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ВСУ третьи сутки запускают на Москву сотни беспилотников
ВСУ третьи сутки запускают на Москву сотни беспилотников - РИА Новости Крым, 14.07.2026
ВСУ третьи сутки запускают на Москву сотни беспилотников
Киевский режим не оставляет попыток атаковать Москву – за минувшие сутки в сторону российской столицы и области боевики ВСУ запустили 340 беспилотников. Большую РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T22:12
2026-07-14T22:12
2026-07-14T22:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим не оставляет попыток атаковать Москву – за минувшие сутки в сторону российской столицы и области боевики ВСУ запустили 340 беспилотников. Большую часть силы российской ПВО сбили на дальних подступах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.В воскресенье силы российской ПВО в течение суток отразили атаку 300 украинских беспилотников на столицу РФ. Накануне Собянин сообщил, что с ночи воскресенья более 350 дронов ВСУ летели в сторону Московского региона.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 252 украинских беспилотника ликвидировали за день над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. За прошедшую ночь над российскими регионами сбили 288 вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ нанесли удары по Киеву и Одесской области - что пораженоВС РФ продолжают бить по портам и судам Украины: под ударом сухогрузы и логистикаВС РФ ударили еще по трем сухогрузам в Одессе и резервуарам с ГСМ
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сергей собянин, новости, московская область, москва, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
ВСУ третьи сутки запускают на Москву сотни беспилотников
ВСУ запускают на Москву сотни беспилотников третьи сутки подряд