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В Киеве прогремели взрывы - в городе пожары
В Киеве прогремели взрывы - в городе пожары - РИА Новости Крым, 14.07.2026
В Киеве прогремели взрывы - в городе пожары
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, в ряде районов города возникли пожары. Об этом сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T06:40
2026-07-14T06:40
2026-07-14T06:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, в ряде районов города возникли пожары. Об этом сообщают местные власти.Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на территории двух складов в Голосеевском районе произошло возгорание.По информации начальника киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, в Днепровском и Святошинском районах повреждены нежилые здания, в Соломенском районе произошел пожар в офисном здании.Утром в понедельник, 13 июля, Минобороны РФ сообщило, что армия России нанесла групповые удары по портам в Одесской области. По данным ведомства, в результате были поражены объекты портовой инфраструктуры в Черноморске, которые используются ВСУ для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.Неделей ранее Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киеве в ответ на террористические атаки Украины. Поражены объекты ВПК, в числе которых промышленное предприятие, где производились и хранились комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго", а также цех по сборке БПЛА большой и средней дальности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Противник почувствует: Путин пообещал мощные ответные удары по УкраинеЗеленский стянул в Киев все имеющиеся у Украины западные комплексы ПРОТри морских порта и производства дронов: что уничтожено новым ударом по Украине
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киев, удары по украине, взрывы на украине, новости сво, украина
В Киеве прогремели взрывы - в городе пожары
В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
06:40 14.07.2026 (обновлено: 06:41 14.07.2026)