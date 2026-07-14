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В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 14.07.2026
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе звучит сигнал "Отбой воздушной тревоги", о том, что угроза атаки позади, сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T21:50
2026-07-14T21:50
2026-07-14T21:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сигнал "Отбой воздушной тревоги", о том, что угроза атаки позади, сообщает губернатор Михаил Развожаев.Сигнал "Воздушная тревога" в Севастополе стал звучать с сентября 2023 года после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ в центре города. Годом ранее в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 губернатор Севастополя предупредил об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается.Решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГи). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.В Республике Крым с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК стало рассылать СМС-предупреждение о беспилотной опасности в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе дали отбой воздушной тревоги
21:50 14.07.2026 (обновлено: 21:53 14.07.2026)