https://crimea.ria.ru/20260714/v-sakakh-organizovali-punkty-pomoschi-naseleniyu---adresa-i-aktualnye-telefony-1157619418.html

В Саках организовали пункты помощи населению - адреса и актуальные телефоны

В Саках организовали пункты помощи населению - адреса и актуальные телефоны - РИА Новости Крым, 14.07.2026

В Саках организовали пункты помощи населению - адреса и актуальные телефоны

В городе Саки, как и во всех городах и районах Крыма, где есть перебои с электроснабжением, предпринят ряд мер по поддержке систем жизнеобеспечения. Сводку... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T12:42

2026-07-14T12:42

2026-07-14T12:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В городе Саки, как и во всех городах и районах Крыма, где есть перебои с электроснабжением, предпринят ряд мер по поддержке систем жизнеобеспечения. Сводку актуальных данных об организациях, отвечающих за водоснабжение, энергоснабжение, о работе аптек, магазинов и банкоматов публикует мининформ Крыма. Центры содействия В Центрах содействия организованы пункты поддержки населения, где обеспечен постоянный доступ к средствам связи и информации и созданы условия для оперативного оказания помощи гражданам.Адреса:· ул. Строительная, 21 с 9:00 до 20:00;· ул. Ленина, 8/2 с 8:00 до 20:00.Помощь лицам с ограниченными возможностями На базе Сакской городской общественной организации инвалидов "Товарищ" развернут Центр содействия маломобильным гражданам города Саки.Маломобильные жители города с инвалидностью могут обратиться в организацию для зарядки мобильных телефонов, а также технических средств реабилитации с электроприводом: инвалидных электроколясок, электроскутеров и электроприставок. Кроме того, маломобильные граждане, в том числе люди пожилого возраста с инвалидностью, могут получить в организации питьевую воду.Адрес:ул. Курортная, 61; телефон для справок: +7-978-069-05-09. График работы: пн. – пт. с 10:00 до 16:00; суббота – с 10:00 до 14:30; воскресенье – выходной.Точки бесплатной зарядки электрических устройств· "Магазин мясника" – пер. Ветеринарный, 1а, с 8:00 до 18:00;· магазин "Яблоко" – ул. Советская, до 19:00;· магазин "Яблоко" – ул. Симферопольская, с 8:00 до 22:00;· магазин "Орехи и сухофрукты" – пер. Ветеринарный, с 10:00 до 18:00;· кафе "Фортуна" – ул. Революции, 12, с 10:00 до 22:00;· магазин "Место'S" – ул. Советская, 2, до 18:00;· магазин "Велес" – ул. Гайнутдинова, с 8:00 до 20:00;· магазин "Хмельной" – ул. Гайнутдинова, с 10:00 до 14:00;· магазин "Хмельной" – ул. Строительная, 14, с 15:00 до 17:00;· магазин "Продукты" – ул. Ленина, 12, с 9:00 до 18:00 с перерывами;· магазин "НАФ-НАФ" – ул. Строительная, 8, с 9:00 до 18:00 с перерывами;· магазин "Мясо" – ул. Строительная, с 9:00 до 18:00 с перерывами;· магазин "Свежий" – ул. Ленина, 21/10, с 9:00 до 18:00 с перерывами;· магазин "Злагода" – ул. Интернациональная, 39, с 9:00 до 18:00 с перерывами;· магазин "АВС" – ул. Набережная, 7 (по мере работы генератора);· магазин "Весна" – ул. Менделеева (по мере работы генератора);· санаторий "Саки" – ул. Курортная, 4е, с 12:30 до 14:00 и с 18:00 до 19:00;· физкультурно-оздоровительный комплекс – ул. Заводская, 58, с 15:00 до 18:00.ВодоснабжениеПодача воды осуществляется с 13:00 до 19:00 ежедневно, обеспечивается минимальный напор воды в сетях водоснабжения.В случае если вода не поступает на верхние этажи многоквартирных домов, управляющим компаниям поручено совместно с председателями МКД организовать вывод поливочных кранов во дворы.Кроме того, в случае необходимости сформирован резервный запас питьевой воды в 5-литровых емкостях.Банкоматы с возможностью выдачи наличныхАптека, работающая по безналичному расчету во время отключения электроэнергии· "Здрав-сервис" – круглосуточная(ул. Советская, 5).Аптеки, работающие по наличному расчету во время отключения электроэнергии:· "Здрав-сервис" (ул. Ленина, 18; ул. Революции, 4; ул. Симферопольская, 23 – все с 8:00 до 19:00);· аптечный пункт "ИП Поплавская" (ул. Революции, 22 – с 8:00 до 19:00; ул. Красноармейская, 15 – с 8:00 до 18:00);· "Виста" (ул. Лобозова, 7; ул. Кузнецова, 14/20 – обе с 8:00 до 20:00);· "Экономная аптека" (ул. Лобозова, 7а; ул. Интернациональная, 4б – обе с 8:00 до 20:00; ул. Симферопольская, 23 – с 8:00 до 21:00.Объекты торговли, где можно купить продукты питания в период отключения электроэнергииВсе продовольственные магазины города работают за наличный расчет в период отключения электроэнергии.Актуальное расписание общественного транспорта Вы можете посмотреть по ссылкеТелефоны дежурно-диспетчерских службГорячая линия: +7-36563-2-35-68 (в рабочие дни с 08:00 до 20:00), +7-978-453-12-00 (в рабочие дни с 08:00 до 17:00).Единая дежурно-диспетчерская служба (круглосуточно):+7-978-915-01-66, +7-36563-3-05-79.ГУП РК "Крымэнерго": 8-800-506-00-12 – круглосуточная горячая линия.Сакский РЭС Западных ЭС ГУП РК "Крымэнерго": +7-978-954-41-56 (аварийная служба), +7-36563-3-09-25.ГУП РК "Крымгазсети": 8-800-506-00-04 – круглосуточная горячая линия.Сакское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК "Крымгазсети":+7-978-918-46-42, +7-978-918-46-52 (служба внутридомовых систем газоснабжения), +7-978-918-46-07 (отдел по работе с клиентами).ГУП РК "Вода Крыма": 8-800-506-00-05 – информационный центр (пн. – пт. c 8:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни с 9:00 до 20:00).Сакский филиал ГУП РК "Вода Крыма": +7-978-008-87-69, +7-978-008-87-68 (диспетчерская), +7-36563-3-10-07 (аварийная служба).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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