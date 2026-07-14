https://crimea.ria.ru/20260714/v-krymu-chetyre-goroda-i-shest-rayonov-ostayutsya-bez-sveta-posle-atak-vsu-1157617556.html

В Крыму четыре города и шесть районов остаются без света после атак ВСУ

В Крыму четыре города и шесть районов остаются без света после атак ВСУ - РИА Новости Крым, 14.07.2026

В Крыму четыре города и шесть районов остаются без света после атак ВСУ

В Крыму четыре города на севере и западе полуострова, а также шесть районов остаются без света. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T11:10

2026-07-14T11:10

2026-07-14T11:19

отключение электроэнергии в крыму

крым

новости крыма

джанкой

армянск

евпатория

красноперекопск

гуп рк "крымэнерго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В Крыму четыре города на севере и западе полуострова, а также шесть районов остаются без света. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".В Крыму продолжают действовать ограничения электроснабжения. Как пояснили на предприятии, отключение определенного энергорайона происходит в зависимости от ситуации: для поднятия уровня напряжения/снятия перегруза сети/проведения аварийно-ремонтных работ. "Аварийно-ремонтные работы ведутся круглосуточно", - заключили в "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Соблюдение графиков отключения света в Севастополе пока не возможно11 улиц в Саках остались без газа из-за работ на газопроводеДва крупнейших поселка Феодосии обесточены из-за ограничений в сетях

крым

джанкой

армянск

евпатория

красноперекопск

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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