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В Феодосии будут стрелять – жителей просят не паниковать - РИА Новости Крым, 14.07.2026
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В Феодосии будут стрелять – жителей просят не паниковать
В Феодосии будут стрелять – жителей просят не паниковать - РИА Новости Крым, 14.07.2026
В Феодосии будут стрелять – жителей просят не паниковать
В Феодосии во вторник со второй половины дня до позднего вечера будут слышны звуки стрельбы. Это связано с учениями военных, сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T14:45
2026-07-14T14:45
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феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник со второй половины дня до позднего вечера будут слышны звуки стрельбы. Это связано с учениями военных, сообщила пресс-служба администрации.Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и доверять официальной информации.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно предупреждают об этом население.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как тренируются бойцы отряда "Барс-Крым"Как обеспечена безопасность Крыма – ответ АксеноваКрым не ослабит меры безопасности в ближайшие годы – Аксенов
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, феодосия, учения, безопасность республики крым и севастополя
В Феодосии будут стрелять – жителей просят не паниковать

В Феодосии во вторник военные до ночи будут проводить учебные стрельбы

14:45 14.07.2026
 
© РИА Новости КрымПляж в Феодосии
Пляж в Феодосии - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник со второй половины дня до позднего вечера будут слышны звуки стрельбы. Это связано с учениями военных, сообщила пресс-служба администрации.
"Сегодня, 14 июля, с 15.00 до 22.00 будут проводиться учебные стрельбы", – проинформировали в мэрии.
Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и доверять официальной информации.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно предупреждают об этом население.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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КрымНовости КрымаФеодосияУченияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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