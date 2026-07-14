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В центре Севастополя начали строить вход в тоннель
В центре Севастополя начали строить вход в тоннель - РИА Новости Крым, 14.07.2026
В центре Севастополя начали строить вход в тоннель
В центральной части Севастополя приступили к основному этапу строительства тоннеля между улицами Пожарова и Генерала Петрова. Сейчас подрядчик возводит... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T16:21
2026-07-14T16:21
2026-07-14T16:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В центральной части Севастополя приступили к основному этапу строительства тоннеля между улицами Пожарова и Генерала Петрова. Сейчас подрядчик возводит буронабивные сваи для подпорных стен, которые являются первым этапом формирования входа, рассказали в правительстве города.Работы выполняются с помощью специальной буровой установки. Такой метод в Севастополе применялся ранее при строительстве подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского.Буронабивные сваи будут обустраивать с двух сторон входа в тоннель.В правительстве отметили, что параллельно строители ведут переустройство инженерных коммуникаций, стараясь делать это закрытым способом, чтобы не мешать пешеходам и машинам.Протяженность тоннельного перехода составит 317 метров, здесь организуют двухполосное движение, в том числе для троллейбусов. Проект включает и обустройство кольцевой развязки на пересечении Пожарова и Стрелецкого спуска. Работы планируют завершить к декабрю 2029 года.К строительству тоннеля между улицами Пожарова и Генерала Петрова приступили в апреле. Как подчеркнул губернатор региона Михаил Развожаев, тоннель позволит разгрузить город.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе назвали дату открытия движения на Адмирала Октябрьского"Инфраструктура для жизни": как идут дорожные ремонты в СевастополеПять крупных участков дорог в Крыму сдадут в эксплуатацию в 2026 году
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В центре Севастополя начали строить вход в тоннель
В Севастополе начали строить вход в тоннель между улицами Пожарова и Генерала Петрова
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В центральной части Севастополя приступили к основному этапу строительства тоннеля между улицами Пожарова и Генерала Петрова. Сейчас подрядчик возводит буронабивные сваи для подпорных стен, которые являются первым этапом формирования входа, рассказали в правительстве города.
Работы выполняются с помощью специальной буровой установки. Такой метод в Севастополе применялся ранее при строительстве подпорных стен на улице
Адмирала Октябрьского.
Буронабивные сваи будут обустраивать с двух сторон входа в тоннель.
"Сейчас работы ведутся на так называемом западном портале — здесь обустроят порядка 80 свай. После чего перейдут на противоположную сторону будущего тоннеля. Там будет устроено порядка 100 свай. И после этого подрядчик приступит к формированию "тела" тоннеля", — подчеркнул первый заместитель директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Николай Максимов.
В правительстве отметили, что параллельно строители ведут переустройство инженерных коммуникаций, стараясь делать это закрытым способом, чтобы не мешать пешеходам и машинам.
Протяженность тоннельного перехода составит 317 метров, здесь организуют двухполосное движение, в том числе для троллейбусов. Проект включает и обустройство кольцевой развязки на пересечении Пожарова и Стрелецкого спуска. Работы планируют завершить к декабрю 2029 года.
К строительству тоннеля между улицами Пожарова и Генерала Петрова приступили
в апреле. Как подчеркнул губернатор региона Михаил Развожаев, тоннель позволит разгрузить город.
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