https://crimea.ria.ru/20260714/v-feodosii-budut-strelyat--zhiteley-prosyat-ne-panikovat-1157617882.html

В Феодосии будут стрелять – жителей просят не паниковать

В Феодосии будут стрелять – жителей просят не паниковать - РИА Новости Крым, 14.07.2026

В Феодосии будут стрелять – жителей просят не паниковать

В Феодосии во вторник со второй половины дня до позднего вечера будут слышны звуки стрельбы. Это связано с учениями военных, сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T14:45

2026-07-14T14:45

2026-07-14T14:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник со второй половины дня до позднего вечера будут слышны звуки стрельбы. Это связано с учениями военных, сообщила пресс-служба администрации.Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и доверять официальной информации.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно предупреждают об этом население.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как тренируются бойцы отряда "Барс-Крым"Как обеспечена безопасность Крыма – ответ АксеноваКрым не ослабит меры безопасности в ближайшие годы – Аксенов

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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