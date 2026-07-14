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В Крыму разработали дополнительные меры поддержки промышленности
В Крыму разработали дополнительные меры поддержки промышленности - РИА Новости Крым, 14.07.2026
В Крыму разработали дополнительные меры поддержки промышленности
Власти Крыма разработали дополнительный комплекс мер поддержки промышленных предприятий республики, включающий отсрочки по погашению долга и снижение процентных РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T10:17
2026-07-14T10:17
2026-07-14T10:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Власти Крыма разработали дополнительный комплекс мер поддержки промышленных предприятий республики, включающий отсрочки по погашению долга и снижение процентных ставок при пополнении оборотных средств. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.В частности, предлагается увеличение общего размера субсидии на возмещение затрат на сертификацию продукции промышленных предприятий и индивидуальных предпринимателей.Также предусмотрены отсрочка по погашению основного долга, снижение процентных ставок по программе "Пополнение оборотных средств" и введение нового стандарта финансирования "Рефинансирование".Кроме того, планируется расширение направлений целевого расходования средств по программам "Пополнение оборотных средств" и "Za поддержку", а также возможность реструктуризации задолженности по действующим договорам целевого займа.Будут сокращены и сроки рассмотрения заявок Крымским региональным фондом развития промышленности.Как отметил Аксенов, реализация указанных мер позволит предприятиям более оперативно привлекать финансовые ресурсы для решения производственных задач, модернизации, сохранения стабильной деятельности и реализации инвестиционных проектов.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов в области экономики.Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики, а также в городе федерального значения Севастополе временно отключают энергоснабжение по установленным графикам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как бизнес в Крыму адаптируется к работе в условиях ЧС и чем помогают властиВ Крыму создан оперативный штаб для поддержки туротраслиЖителям Севастополя компенсируют часть затрат на солнечные батареи
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, сергей аксенов, промышленность в крыму, господдержка, режим чс
В Крыму разработали дополнительные меры поддержки промышленности
В Крыму разработали дополнительные меры поддержки промышленных предприятий – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Власти Крыма разработали дополнительный комплекс мер поддержки промышленных предприятий республики, включающий отсрочки по погашению долга и снижение процентных ставок при пополнении оборотных средств. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"Новые решения помогут снизить финансовую нагрузку на производителей, обеспечить устойчивую работу отрасли, расширить возможности получения льготного финансирования для защиты производственных мощностей, а также для пополнения основных и оборотных средств", - написал руководитель региона в своем канале в МАКС.
В частности, предлагается увеличение общего размера субсидии на возмещение затрат на сертификацию продукции промышленных предприятий и индивидуальных предпринимателей.
Также предусмотрены отсрочка по погашению основного долга, снижение процентных ставок по программе "Пополнение оборотных средств" и введение нового стандарта финансирования "Рефинансирование".
Кроме того, планируется расширение направлений целевого расходования средств по программам "Пополнение оборотных средств" и "Za поддержку", а также возможность реструктуризации задолженности по действующим договорам целевого займа.
Будут сокращены и сроки рассмотрения заявок Крымским региональным фондом развития промышленности.
Как отметил Аксенов, реализация указанных мер позволит предприятиям более оперативно привлекать финансовые ресурсы для решения производственных задач, модернизации, сохранения стабильной деятельности и реализации инвестиционных проектов.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов в области экономики.
Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики, а также в городе федерального значения Севастополе временно отключают энергоснабжение по установленным графикам.
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