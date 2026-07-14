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В каких городах Крыма можно свободно купить бензин 14 июля

В каких городах Крыма можно свободно купить бензин 14 июля - РИА Новости Крым, 14.07.2026

В каких городах Крыма можно свободно купить бензин 14 июля

Во вторник, 14 июля, на некоторых автозаправочных станциях Крыма будет топливо в свободной продаже. Заправлять автомобили на большинстве АЗС начнут с 10:00. РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T10:10

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2026-07-14T10:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Во вторник, 14 июля, на некоторых автозаправочных станциях Крыма будет топливо в свободной продаже. Заправлять автомобили на большинстве АЗС начнут с 10:00.По информации главы администрации Феодосии Владимира Кима, утром отпуск топлива начнется на двух АЗС сети "Атан", в наличии есть бензин марки А-95 Ultra.В Евпатории заправиться также можно будет на двух АЗС, отметил и.о. главы администрации города Евпатории Виталий Оганесян. Водителям предложат бензин марки АИ-95 Ультра.Как рассказали в администрации Ялты, с 09:30 будет открыта продажа бензина АИ-95-К5 на одной заправке "Формула", с 10:00 - на двух заправках "Атан" (бензин А-95 Ultra). Купить бензин смогут водители 650 машин.Глава администрации Белогорского района Дмитрий Чумаков рассказал, что с 10:00 будет в свободной продаже бензин марки АИ-95 Ультра на заправке "Атан" в пгт. Зуя.По информации главы администрации Судака Кирилла Чебышева, сегодня отпускать топливо будут на одной АЗС "Атан", в свободной продаже будет бензин марки АИ-95 Ультра.В Алуште сегодня запланирована свободная реализация топлива на двух АЗС "Атан", в продаже будет бензин марки АИ-95+.На всех АЗС Крыма по-прежнему действуют ограничения: не более 20 литров на одно транспортное средство, заправка в канистры запрещена.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:40 литров бензина на авто: где заправиться в Севастополе во вторникДля Крыма создают новую систему снабжения топливомТопливо, генераторы и "ждуны": Аксенов о ситуации в Крыму

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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