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ВС РФ продолжают бить по портам и судам Украины: под ударом сухогрузы и логистика - РИА Новости Крым, 14.07.2026
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ВС РФ продолжают бить по портам и судам Украины: под ударом сухогрузы и логистика
ВС РФ продолжают бить по портам и судам Украины: под ударом сухогрузы и логистика - РИА Новости Крым, 14.07.2026
ВС РФ продолжают бить по портам и судам Украины: под ударом сухогрузы и логистика
Российские военные днем во вторник нанесли ряд ударов по порту "Южный" в Одессе и кораблям в Черном море в районе Одесской области Украины. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T15:21
2026-07-14T15:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Российские военные днем во вторник нанесли ряд ударов по порту "Южный" в Одессе и кораблям в Черном море в районе Одесской области Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.В частности, ударные беспилотники атаковали два сухогруза, которые следовали из порта Черноморска в порт Одессы.На территории порта "Южный" высокоточным оружием воздушного базирования поражены объекты логистического центра транспортной компании "МигТранс", 12 грузовиков и бензовоз.ВС РФ продолжают наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удары по объектам в Киеве и Одесской области. Поражены предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и беспилотных летательных аппаратов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине в 20-й раз продлили военное положение и мобилизациюНовости СВО: Киев катастрофически теряет людей и техникуВС РФ нанесли удары по Киеву и Одесской области - что поражено
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96
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министерство обороны рф, новости сво, одесса, судоходство, логистика, вооруженные силы россии, потери всу
ВС РФ продолжают бить по портам и судам Украины: под ударом сухогрузы и логистика

Ударами ВС РФ по портам на Украине поражены сухогрузы и логистика ВСУ

15:21 14.07.2026
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов ОТРК "Искандер" ВС РФ в ходе спецоперации
Боевая работа расчетов ОТРК Искандер ВС РФ в ходе спецоперации
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Российские военные днем во вторник нанесли ряд ударов по порту "Южный" в Одессе и кораблям в Черном море в районе Одесской области Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В частности, ударные беспилотники атаковали два сухогруза, которые следовали из порта Черноморска в порт Одессы.
На территории порта "Южный" высокоточным оружием воздушного базирования поражены объекты логистического центра транспортной компании "МигТранс", 12 грузовиков и бензовоз.
ВС РФ продолжают наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.
Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удары по объектам в Киеве и Одесской области. Поражены предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и беспилотных летательных аппаратов.
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