https://crimea.ria.ru/20260714/vs-rf-prodolzhayut-bit-po-portam-i-sudam-ukrainy-pod-udarom-sukhogruzy-i-logistika-1157636041.html

ВС РФ продолжают бить по портам и судам Украины: под ударом сухогрузы и логистика

ВС РФ продолжают бить по портам и судам Украины: под ударом сухогрузы и логистика - РИА Новости Крым, 14.07.2026

ВС РФ продолжают бить по портам и судам Украины: под ударом сухогрузы и логистика

Российские военные днем во вторник нанесли ряд ударов по порту "Южный" в Одессе и кораблям в Черном море в районе Одесской области Украины. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T15:21

2026-07-14T15:21

2026-07-14T15:21

министерство обороны рф

новости сво

одесса

судоходство

логистика

вооруженные силы россии

потери всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1e/1131766604_0:14:1869:1065_1920x0_80_0_0_2f1a13e9775c97c6a1dbc7f73782bbe3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Российские военные днем во вторник нанесли ряд ударов по порту "Южный" в Одессе и кораблям в Черном море в районе Одесской области Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.В частности, ударные беспилотники атаковали два сухогруза, которые следовали из порта Черноморска в порт Одессы.На территории порта "Южный" высокоточным оружием воздушного базирования поражены объекты логистического центра транспортной компании "МигТранс", 12 грузовиков и бензовоз.ВС РФ продолжают наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удары по объектам в Киеве и Одесской области. Поражены предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и беспилотных летательных аппаратов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине в 20-й раз продлили военное положение и мобилизациюНовости СВО: Киев катастрофически теряет людей и техникуВС РФ нанесли удары по Киеву и Одесской области - что поражено

одесса

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, одесса, судоходство, логистика, вооруженные силы россии, потери всу