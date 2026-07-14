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В Севастополе осудили группу за нелегальную регистрацию мигрантов - РИА Новости Крым, 14.07.2026
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В Севастополе осудили группу за нелегальную регистрацию мигрантов
В Севастополе осудили группу за нелегальную регистрацию мигрантов - РИА Новости Крым, 14.07.2026
В Севастополе осудили группу за нелегальную регистрацию мигрантов
Суд в Севастополе вынес приговор четверым местным жителям за организацию незаконного пребывания иностранцев в России. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T17:01
2026-07-14T17:01
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю
полиция севастополя
нелегальные мигранты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе вынес приговор четверым местным жителям за организацию незаконного пребывания иностранцев в России. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по РК и Севастополю.Фигурантом уголовного дела стал в том числе ведущий специалист отдела по вопросам миграции ОМВД РФ по Гагаринскому району Севастополя. Другие трое фигурантов - сотрудники коммерческой фирмы. Нахимовским районным судом Севастополя они признаны виновными по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.Кроме того, в отношении экс-полицейской возбуждено дело о превышении должностных полномочий, мошенничестве с использованием служебного положения и организации незаконной миграции. В силу приговор еще не вступил.Ранее сообщалось, что за первые 10 дней июня в Крыму составили более 900 административных протоколов за нарушения миграционного законодательства. 85 иностранцев выдворят с территории России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума ужесточила правила пребывания мигрантов в РоссииПолиция Крыма напомнила о введении новых пошлин для иностранцев с 27 июляВ Севастополе будут судить членов ОПГ за организацию незаконной миграции
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В Севастополе осудили группу за нелегальную регистрацию мигрантов

В Севастополе вынесли приговоры членам группы за организацию незаконной миграции

17:01 14.07.2026
 
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Наручники. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе вынес приговор четверым местным жителям за организацию незаконного пребывания иностранцев в России. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по РК и Севастополю.
"Установлено, что с августа по октябрь 2024 года сообщники незаконно организовали получение группой иностранцев документов, дающих право на нахождение и осуществление трудовой деятельности на территории РФ. Подельники, используя прекратившего свою деятельность индивидуального предпринимателя, обеспечивали фиктивное место пребывания мигрантов и работу на строительном объекте", – говорится в сообщении.
Фигурантом уголовного дела стал в том числе ведущий специалист отдела по вопросам миграции ОМВД РФ по Гагаринскому району Севастополя. Другие трое фигурантов - сотрудники коммерческой фирмы. Нахимовским районным судом Севастополя они признаны виновными по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.
"Все участники преступной группы приговорены к условным срокам от трех до пяти лет и штрафам от 150 тысяч до 500 тысяч рублей. Бывшая сотрудница ОМВД, проходившая по делу, лишена права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на три года", – рассказали в крымском Управлении ФСБ.
Кроме того, в отношении экс-полицейской возбуждено дело о превышении должностных полномочий, мошенничестве с использованием служебного положения и организации незаконной миграции. В силу приговор еще не вступил.
Ранее сообщалось, что за первые 10 дней июня в Крыму составили более 900 административных протоколов за нарушения миграционного законодательства. 85 иностранцев выдворят с территории России.
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