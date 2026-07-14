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ВС РФ ударили еще по трем сухогрузам в Одессе и резервуарам с ГСМ - РИА Новости Крым, 14.07.2026
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ВС РФ ударили еще по трем сухогрузам в Одессе и резервуарам с ГСМ
ВС РФ ударили еще по трем сухогрузам в Одессе и резервуарам с ГСМ - РИА Новости Крым, 14.07.2026
ВС РФ ударили еще по трем сухогрузам в Одессе и резервуарам с ГСМ
ВС РФ в течение дня во вторник продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T19:01
2026-07-14T19:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. ВС РФ в течение дня во вторник продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ночь на вторник ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям украинской военной промышленности в Киеве, задействованным в производстве крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов. В порту "Южный" на территории контейнерного терминала уничтожен сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения.Ранее во вторник были также нанесены удары по порту "Южный" в Одессе и кораблям в Черном море в районе Одесской области.В военном ведомстве рассказали, что БПЛА поразили объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также пять резервуаров с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ.14 июля в Минобороны также сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли удары по расположенным в Киеве предприятиям, занимающимся производством комплектующих для ракет и беспилотников различного типа, а также сухогруз в одесском порту "Южный".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ нанесли удары по Киеву и Одесской области - что пораженоЗеленский стянул в Киев все имеющиеся у Украины западные комплексы ПРОНе только Крым: чем важны удары армии России по портам Одессы
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новости сво, одесса, одесская область, судоходство, вооруженные силы россии, украина, потери всу
ВС РФ ударили еще по трем сухогрузам в Одессе и резервуарам с ГСМ

Еще три сухогруза попали под удар ВС РФ в Одессе и поражена портовая инфраструктура

19:01 14.07.2026 (обновлено: 19:13 14.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. ВС РФ в течение дня во вторник продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ночь на вторник ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям украинской военной промышленности в Киеве, задействованным в производстве крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов. В порту "Южный" на территории контейнерного терминала уничтожен сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения.
Ранее во вторник были также нанесены удары по порту "Южный" в Одессе и кораблям в Черном море в районе Одесской области.

"Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены еще три сухогруза на рейде порта Одесса", – говорится в сообщении МО РФ.

В военном ведомстве рассказали, что БПЛА поразили объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также пять резервуаров с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ.
14 июля в Минобороны также сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли удары по расположенным в Киеве предприятиям, занимающимся производством комплектующих для ракет и беспилотников различного типа, а также сухогруз в одесском порту "Южный".
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Новости СВООдессаОдесская областьСудоходствоВооруженные силы РоссииУкраинаПотери ВСУ
 
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