https://crimea.ria.ru/20260714/v-sevastopole-otkroetsya-shkola-kreativnykh-industriy--1157644784.html

В Севастополе откроется школа креативных индустрий

В Севастополе откроется школа креативных индустрий - РИА Новости Крым, 14.07.2026

В Севастополе откроется школа креативных индустрий

С 1 сентября в Севастопольской детской школе искусств начнет работу новое подразделение — школа креативных индустрий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T19:10

2026-07-14T19:10

2026-07-14T19:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. С 1 сентября в Севастопольской детской школе искусств начнет работу новое подразделение — школа креативных индустрий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Учебные аудитории для ребят оснастили самой современной техникой. Наставниками учеников станут преподаватели-практики — профессионалы, зарекомендовавшие себя в Севастополе.Приемная кампания начинается 15 июля. Юношам и девушкам, которые хотят учиться в Школе креативных индустрий, следует записать видеовизитку с рассказом о себе и о том, почему выбор будущей профессии важен уже сейчас. Указать ссылку на видеофайл и заполнить онлайн-анкету можно на сайте дшисев.рф в разделе "Школа креативных индустрий". Списки рекомендованных к зачислению будут сформированы 12 августа. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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