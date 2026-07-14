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В Севастополе возобновляют движение троллейбусов - РИА Новости Крым, 14.07.2026
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В Севастополе возобновляют движение троллейбусов
В Севастополе возобновляют движение троллейбусов - РИА Новости Крым, 14.07.2026
В Севастополе возобновляют движение троллейбусов
С 19:00 в Севастополе возобновляют движение троллейбусы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T18:38
2026-07-14T18:38
новости севастополя
севастополь
общественный транспорт
троллейбус
правительство севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. С 19:00 в Севастополе возобновляют движение троллейбусы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.В ночь на вторник ВСУ ударили по энергосистеме Севастополя, часть города осталась без электроснабжения. Воздушная тревога звучала дважды, работали ПВО и мобильные огневые группы. В Балаклавском районе ночью были сбиты пять БПЛА. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.Днем во вторник губернатор региона Михаил Развожаев сообщал, что график веерных отключений по схеме 2 через 6 часов ввели в Севастополе после ночной атаки ВСУ, позже подачу света начали осуществлять по схеме "2 через 4". Также Развожаев попросил сократить потребление, не включать мощные приборы без острой необходимости, чтобы избежать перегрузок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с троллейбусами и топливом в Симферополе - мэр сделал заявлениеВ Симферополе изменят три автобусных маршрутаНа улицах Симферополя станет больше автобусов и троллейбусов
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РИА Новости Крым
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новости севастополя, севастополь, общественный транспорт, троллейбус, правительство севастополя
В Севастополе возобновляют движение троллейбусов

В Севастополе вновь начнут ходить троллейбусы

18:38 14.07.2026
 
© Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города СевастополяСевастополь
Севастополь
© Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. С 19:00 в Севастополе возобновляют движение троллейбусы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
В ночь на вторник ВСУ ударили по энергосистеме Севастополя, часть города осталась без электроснабжения. Воздушная тревога звучала дважды, работали ПВО и мобильные огневые группы. В Балаклавском районе ночью были сбиты пять БПЛА. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.
"Троллейбусы № 7, 9, 10, 12, 14, 17 с 19:00 возобновляют движение с увеличенным интервалом", – говорится в сообщении правительства.
Днем во вторник губернатор региона Михаил Развожаев сообщал, что график веерных отключений по схеме 2 через 6 часов ввели в Севастополе после ночной атаки ВСУ, позже подачу света начали осуществлять по схеме "2 через 4". Также Развожаев попросил сократить потребление, не включать мощные приборы без острой необходимости, чтобы избежать перегрузок.
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