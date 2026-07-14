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В Севастополе открыли рейд после отбоя воздушной тревоги
В Севастополе открыли рейд после отбоя воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 14.07.2026
В Севастополе открыли рейд после отбоя воздушной тревоги
В Севастополе возобновили движение катеров и парома после отбоя воздушной тревоги. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T06:46
2026-07-14T06:46
2026-07-14T06:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение катеров и парома после отбоя воздушной тревоги. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт рано утром во вторник в связи с действием сигнала "Воздушная тревога".Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Севастополе открыли рейд после отбоя воздушной тревоги
В Севастополе открыли рейд через бухту после отбоя воздушной тревоги