Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260714/v-sevastopole-snyali-rezhim-vremennogo-ogranicheniya-elektrosnabzheniya-1157652158.html
В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения
В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 14.07.2026
В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения
В Севастополе во вторник вечером снят режим временного ограничения электроснабжения, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T22:55
2026-07-14T22:55
новости севастополя
севастополь
севастопольэнерго
электроэнергия
электросети
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/10/1150954639_0:217:1280:937_1920x0_80_0_0_adde71a96ecb3ecf5ff4ea36d9d1bba5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник вечером снят режим временного ограничения электроснабжения, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".Во вторник, 14 июля, в Севастополе из-за технологического нарушения была отключена подача электроэнергии потребителям по 1-й и 2-й очередям. В результате масштабной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру часть города осталась без электроснабжения.На предприятии призвали не включать все электроприборы в квартире одновременно, а подключать технику постепенно. После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам, предупредили энергетики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителям Севастополя компенсируют часть затраты на солнечные батареиИсторик сравнил террор Крыма Украиной с фашистской блокадой ЛенинградаЗапад коллективно молчал о попытках Киева "задушить" Крым – Лавров
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/10/1150954639_0:209:1280:1169_1920x0_80_0_0_4c5f15c44dd473b89dd2ab9157428a4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости севастополя, севастополь, севастопольэнерго, электроэнергия, электросети
В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения

Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят – "Севастопольэнерго"

22:55 14.07.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник вечером снят режим временного ограничения электроснабжения, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".
Во вторник, 14 июля, в Севастополе из-за технологического нарушения была отключена подача электроэнергии потребителям по 1-й и 2-й очередям. В результате масштабной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру часть города осталась без электроснабжения.
"Режим временного ограничения электроснабжения снят. В 22:35 14 июля диспетчер ЧРДУ дал команду включить всех потребителей до следующей команды на ввод ограничения", – говорится в сообщении.
На предприятии призвали не включать все электроприборы в квартире одновременно, а подключать технику постепенно. После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам, предупредили энергетики.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Жителям Севастополя компенсируют часть затраты на солнечные батареи
Историк сравнил террор Крыма Украиной с фашистской блокадой Ленинграда
Запад коллективно молчал о попытках Киева "задушить" Крым – Лавров
 
Новости СевастополяСевастопольСевастопольэнергоЭлектроэнергияЭлектросети
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Сильные ливни с грозами и градом: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 15 июля
23:16Удар по энергетике Севастополя и логистика в Азовском море: главное за день
23:02Почему Трамп пошел на эскалацию конфликта с Ираном – мнение
22:55В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения
22:43Историк сравнил террор Крыма Украиной с фашистской блокадой Ленинграда
22:30В Бахчисарайском районе у водителя забрали мопед за ночные поездки
22:12ВСУ третьи сутки запускают на Москву сотни беспилотников
22:04Крымский мост: обстановка с очередями вечером 14 июля
21:52Десятки улиц Феодосии останутся без воды почти на сутки
21:50В Севастополе отбой воздушной тревоги
21:39Украинцы навсегда останутся расходным материалом для Запада – мнение
21:22В Севастополе пьяная автоледи устроила скандал полиции и лишилась прав
21:09На Украине легализуют порнографию
20:57Крым и другие регионы России в течение дня атаковали более 250 украинских дронов
20:55125 лет со дня создания первого русского авто – инфографика
20:45Обстановка в Евпатории сейчас – куда обращаться при отключении света
20:39Воздушная тревога объявлена в Севастополе
20:32В Севастополе остановили весь морской транспорт
20:21900 "боевых" выездов совершили сотрудники "КРЫМ-СПАС" с начала года
Лента новостейМолния