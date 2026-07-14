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ВСУ третьи сутки запускают на Москву сотни беспилотников - РИА Новости Крым, 14.07.2026
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ВСУ третьи сутки запускают на Москву сотни беспилотников
ВСУ третьи сутки запускают на Москву сотни беспилотников - РИА Новости Крым, 14.07.2026
ВСУ третьи сутки запускают на Москву сотни беспилотников
Киевский режим не оставляет попыток атаковать Москву – за минувшие сутки в сторону российской столицы и области боевики ВСУ запустили 340 беспилотников. Большую РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T22:12
2026-07-14T22:12
сергей собянин
новости
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пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим не оставляет попыток атаковать Москву – за минувшие сутки в сторону российской столицы и области боевики ВСУ запустили 340 беспилотников. Большую часть силы российской ПВО сбили на дальних подступах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.В воскресенье силы российской ПВО в течение суток отразили атаку 300 украинских беспилотников на столицу РФ. Накануне Собянин сообщил, что с ночи воскресенья более 350 дронов ВСУ летели в сторону Московского региона.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 252 украинских беспилотника ликвидировали за день над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. За прошедшую ночь над российскими регионами сбили 288 вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ нанесли удары по Киеву и Одесской области - что пораженоВС РФ продолжают бить по портам и судам Украины: под ударом сухогрузы и логистикаВС РФ ударили еще по трем сухогрузам в Одессе и резервуарам с ГСМ
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РИА Новости Крым
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сергей собянин, новости, московская область, москва, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
ВСУ третьи сутки запускают на Москву сотни беспилотников

ВСУ запускают на Москву сотни беспилотников третьи сутки подряд

22:12 14.07.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНесение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны
Несение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим не оставляет попыток атаковать Москву – за минувшие сутки в сторону российской столицы и области боевики ВСУ запустили 340 беспилотников. Большую часть силы российской ПВО сбили на дальних подступах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В воскресенье силы российской ПВО в течение суток отразили атаку 300 украинских беспилотников на столицу РФ. Накануне Собянин сообщил, что с ночи воскресенья более 350 дронов ВСУ летели в сторону Московского региона.
"За последние сутки в направлении Московского региона летело 340 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. Более 50 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве", – написал Собянин в своем канале в МАКС.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 252 украинских беспилотника ликвидировали за день над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. За прошедшую ночь над российскими регионами сбили 288 вражеских дронов.
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Сергей СобянинНовостиМосковская областьМоскваПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
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