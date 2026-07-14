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В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 14.07.2026
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В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 14.07.2026
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе остановили рейсы катеров и парома через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T10:05
2026-07-14T10:05
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили рейсы катеров и парома через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах приостановки морского сообщения не говорится.Для жителей и гостей города организована работа автобусов на компенсационных маршрутах. Транспорт отправляется от площадей Нахимова и Захарова.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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паромы и катера в севастополе, морской транспорт, новости севастополя, крым, новости крыма, севастополь
В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе остановили катера и паром

10:05 14.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили рейсы катеров и парома через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Рейд закрыт. Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - сказано в сообщении.
О причинах приостановки морского сообщения не говорится.
Для жителей и гостей города организована работа автобусов на компенсационных маршрутах. Транспорт отправляется от площадей Нахимова и Захарова.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
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Паромы и катера в СевастополеМорской транспортНовости СевастополяКрымНовости КрымаСевастополь
 
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