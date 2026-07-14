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ВС РФ ударили еще по трем сухогрузам в Одессе и резервуарам с ГСМ

ВС РФ ударили еще по трем сухогрузам в Одессе и резервуарам с ГСМ - РИА Новости Крым, 14.07.2026

ВС РФ ударили еще по трем сухогрузам в Одессе и резервуарам с ГСМ

ВС РФ в течение дня во вторник продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T19:01

2026-07-14T19:01

2026-07-14T19:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. ВС РФ в течение дня во вторник продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ночь на вторник ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям украинской военной промышленности в Киеве, задействованным в производстве крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов. В порту "Южный" на территории контейнерного терминала уничтожен сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения.Ранее во вторник были также нанесены удары по порту "Южный" в Одессе и кораблям в Черном море в районе Одесской области.В военном ведомстве рассказали, что БПЛА поразили объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также пять резервуаров с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ.14 июля в Минобороны также сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли удары по расположенным в Киеве предприятиям, занимающимся производством комплектующих для ракет и беспилотников различного типа, а также сухогруз в одесском порту "Южный".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ нанесли удары по Киеву и Одесской области - что пораженоЗеленский стянул в Киев все имеющиеся у Украины западные комплексы ПРОНе только Крым: чем важны удары армии России по портам Одессы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, одесса, одесская область, судоходство, вооруженные силы россии, украина, потери всу