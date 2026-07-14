https://crimea.ria.ru/20260714/vsu-treti-sutki-zapuskayut-na-moskvu-sotni-bespilotnikov-1157651300.html

ВСУ третьи сутки запускают на Москву сотни беспилотников

ВСУ третьи сутки запускают на Москву сотни беспилотников - РИА Новости Крым, 14.07.2026

ВСУ третьи сутки запускают на Москву сотни беспилотников

Киевский режим не оставляет попыток атаковать Москву – за минувшие сутки в сторону российской столицы и области боевики ВСУ запустили 340 беспилотников. Большую РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T22:12

2026-07-14T22:12

2026-07-14T22:12

сергей собянин

новости

московская область

москва

пво

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим не оставляет попыток атаковать Москву – за минувшие сутки в сторону российской столицы и области боевики ВСУ запустили 340 беспилотников. Большую часть силы российской ПВО сбили на дальних подступах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.В воскресенье силы российской ПВО в течение суток отразили атаку 300 украинских беспилотников на столицу РФ. Накануне Собянин сообщил, что с ночи воскресенья более 350 дронов ВСУ летели в сторону Московского региона.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 252 украинских беспилотника ликвидировали за день над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. За прошедшую ночь над российскими регионами сбили 288 вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ нанесли удары по Киеву и Одесской области - что пораженоВС РФ продолжают бить по портам и судам Украины: под ударом сухогрузы и логистикаВС РФ ударили еще по трем сухогрузам в Одессе и резервуарам с ГСМ

московская область

москва

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, новости, московская область, москва, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу