мобильные огневые группы. Ночью были сбиты пять БПЛА в Балаклавском районе. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

Как ходит транспорт

В связи с действием сигнала "Воздушная тревога" морской пассажирский транспорт не осуществляет движение, сообщили в городском департаменте транспорта. На пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
  • Троллейбусы и автобусы маршрута №33 временно не ходят.
  • Автобусы № 92 временно курсируют между 5 км Балаклавского шоссе и пл. Нахимова взамен троллейбусов № 12.
  • По троллейбусным маршрутам № 7, 7Азапсутили автобусы большого класса.
  • Автобусы остальных маршрутов следуют с увеличенным интервалом
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СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевЭнергосистема УкраиныАтаки ВСУ на КрымОтключение электроэнергии в Крыму
 
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