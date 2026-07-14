https://crimea.ria.ru/20260714/v-sevastopole-snyali-rezhim-vremennogo-ogranicheniya-elektrosnabzheniya-1157652158.html

В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения

В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 14.07.2026

В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения

В Севастополе во вторник вечером снят режим временного ограничения электроснабжения, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T22:55

2026-07-14T22:55

2026-07-14T22:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник вечером снят режим временного ограничения электроснабжения, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".Во вторник, 14 июля, в Севастополе из-за технологического нарушения была отключена подача электроэнергии потребителям по 1-й и 2-й очередям. В результате масштабной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру часть города осталась без электроснабжения.На предприятии призвали не включать все электроприборы в квартире одновременно, а подключать технику постепенно. После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам, предупредили энергетики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителям Севастополя компенсируют часть затраты на солнечные батареиИсторик сравнил террор Крыма Украиной с фашистской блокадой ЛенинградаЗапад коллективно молчал о попытках Киева "задушить" Крым – Лавров

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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