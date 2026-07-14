https://crimea.ria.ru/20260714/v-krymu-v-period-deystviya-chs-ballonnyy-gaz-budut-vydavat-besplatno-1157642448.html

В Крыму в период действия ЧС баллонный газ будут выдавать бесплатно

В Крыму в период действия ЧС баллонный газ будут выдавать бесплатно - РИА Новости Крым, 14.07.2026

В Крыму в период действия ЧС баллонный газ будут выдавать бесплатно

В Крыму на время действия режима ЧС баллонный газ населению будут выдавать бесплатно. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочего выезда... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T16:16

2026-07-14T16:16

2026-07-14T16:22

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сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В Крыму на время действия режима ЧС баллонный газ населению будут выдавать бесплатно. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочего выезда на север полуострова, где сложилась сложная ситуация.По словам Аксенова, на этой неделе будет распределено по республике порядка 4 тысяч баллонов. В первую очередь газом будут обеспечены социально незащищенные категории граждан. И добавил, что в каждом населенном пункте, который по тем или иным причинам нет связи, одной из приоритетных задач должностных лиц является ежедневное и постоянное взаимодействие с людьми для решения их острых проблем."У людей должна быть возможность оперативно связаться с закрепленным за их поселением ответственным сотрудником и незамедлительно получить необходимое содействие и помощь", - заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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