https://crimea.ria.ru/20260714/v-sevastopole-osudili-gruppu-za-nelegalnuyu-registratsiyu-migrantov-1157626102.html

В Севастополе осудили группу за нелегальную регистрацию мигрантов

В Севастополе осудили группу за нелегальную регистрацию мигрантов - РИА Новости Крым, 14.07.2026

В Севастополе осудили группу за нелегальную регистрацию мигрантов

Суд в Севастополе вынес приговор четверым местным жителям за организацию незаконного пребывания иностранцев в России. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T17:01

2026-07-14T17:01

2026-07-14T17:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе вынес приговор четверым местным жителям за организацию незаконного пребывания иностранцев в России. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по РК и Севастополю.Фигурантом уголовного дела стал в том числе ведущий специалист отдела по вопросам миграции ОМВД РФ по Гагаринскому району Севастополя. Другие трое фигурантов - сотрудники коммерческой фирмы. Нахимовским районным судом Севастополя они признаны виновными по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.Кроме того, в отношении экс-полицейской возбуждено дело о превышении должностных полномочий, мошенничестве с использованием служебного положения и организации незаконной миграции. В силу приговор еще не вступил.Ранее сообщалось, что за первые 10 дней июня в Крыму составили более 900 административных протоколов за нарушения миграционного законодательства. 85 иностранцев выдворят с территории России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума ужесточила правила пребывания мигрантов в РоссииПолиция Крыма напомнила о введении новых пошлин для иностранцев с 27 июляВ Севастополе будут судить членов ОПГ за организацию незаконной миграции

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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