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В Крыму в период действия ЧС баллонный газ будут выдавать бесплатно
В Крыму в период действия ЧС баллонный газ будут выдавать бесплатно - РИА Новости Крым, 14.07.2026
В Крыму в период действия ЧС баллонный газ будут выдавать бесплатно
В Крыму на время действия режима ЧС баллонный газ населению будут выдавать бесплатно. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочего выезда... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T16:16
2026-07-14T16:16
2026-07-14T16:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В Крыму на время действия режима ЧС баллонный газ населению будут выдавать бесплатно. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочего выезда на север полуострова, где сложилась сложная ситуация.По словам Аксенова, на этой неделе будет распределено по республике порядка 4 тысяч баллонов. В первую очередь газом будут обеспечены социально незащищенные категории граждан. И добавил, что в каждом населенном пункте, который по тем или иным причинам нет связи, одной из приоритетных задач должностных лиц является ежедневное и постоянное взаимодействие с людьми для решения их острых проблем."У людей должна быть возможность оперативно связаться с закрепленным за их поселением ответственным сотрудником и незамедлительно получить необходимое содействие и помощь", - заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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срочные новости крыма, новости крыма, крым, газ, сергей аксенов
В Крыму в период действия ЧС баллонный газ будут выдавать бесплатно
В Крыму на время действия режима ЧС баллонный газ будут выдавать бесплатно - Аксенов
16:16 14.07.2026 (обновлено: 16:22 14.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В Крыму на время действия режима ЧС баллонный газ населению будут выдавать бесплатно. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочего выезда на север полуострова, где сложилась сложная ситуация.
"Ключевая задача – помощь гражданам, проживающим в негазифицированных населенных пунктах и в условиях продолжительного отсутствия электроэнергии и водоснабжения. Знаю, что в настоящее время большое количество крымчан нуждается в баллонном газе. Принял решение, что в период действия режима чрезвычайной ситуации баллонный газ будет выдаваться населению бесплатно", - сообщил он.
По словам Аксенова, на этой неделе будет распределено по республике порядка 4 тысяч баллонов. В первую очередь газом будут обеспечены социально незащищенные категории граждан.
"Одномоментно ситуацию не закроем, однако планируем, что в кратчайшие сроки потребность жителей Республики Крым в баллонном газе будет полностью удовлетворена", - сказал Аксенов.
И добавил, что в каждом населенном пункте, который по тем или иным причинам нет связи, одной из приоритетных задач должностных лиц является ежедневное и постоянное взаимодействие с людьми для решения их острых проблем.
"У людей должна быть возможность оперативно связаться с закрепленным за их поселением ответственным сотрудником и незамедлительно получить необходимое содействие и помощь", - заключил он.
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