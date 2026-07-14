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В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 14.07.2026

В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе остановили рейсы катеров и парома через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T10:05

2026-07-14T10:05

2026-07-14T10:05

паромы и катера в севастополе

морской транспорт

новости севастополя

крым

новости крыма

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили рейсы катеров и парома через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах приостановки морского сообщения не говорится.Для жителей и гостей города организована работа автобусов на компенсационных маршрутах. Транспорт отправляется от площадей Нахимова и Захарова.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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