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В Симферополе изменят три автобусных маршрута - РИА Новости Крым, 14.07.2026
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В Симферополе изменят три автобусных маршрута
В Симферополе изменят три автобусных маршрута - РИА Новости Крым, 14.07.2026
В Симферополе изменят три автобусных маршрута
Со среды, 15 июля, в Симферополе внесут изменения в схемы движения трех автобусных маршрутов – №27, №49 и №91. Об этом сообщили на предприятии "Крымтроллейбус". РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T17:13
2026-07-14T17:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Со среды, 15 июля, в Симферополе внесут изменения в схемы движения трех автобусных маршрутов – №27, №49 и №91. Об этом сообщили на предприятии "Крымтроллейбус".В частности, маршрут №91 с 15 июля будет продлен до пгт. Аэрофлотский. При этом расписание движения маршрута останется без изменений, но отправления, которые ранее осуществлялись от остановочного пункта ГРЭС, будут выполняться от Аэрофлотского в соответствии с действующим расписанием, уточнили на предприятии.На рейсах маршрута №49, следующих из аэропорта, будет организован заезд в пгт. Аэрофлотский (утром – в 07:02 и в 07:58, вечером – в 17:04).Маршрут №27 с 15 июля в будние дни будет выполнять всего два рейса: в 07:15 отправление от Белого-4, в 17:33 отправление от Дворца водных видов спорта.Ранее глава администрации крымской столицы Михаила Афанасьев заявил, что в Симферополе сохраняется напряженная ситуация с энергоснабжением, а также отмечается нехватка троллейбусов на маршрутах. Автобусы обеспечены топливом в полном объеме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На улицах Симферополя станет больше автобусов и троллейбусовСитуация с троллейбусами и топливом в Симферополе - мэр сделал заявлениеКак будут ходить поезда в Крым до 20 июля
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симферополь, новости крыма, общественный транспорт, автобус
В Симферополе изменят три автобусных маршрута

В Симферополе в схемы движения трех автобусных маршрутов внесут изменения

17:13 14.07.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Крым до конца года передадут 30 новых автобусов повышенной вместимости
В Крым до конца года передадут 30 новых автобусов повышенной вместимости
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Со среды, 15 июля, в Симферополе внесут изменения в схемы движения трех автобусных маршрутов – №27, №49 и №91. Об этом сообщили на предприятии "Крымтроллейбус".
"В связи с сохраняющимся дефицитом выпуска подвижного состава, обусловленным ограничениями в работе троллейбусного транспорта из-за перебоев с электроснабжением, автобусный парк предприятия временно перераспределяется на наиболее востребованные направления", – говорится в сообщении.
В частности, маршрут №91 с 15 июля будет продлен до пгт. Аэрофлотский. При этом расписание движения маршрута останется без изменений, но отправления, которые ранее осуществлялись от остановочного пункта ГРЭС, будут выполняться от Аэрофлотского в соответствии с действующим расписанием, уточнили на предприятии.
На рейсах маршрута №49, следующих из аэропорта, будет организован заезд в пгт. Аэрофлотский (утром – в 07:02 и в 07:58, вечером – в 17:04).
Маршрут №27 с 15 июля в будние дни будет выполнять всего два рейса: в 07:15 отправление от Белого-4, в 17:33 отправление от Дворца водных видов спорта.
"Указанные рейсы сохранены как наиболее востребованные и соответствующие времени начала и окончания работы социальных учреждений. Данные изменения носят временный характер и будут действовать до стабилизации транспортной ситуации и восстановления планового выпуска подвижного состава", – подчеркнули в "Крымтроллейбусе".
Ранее глава администрации крымской столицы Михаила Афанасьев заявил, что в Симферополе сохраняется напряженная ситуация с энергоснабжением, а также отмечается нехватка троллейбусов на маршрутах. Автобусы обеспечены топливом в полном объеме.
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СимферопольНовости КрымаОбщественный транспортАвтобус
 
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