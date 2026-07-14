https://crimea.ria.ru/20260714/v-simferopole-izmenyat-tri-avtobusnykh-marshruta-1157635739.html

В Симферополе изменят три автобусных маршрута

В Симферополе изменят три автобусных маршрута - РИА Новости Крым, 14.07.2026

В Симферополе изменят три автобусных маршрута

Со среды, 15 июля, в Симферополе внесут изменения в схемы движения трех автобусных маршрутов – №27, №49 и №91. Об этом сообщили на предприятии "Крымтроллейбус". РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T17:13

2026-07-14T17:13

2026-07-14T17:13

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новости крыма

общественный транспорт

автобус

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Со среды, 15 июля, в Симферополе внесут изменения в схемы движения трех автобусных маршрутов – №27, №49 и №91. Об этом сообщили на предприятии "Крымтроллейбус".В частности, маршрут №91 с 15 июля будет продлен до пгт. Аэрофлотский. При этом расписание движения маршрута останется без изменений, но отправления, которые ранее осуществлялись от остановочного пункта ГРЭС, будут выполняться от Аэрофлотского в соответствии с действующим расписанием, уточнили на предприятии.На рейсах маршрута №49, следующих из аэропорта, будет организован заезд в пгт. Аэрофлотский (утром – в 07:02 и в 07:58, вечером – в 17:04).Маршрут №27 с 15 июля в будние дни будет выполнять всего два рейса: в 07:15 отправление от Белого-4, в 17:33 отправление от Дворца водных видов спорта.Ранее глава администрации крымской столицы Михаила Афанасьев заявил, что в Симферополе сохраняется напряженная ситуация с энергоснабжением, а также отмечается нехватка троллейбусов на маршрутах. Автобусы обеспечены топливом в полном объеме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На улицах Симферополя станет больше автобусов и троллейбусовСитуация с троллейбусами и топливом в Симферополе - мэр сделал заявлениеКак будут ходить поезда в Крым до 20 июля

симферополь

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2026

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симферополь, новости крыма, общественный транспорт, автобус