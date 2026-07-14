https://crimea.ria.ru/20260714/vs-rf-nanesli-udary-po-kievu-i-odesskoy-oblasti---chto-porazheno-1157611056.html

ВС РФ нанесли удары по Киеву и Одесской области - что поражено

ВС РФ нанесли удары по Киеву и Одесской области - что поражено - РИА Новости Крым, 14.07.2026

ВС РФ нанесли удары по Киеву и Одесской области - что поражено

Российские военные нанесли удары по объектам в Киеве и Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T08:01

2026-07-14T08:01

2026-07-14T08:05

министерство обороны рф

удары по украине

новости сво

киев

одесская область

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0e/1157611145_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_3d022fa12e1d72e4c7d8ac67d7d31143.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удары по объектам в Киеве и Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ,"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.Как сообщалось, в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, в ряде районов города возникли пожары.Утром в понедельник, 13 июля, Минобороны РФ сообщило, что армия России нанесла групповые удары по портам в Одесской области. По данным ведомства, в результате были поражены объекты портовой инфраструктуры в Черноморске, которые используются ВСУ для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.Неделей ранее Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киеве в ответ на террористические атаки Украины. Поражены объекты ВПК, в числе которых промышленное предприятие, где производились и хранились комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго", а также цех по сборке БПЛА большой и средней дальности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Противник почувствует: Путин пообещал мощные ответные удары по УкраинеЗеленский стянул в Киев все имеющиеся у Украины западные комплексы ПРОНе только Крым: чем важны удары армии России по портам Одессы

киев

одесская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, удары по украине, новости сво, киев, одесская область