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В Феодосии будут стрелять – жителей просят не паниковать
В Феодосии будут стрелять – жителей просят не паниковать - РИА Новости Крым, 14.07.2026
В Феодосии будут стрелять – жителей просят не паниковать
В Феодосии во вторник со второй половины дня до позднего вечера будут слышны звуки стрельбы. Это связано с учениями военных, сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T14:45
2026-07-14T14:45
2026-07-14T14:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник со второй половины дня до позднего вечера будут слышны звуки стрельбы. Это связано с учениями военных, сообщила пресс-служба администрации.Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и доверять официальной информации.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно предупреждают об этом население.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как тренируются бойцы отряда "Барс-Крым"Как обеспечена безопасность Крыма – ответ АксеноваКрым не ослабит меры безопасности в ближайшие годы – Аксенов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Феодосии будут стрелять – жителей просят не паниковать
В Феодосии во вторник военные до ночи будут проводить учебные стрельбы