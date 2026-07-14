https://crimea.ria.ru/20260714/v-krymu-razrabotali-dopolnitelnye-mery-podderzhki-promyshlennosti-1157614838.html

В Крыму разработали дополнительные меры поддержки промышленности

В Крыму разработали дополнительные меры поддержки промышленности - РИА Новости Крым, 14.07.2026

В Крыму разработали дополнительные меры поддержки промышленности

Власти Крыма разработали дополнительный комплекс мер поддержки промышленных предприятий республики, включающий отсрочки по погашению долга и снижение процентных РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T10:17

2026-07-14T10:17

2026-07-14T10:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Власти Крыма разработали дополнительный комплекс мер поддержки промышленных предприятий республики, включающий отсрочки по погашению долга и снижение процентных ставок при пополнении оборотных средств. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.В частности, предлагается увеличение общего размера субсидии на возмещение затрат на сертификацию продукции промышленных предприятий и индивидуальных предпринимателей.Также предусмотрены отсрочка по погашению основного долга, снижение процентных ставок по программе "Пополнение оборотных средств" и введение нового стандарта финансирования "Рефинансирование".Кроме того, планируется расширение направлений целевого расходования средств по программам "Пополнение оборотных средств" и "Za поддержку", а также возможность реструктуризации задолженности по действующим договорам целевого займа.Будут сокращены и сроки рассмотрения заявок Крымским региональным фондом развития промышленности.Как отметил Аксенов, реализация указанных мер позволит предприятиям более оперативно привлекать финансовые ресурсы для решения производственных задач, модернизации, сохранения стабильной деятельности и реализации инвестиционных проектов.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов в области экономики.Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики, а также в городе федерального значения Севастополе временно отключают энергоснабжение по установленным графикам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как бизнес в Крыму адаптируется к работе в условиях ЧС и чем помогают властиВ Крыму создан оперативный штаб для поддержки туротраслиЖителям Севастополя компенсируют часть затрат на солнечные батареи

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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