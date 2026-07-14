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В Крыму четыре города и шесть районов остаются без света после атак ВСУ - РИА Новости Крым, 14.07.2026
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В Крыму четыре города и шесть районов остаются без света после атак ВСУ
В Крыму четыре города и шесть районов остаются без света после атак ВСУ - РИА Новости Крым, 14.07.2026
В Крыму четыре города и шесть районов остаются без света после атак ВСУ
В Крыму четыре города на севере и западе полуострова, а также шесть районов остаются без света. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T11:10
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отключение электроэнергии в крыму
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джанкой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В Крыму четыре города на севере и западе полуострова, а также шесть районов остаются без света. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".В Крыму продолжают действовать ограничения электроснабжения. Как пояснили на предприятии, отключение определенного энергорайона происходит в зависимости от ситуации: для поднятия уровня напряжения/снятия перегруза сети/проведения аварийно-ремонтных работ. "Аварийно-ремонтные работы ведутся круглосуточно", - заключили в "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Соблюдение графиков отключения света в Севастополе пока не возможно11 улиц в Саках остались без газа из-за работ на газопроводеДва крупнейших поселка Феодосии обесточены из-за ограничений в сетях
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В Крыму четыре города и шесть районов остаются без света после атак ВСУ

В Крыму четыре города и шесть районов остаются без света после атак ВСУ - Крымэнерго

11:10 14.07.2026 (обновлено: 11:19 14.07.2026)
 
© КрымэнергоЛЭП
ЛЭП
© Крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В Крыму четыре города на севере и западе полуострова, а также шесть районов остаются без света. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".

"Объекты электроснабжения Крыма продолжают подвергаться вражеской атаке. В настоящее время без подачи электроэнергии: город Джанкой и Джанкойский район, город Красноперекопск и Красноперекопский район, городской округ Армянск, городской округ Евпатория, Нижнегорский район, Первомайский район, Раздольненский район, Черноморский район", - говорится в сообщении.

В Крыму продолжают действовать ограничения электроснабжения. Как пояснили на предприятии, отключение определенного энергорайона происходит в зависимости от ситуации: для поднятия уровня напряжения/снятия перегруза сети/проведения аварийно-ремонтных работ.
"Аварийно-ремонтные работы ведутся круглосуточно", - заключили в "Крымэнерго".
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Отключение электроэнергии в КрымуКрымНовости КрымаДжанкойАрмянскЕвпаторияКрасноперекопскГУП РК "Крымэнерго"
 
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