https://crimea.ria.ru/20260714/v-sevastopole-vveli-rezhim-vremennogo-ogranicheniya-elektrosnabzheniya-1157610294.html

В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения

В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 14.07.2026

В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения

В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения, сообщили в компании Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T07:39

2026-07-14T07:39

2026-07-14T07:39

севастополь

новости севастополя

отключение электроэнергии в крыму

энергосистема крыма

электричество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127730168_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33d4cf9fbc11774b06c30dd78d3eb103.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения, сообщили в компании Севастопольэнерго.В ночь на вторник ВСУ предприняли масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру, часть города осталась без электроснабжения. На объектах введен особый режим, сообщал губернатор Михаил Развожаев. С 7:18 до 9:00 будут обесточены потребители по графику 1 очереди:Балаклавский район Балаклава: ул. Невская, 40 лет Октября, Ракетная, Крестовского, Веселая, Строительная, Композиторская, Богдана Хмельницкого, Квартальная. Пригород и поселки: с. Флотское, с. Оборонное, с. Штурмовое, с. Благодать, пос. Октябрь, Дергачи, Новые Шули, Сапун-гора, Максимова дача, хутор Лукомского, балка Бермана. Улицы: ул. Балаклавское шоссе, Тимма, Абазы, ул. Сапунгорская, ул. Связистов, ул. Каштановая, ул. Предместная, ул. 2-ой Обороны, Делегардова балка. Гагаринский район Казачья бухта: ул. Лиговская, Казачья, Военных строителей, Рубежная, мыс Херсонес, бухта Казачья. Улицы: ул. Меньшикова, Глухова, Вакуленчука, Лизы Чайкиной, Репина, пл. 50 лет СССР, пр. Гагарина, ул. Тульская, Павла Дыбенко, Отрадная, Парковая, Летчиков, Адмирала Фадеева, Университетская, Коралловая, пр. Стрелецкий, ул. Готская, Молодых Строителей, Комбрига Потапова. Инфраструктура: ТЦ "Лаванда", ТЦ "Муссон". Район Фиолент Монастырское шоссе, Камышовое шоссе, Фиолентовское шоссе, Крепостное шоссе, 7 и 5 км Балаклавского шоссе. Ленинский район Центр и прилегающие улицы: Мыс Хрустальный, пл. Восставших, ул. Карантинная, Пионерская, Пожарова, Понтонная, Железнякова, Трудовая, 6 Бастионная, Керченская, Костомаровская, Батумская, Новороссийская, Щорса, Кожанова, Коммунистическая, Льва Толстого, Гоголя, Руднева, Ручьевая, Ивана Голубца, Киевская, Харьковская, Загородняя балка, ул. Частника, Щербака, Карантинная балка, ул. Катерная, Древняя, Шостака, Мартынова бухта. Нахимовский район Инкерман: ул. Советская балка, Раенко, Симферопольское шоссе. Северная сторона и окрестности: Мекензиевы горы, бухта Голландия, ул. Курчатова, Сухарная балка, Береговая, Эскадренная, Богданова, Братская, Приморская, Симонок, Загордянского, Челюскенцев, Циолковского. пос. Водоканал, ул. Горпищенко, Генерала Мельника, Лабораторное шоссе, Килен-балка, Мореходная, Троицкая балка, Ангарская, Георгиевская балка, Героев Севастополя, Минная, Ленина, Брестская, Будищева, пр. Победы, ул. Пластунская, Евгения Реброва, Генерала Рихтера, Почетная, Маршала Кошевого, Петра Рогачева, Генерала Провалова, Генерала Богдановича, пер. Терракотовый, ул. Колодкина. Качинский муниципальный округ Пос. Кача. *Список адресов может быть неполным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, электричество