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В Севастополе пьяная автоледи устроила скандал полиции и лишилась прав - РИА Новости Крым, 14.07.2026
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В Севастополе пьяная автоледи устроила скандал полиции и лишилась прав
В Севастополе пьяная автоледи устроила скандал полиции и лишилась прав - РИА Новости Крым, 14.07.2026
В Севастополе пьяная автоледи устроила скандал полиции и лишилась прав
Суд в Севастополе лишил прав женщину-водителя, которая в состоянии алкогольного опьянения устроила ДТП, а после закатила скандал прибывшим на место сотрудникам... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T21:22
2026-07-14T21:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе лишил прав женщину-водителя, которая в состоянии алкогольного опьянения устроила ДТП, а после закатила скандал прибывшим на место сотрудникам полиции. Об этом сообщили в полиции Севастополя.Инцидент произошел на площади Нахимова.Сбежать женщине не дали неравнодушные граждане. Прибывшим на место сотрудникам МВД нарушительница закатила скандал – сначала заявила, что она не при чем, а затем начала угрожать мужем-"решалой", по звонку которого якобы задержавших ее полицейских уволят.Пьяную даму привезли в медучреждение, где она отказалась от освидетельствования. А чтобы женщина не буйствовала, полицейским пришлось надеть на нее наручники.По решению суда дебоширку лишили водительских прав на 1,5 года, а также назначили два штрафа в общей сумме 47 тысяч рублей - за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.Ранее сообщалось, что в Евпатории сотрудники Госавтоинспекции пресекли факт управления авто 15-летней девочкой. На пассажирском сидении находился ее отец, которого ранее лишили прав за пьяное вождение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вынесли приговор виновнику смертельного ДТППьяный пассажир напал на водителя автобуса Симферополь – СакиВ Севастополе пьяная женщина покусала полицейского
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РИА Новости Крым
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В Севастополе пьяная автоледи устроила скандал полиции и лишилась прав

В Севастополе суд лишил водительских прав женщину после ее пьяного скандала с полицейскими

21:22 14.07.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе лишил прав женщину-водителя, которая в состоянии алкогольного опьянения устроила ДТП, а после закатила скандал прибывшим на место сотрудникам полиции. Об этом сообщили в полиции Севастополя.
Инцидент произошел на площади Нахимова.
"28-летняя владелица автомобиля Opel после распития спиртных напитков решила сменить место дислокации и попыталась выполнить маневр задним ходом. Пьяное состояние внесло свои коррективы в траекторию движения – она задела припаркованное транспортное средство и намеревалась скрыться с места ДТП", – сообщили в полиции города.
Сбежать женщине не дали неравнодушные граждане. Прибывшим на место сотрудникам МВД нарушительница закатила скандал – сначала заявила, что она не при чем, а затем начала угрожать мужем-"решалой", по звонку которого якобы задержавших ее полицейских уволят.
Пьяную даму привезли в медучреждение, где она отказалась от освидетельствования. А чтобы женщина не буйствовала, полицейским пришлось надеть на нее наручники.
По решению суда дебоширку лишили водительских прав на 1,5 года, а также назначили два штрафа в общей сумме 47 тысяч рублей - за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
Ранее сообщалось, что в Евпатории сотрудники Госавтоинспекции пресекли факт управления авто 15-летней девочкой. На пассажирском сидении находился ее отец, которого ранее лишили прав за пьяное вождение.
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