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В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 14.07.2026
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В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения
В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 14.07.2026
В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения
В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения, сообщили в компании Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T07:39
2026-07-14T07:39
севастополь
новости севастополя
отключение электроэнергии в крыму
энергосистема крыма
электричество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения, сообщили в компании Севастопольэнерго.В ночь на вторник ВСУ предприняли масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру, часть города осталась без электроснабжения. На объектах введен особый режим, сообщал губернатор Михаил Развожаев. С 7:18 до 9:00 будут обесточены потребители по графику 1 очереди:Балаклавский район Балаклава: ул. Невская, 40 лет Октября, Ракетная, Крестовского, Веселая, Строительная, Композиторская, Богдана Хмельницкого, Квартальная. Пригород и поселки: с. Флотское, с. Оборонное, с. Штурмовое, с. Благодать, пос. Октябрь, Дергачи, Новые Шули, Сапун-гора, Максимова дача, хутор Лукомского, балка Бермана. Улицы: ул. Балаклавское шоссе, Тимма, Абазы, ул. Сапунгорская, ул. Связистов, ул. Каштановая, ул. Предместная, ул. 2-ой Обороны, Делегардова балка. Гагаринский район Казачья бухта: ул. Лиговская, Казачья, Военных строителей, Рубежная, мыс Херсонес, бухта Казачья. Улицы: ул. Меньшикова, Глухова, Вакуленчука, Лизы Чайкиной, Репина, пл. 50 лет СССР, пр. Гагарина, ул. Тульская, Павла Дыбенко, Отрадная, Парковая, Летчиков, Адмирала Фадеева, Университетская, Коралловая, пр. Стрелецкий, ул. Готская, Молодых Строителей, Комбрига Потапова. Инфраструктура: ТЦ "Лаванда", ТЦ "Муссон". Район Фиолент Монастырское шоссе, Камышовое шоссе, Фиолентовское шоссе, Крепостное шоссе, 7 и 5 км Балаклавского шоссе. Ленинский район Центр и прилегающие улицы: Мыс Хрустальный, пл. Восставших, ул. Карантинная, Пионерская, Пожарова, Понтонная, Железнякова, Трудовая, 6 Бастионная, Керченская, Костомаровская, Батумская, Новороссийская, Щорса, Кожанова, Коммунистическая, Льва Толстого, Гоголя, Руднева, Ручьевая, Ивана Голубца, Киевская, Харьковская, Загородняя балка, ул. Частника, Щербака, Карантинная балка, ул. Катерная, Древняя, Шостака, Мартынова бухта. Нахимовский район Инкерман: ул. Советская балка, Раенко, Симферопольское шоссе. Северная сторона и окрестности: Мекензиевы горы, бухта Голландия, ул. Курчатова, Сухарная балка, Береговая, Эскадренная, Богданова, Братская, Приморская, Симонок, Загордянского, Челюскенцев, Циолковского. пос. Водоканал, ул. Горпищенко, Генерала Мельника, Лабораторное шоссе, Килен-балка, Мореходная, Троицкая балка, Ангарская, Георгиевская балка, Героев Севастополя, Минная, Ленина, Брестская, Будищева, пр. Победы, ул. Пластунская, Евгения Реброва, Генерала Рихтера, Почетная, Маршала Кошевого, Петра Рогачева, Генерала Провалова, Генерала Богдановича, пер. Терракотовый, ул. Колодкина. Качинский муниципальный округ Пос. Кача. *Список адресов может быть неполным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, новости севастополя, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, электричество
В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения

В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения

07:39 14.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция
Электрическая подстанция - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения, сообщили в компании Севастопольэнерго.
В ночь на вторник ВСУ предприняли масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру, часть города осталась без электроснабжения. На объектах введен особый режим, сообщал губернатор Михаил Развожаев.

"По команде диспетчера Черноморского РДУ введен режим временного ограничения электроснабжения", - говорится в сообщении энергоснабжающего предприятия.

С 7:18 до 9:00 будут обесточены потребители по графику 1 очереди:

Балаклавский район

Балаклава: ул. Невская, 40 лет Октября, Ракетная, Крестовского, Веселая, Строительная, Композиторская, Богдана Хмельницкого, Квартальная. Пригород и поселки: с. Флотское, с. Оборонное, с. Штурмовое, с. Благодать, пос. Октябрь, Дергачи, Новые Шули, Сапун-гора, Максимова дача, хутор Лукомского, балка Бермана. Улицы: ул. Балаклавское шоссе, Тимма, Абазы, ул. Сапунгорская, ул. Связистов, ул. Каштановая, ул. Предместная, ул. 2-ой Обороны, Делегардова балка.

Гагаринский район

Казачья бухта: ул. Лиговская, Казачья, Военных строителей, Рубежная, мыс Херсонес, бухта Казачья. Улицы: ул. Меньшикова, Глухова, Вакуленчука, Лизы Чайкиной, Репина, пл. 50 лет СССР, пр. Гагарина, ул. Тульская, Павла Дыбенко, Отрадная, Парковая, Летчиков, Адмирала Фадеева, Университетская, Коралловая, пр. Стрелецкий, ул. Готская, Молодых Строителей, Комбрига Потапова. Инфраструктура: ТЦ "Лаванда", ТЦ "Муссон". Район Фиолент Монастырское шоссе, Камышовое шоссе, Фиолентовское шоссе, Крепостное шоссе, 7 и 5 км Балаклавского шоссе.

Ленинский район

Центр и прилегающие улицы: Мыс Хрустальный, пл. Восставших, ул. Карантинная, Пионерская, Пожарова, Понтонная, Железнякова, Трудовая, 6 Бастионная, Керченская, Костомаровская, Батумская, Новороссийская, Щорса, Кожанова, Коммунистическая, Льва Толстого, Гоголя, Руднева, Ручьевая, Ивана Голубца, Киевская, Харьковская, Загородняя балка, ул. Частника, Щербака, Карантинная балка, ул. Катерная, Древняя, Шостака, Мартынова бухта.

Нахимовский район

Инкерман: ул. Советская балка, Раенко, Симферопольское шоссе. Северная сторона и окрестности: Мекензиевы горы, бухта Голландия, ул. Курчатова, Сухарная балка, Береговая, Эскадренная, Богданова, Братская, Приморская, Симонок, Загордянского, Челюскенцев, Циолковского. пос. Водоканал, ул. Горпищенко, Генерала Мельника, Лабораторное шоссе, Килен-балка, Мореходная, Троицкая балка, Ангарская, Георгиевская балка, Героев Севастополя, Минная, Ленина, Брестская, Будищева, пр. Победы, ул. Пластунская, Евгения Реброва, Генерала Рихтера, Почетная, Маршала Кошевого, Петра Рогачева, Генерала Провалова, Генерала Богдановича, пер. Терракотовый, ул. Колодкина.
Качинский муниципальный округ Пос. Кача.
*Список адресов может быть неполным.
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