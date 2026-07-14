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В Севастополе откроется школа креативных индустрий - РИА Новости Крым, 14.07.2026
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В Севастополе откроется школа креативных индустрий
В Севастополе откроется школа креативных индустрий - РИА Новости Крым, 14.07.2026
В Севастополе откроется школа креативных индустрий
С 1 сентября в Севастопольской детской школе искусств начнет работу новое подразделение — школа креативных индустрий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T19:10
2026-07-14T19:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. С 1 сентября в Севастопольской детской школе искусств начнет работу новое подразделение — школа креативных индустрий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Учебные аудитории для ребят оснастили самой современной техникой. Наставниками учеников станут преподаватели-практики — профессионалы, зарекомендовавшие себя в Севастополе.Приемная кампания начинается 15 июля. Юношам и девушкам, которые хотят учиться в Школе креативных индустрий, следует записать видеовизитку с рассказом о себе и о том, почему выбор будущей профессии важен уже сейчас. Указать ссылку на видеофайл и заполнить онлайн-анкету можно на сайте дшисев.рф в разделе "Школа креативных индустрий". Списки рекомендованных к зачислению будут сформированы 12 августа. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, дети, образование в крыму и севастополе
В Севастополе откроется школа креативных индустрий

В Севастополе с 1 сентября в детской школе искусств откроется школа креативных индустрий

19:10 14.07.2026
 
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваВ Севастополе откроется школа креативных индустрий
В Севастополе откроется школа креативных индустрий
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. С 1 сентября в Севастопольской детской школе искусств начнет работу новое подразделение — школа креативных индустрий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Здесь будут учить ребят фото- и видеопроизводству, звукорежиссуре и дизайну. В первом потоке будут учиться за счет бюджета 60 школьников с 5 по 11 классы", - проинформировал он.
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваВ Севастополе откроется школа креативных индустрий
В Севастополе откроется школа креативных индустрий
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
В Севастополе откроется школа креативных индустрий
Учебные аудитории для ребят оснастили самой современной техникой. Наставниками учеников станут преподаватели-практики — профессионалы, зарекомендовавшие себя в Севастополе.
Приемная кампания начинается 15 июля. Юношам и девушкам, которые хотят учиться в Школе креативных индустрий, следует записать видеовизитку с рассказом о себе и о том, почему выбор будущей профессии важен уже сейчас. Указать ссылку на видеофайл и заполнить онлайн-анкету можно на сайте дшисев.рф в разделе "Школа креативных индустрий". Списки рекомендованных к зачислению будут сформированы 12 августа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевдетиОбразование в Крыму и Севастополе
 
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