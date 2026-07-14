В Севастополе осудили группу за нелегальную регистрацию мигрантов
В Севастополе вынесли приговоры членам группы за организацию незаконной миграции
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе вынес приговор четверым местным жителям за организацию незаконного пребывания иностранцев в России. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по РК и Севастополю.
"Установлено, что с августа по октябрь 2024 года сообщники незаконно организовали получение группой иностранцев документов, дающих право на нахождение и осуществление трудовой деятельности на территории РФ. Подельники, используя прекратившего свою деятельность индивидуального предпринимателя, обеспечивали фиктивное место пребывания мигрантов и работу на строительном объекте", – говорится в сообщении.
Фигурантом уголовного дела стал в том числе ведущий специалист отдела по вопросам миграции ОМВД РФ по Гагаринскому району Севастополя. Другие трое фигурантов - сотрудники коммерческой фирмы. Нахимовским районным судом Севастополя они признаны виновными по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.
"Все участники преступной группы приговорены к условным срокам от трех до пяти лет и штрафам от 150 тысяч до 500 тысяч рублей. Бывшая сотрудница ОМВД, проходившая по делу, лишена права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на три года", – рассказали в крымском Управлении ФСБ.
Кроме того, в отношении экс-полицейской возбуждено дело о превышении должностных полномочий, мошенничестве с использованием служебного положения и организации незаконной миграции. В силу приговор еще не вступил.
Ранее сообщалось, что за первые 10 дней июня в Крыму составили более 900 административных протоколов за нарушения миграционного законодательства. 85 иностранцев выдворят с территории России.
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