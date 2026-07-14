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В каких городах Крыма можно свободно купить бензин 14 июля - РИА Новости Крым, 14.07.2026
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В каких городах Крыма можно свободно купить бензин 14 июля
В каких городах Крыма можно свободно купить бензин 14 июля - РИА Новости Крым, 14.07.2026
В каких городах Крыма можно свободно купить бензин 14 июля
Во вторник, 14 июля, на некоторых автозаправочных станциях Крыма будет топливо в свободной продаже. Заправлять автомобили на большинстве АЗС начнут с 10:00. РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T10:10
2026-07-14T10:10
крым
новости крыма
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
азс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Во вторник, 14 июля, на некоторых автозаправочных станциях Крыма будет топливо в свободной продаже. Заправлять автомобили на большинстве АЗС начнут с 10:00.По информации главы администрации Феодосии Владимира Кима, утром отпуск топлива начнется на двух АЗС сети "Атан", в наличии есть бензин марки А-95 Ultra.В Евпатории заправиться также можно будет на двух АЗС, отметил и.о. главы администрации города Евпатории Виталий Оганесян. Водителям предложат бензин марки АИ-95 Ультра.Как рассказали в администрации Ялты, с 09:30 будет открыта продажа бензина АИ-95-К5 на одной заправке "Формула", с 10:00 - на двух заправках "Атан" (бензин А-95 Ultra). Купить бензин смогут водители 650 машин.Глава администрации Белогорского района Дмитрий Чумаков рассказал, что с 10:00 будет в свободной продаже бензин марки АИ-95 Ультра на заправке "Атан" в пгт. Зуя.По информации главы администрации Судака Кирилла Чебышева, сегодня отпускать топливо будут на одной АЗС "Атан", в свободной продаже будет бензин марки АИ-95 Ультра.В Алуште сегодня запланирована свободная реализация топлива на двух АЗС "Атан", в продаже будет бензин марки АИ-95+.На всех АЗС Крыма по-прежнему действуют ограничения: не более 20 литров на одно транспортное средство, заправка в канистры запрещена.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:40 литров бензина на авто: где заправиться в Севастополе во вторникДля Крыма создают новую систему снабжения топливомТопливо, генераторы и "ждуны": Аксенов о ситуации в Крыму
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, новости крыма, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, азс
В каких городах Крыма можно свободно купить бензин 14 июля

На АЗС городов Крыма 14 июля будет топливо в свободной продаже.

10:10 14.07.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Во вторник, 14 июля, на некоторых автозаправочных станциях Крыма будет топливо в свободной продаже. Заправлять автомобили на большинстве АЗС начнут с 10:00.
По информации главы администрации Феодосии Владимира Кима, утром отпуск топлива начнется на двух АЗС сети "Атан", в наличии есть бензин марки А-95 Ultra.
В Евпатории заправиться также можно будет на двух АЗС, отметил и.о. главы администрации города Евпатории Виталий Оганесян. Водителям предложат бензин марки АИ-95 Ультра.
Как рассказали в администрации Ялты, с 09:30 будет открыта продажа бензина АИ-95-К5 на одной заправке "Формула", с 10:00 - на двух заправках "Атан" (бензин А-95 Ultra). Купить бензин смогут водители 650 машин.
Глава администрации Белогорского района Дмитрий Чумаков рассказал, что с 10:00 будет в свободной продаже бензин марки АИ-95 Ультра на заправке "Атан" в пгт. Зуя.
По информации главы администрации Судака Кирилла Чебышева, сегодня отпускать топливо будут на одной АЗС "Атан", в свободной продаже будет бензин марки АИ-95 Ультра.
"Также сегодня с 12:00 продолжится заправка автомобилей по спискам, которые были сформированы ранее. Представители администрации свяжутся со всеми, кто ранее был внесен в списки на заправку", - рассказал Чебышев.
В Алуште сегодня запланирована свободная реализация топлива на двух АЗС "Атан", в продаже будет бензин марки АИ-95+.
На всех АЗС Крыма по-прежнему действуют ограничения: не более 20 литров на одно транспортное средство, заправка в канистры запрещена.
Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымНовости КрымаТопливо в КрымуДефицит топлива в КрымуАЗС
 
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