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Власти рассказали о жизни Крыма в режиме ЧС
Власти рассказали о жизни Крыма в режиме ЧС - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Власти рассказали о жизни Крыма в режиме ЧС
Крым использует все возможности для облегчения жизни людей в условиях режима ЧС, необходимые нормативно-правовые акты приняты. Об этом заявил председатель... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T14:22
2026-07-14T14:22
2026-07-14T14:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Крым использует все возможности для облегчения жизни людей в условиях режима ЧС, необходимые нормативно-правовые акты приняты. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.По его словам, в работе по оказанию помощи крымчанам, оказавшимся в сложной ситуации из-за отключений электроэнергии, активно участвуют депутаты Госсовета.Он добавил, что в Крыму не рассматривается вопрос о переносе единого дня голосования по выборам депутатов Госдумы в связи с режимом ЧС.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов в области экономики.Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики, а также в городе федерального значения Севастополе временно отключают энергоснабжение по установленным графикам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Красноперекопский район – где снять деньги и купить лекарстваКак бизнес в Крыму адаптируется к работе в условиях ЧС и чем помогают властиВ Саках организовали пункты помощи населению - адреса и актуальные телефоны
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новости крыма, крым, владимир константинов, режим чс
Власти рассказали о жизни Крыма в режиме ЧС
Власти Крыма рассказали о жизни региона в режиме ЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Крым использует все возможности для облегчения жизни людей в условиях режима ЧС, необходимые нормативно-правовые акты приняты. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.
"Сегодня в Крыму действует режим ЧС, он имеет свои параметры. Глава республики дал все соответствующие поручения, приняты нормативно-правовые документы, которые в первую очередь направлены на облегчение жизни простых людей. В рамках возможностей, которые сегодня есть в Крыму и которые предоставляет федеральный центр", – сказал глава крымского парламента.
По его словам, в работе по оказанию помощи крымчанам, оказавшимся в сложной ситуации из-за отключений электроэнергии, активно участвуют депутаты Госсовета.
"Депутат не может привезти электроэнергию в кармане. Но он может помочь человеку в конкретной ситуации. У кого-то вопросы с подключениями, с получением сжиженного газа в баллонах, с информацией, где заправиться бензином. Депутаты стараются быть полезными и реагировать на острые вопросы людей", – заверил Константинов.
Он добавил, что в Крыму не рассматривается вопрос о переносе единого дня голосования по выборам депутатов Госдумы в связи с режимом ЧС.
"В этом плане все стабильно. У нас сейчас более сложные задачи, на которых мы сосредоточены, а те, кто занят выборами, делают свою работу. Эти процессы идут параллельно", – пояснил председатель Госсовета РК.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов в области экономики.
Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики, а также в городе федерального значения Севастополе временно отключают энергоснабжение по установленным графикам.
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