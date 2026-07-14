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ВС РФ нанесли удары по Киеву и Одесской области - что поражено - РИА Новости Крым, 14.07.2026
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ВС РФ нанесли удары по Киеву и Одесской области - что поражено
ВС РФ нанесли удары по Киеву и Одесской области - что поражено - РИА Новости Крым, 14.07.2026
ВС РФ нанесли удары по Киеву и Одесской области - что поражено
Российские военные нанесли удары по объектам в Киеве и Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T08:01
2026-07-14T08:05
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удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удары по объектам в Киеве и Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ,"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.Как сообщалось, в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, в ряде районов города возникли пожары.Утром в понедельник, 13 июля, Минобороны РФ сообщило, что армия России нанесла групповые удары по портам в Одесской области. По данным ведомства, в результате были поражены объекты портовой инфраструктуры в Черноморске, которые используются ВСУ для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.Неделей ранее Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киеве в ответ на террористические атаки Украины. Поражены объекты ВПК, в числе которых промышленное предприятие, где производились и хранились комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго", а также цех по сборке БПЛА большой и средней дальности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Противник почувствует: Путин пообещал мощные ответные удары по УкраинеЗеленский стянул в Киев все имеющиеся у Украины западные комплексы ПРОНе только Крым: чем важны удары армии России по портам Одессы
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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министерство обороны рф, удары по украине, новости сво, киев, одесская область
ВС РФ нанесли удары по Киеву и Одесской области - что поражено

ВС РФ нанесли комбинированные удары по Киеву и Одесской области

08:01 14.07.2026 (обновлено: 08:05 14.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удары по объектам в Киеве и Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ,
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.
В результате в Киеве поражены предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, удары нанесены по объектам портовой инфраструктуры в порту Южный Одесской области, используемом для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ.
Как сообщалось, в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, в ряде районов города возникли пожары.
Утром в понедельник, 13 июля, Минобороны РФ сообщило, что армия России нанесла групповые удары по портам в Одесской области. По данным ведомства, в результате были поражены объекты портовой инфраструктуры в Черноморске, которые используются ВСУ для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.
Неделей ранее Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киеве в ответ на террористические атаки Украины. Поражены объекты ВПК, в числе которых промышленное предприятие, где производились и хранились комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго", а также цех по сборке БПЛА большой и средней дальности.
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