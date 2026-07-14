ВС РФ нанесли удары по Киеву и Одесской области - что поражено
ВС РФ нанесли комбинированные удары по Киеву и Одесской области
08:01 14.07.2026 (обновлено: 08:05 14.07.2026)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удары по объектам в Киеве и Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ,
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.
В результате в Киеве поражены предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, удары нанесены по объектам портовой инфраструктуры в порту Южный Одесской области, используемом для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ.
Как сообщалось, в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, в ряде районов города возникли пожары.
Утром в понедельник, 13 июля, Минобороны РФ сообщило, что армия России нанесла групповые удары по портам в Одесской области. По данным ведомства, в результате были поражены объекты портовой инфраструктуры в Черноморске, которые используются ВСУ для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.
Неделей ранее Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киеве в ответ на террористические атаки Украины. Поражены объекты ВПК, в числе которых промышленное предприятие, где производились и хранились комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго", а также цех по сборке БПЛА большой и средней дальности.
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