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Власти рассказали о жизни Крыма в режиме ЧС

Власти рассказали о жизни Крыма в режиме ЧС - РИА Новости Крым, 14.07.2026

Власти рассказали о жизни Крыма в режиме ЧС

Крым использует все возможности для облегчения жизни людей в условиях режима ЧС, необходимые нормативно-правовые акты приняты. Об этом заявил председатель... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T14:22

2026-07-14T14:22

2026-07-14T14:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Крым использует все возможности для облегчения жизни людей в условиях режима ЧС, необходимые нормативно-правовые акты приняты. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.По его словам, в работе по оказанию помощи крымчанам, оказавшимся в сложной ситуации из-за отключений электроэнергии, активно участвуют депутаты Госсовета.Он добавил, что в Крыму не рассматривается вопрос о переносе единого дня голосования по выборам депутатов Госдумы в связи с режимом ЧС.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов в области экономики.Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики, а также в городе федерального значения Севастополе временно отключают энергоснабжение по установленным графикам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Красноперекопский район – где снять деньги и купить лекарстваКак бизнес в Крыму адаптируется к работе в условиях ЧС и чем помогают властиВ Саках организовали пункты помощи населению - адреса и актуальные телефоны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, владимир константинов, режим чс