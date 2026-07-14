https://crimea.ria.ru/20260714/v-bakhchisarayskom-rayone-u-voditelya-zabrali-moped-za-nochnye-poezdki-1157635632.html

В Бахчисарайском районе у водителя забрали мопед за ночные поездки

В Бахчисарайском районе у водителя забрали мопед за ночные поездки - РИА Новости Крым, 14.07.2026

В Бахчисарайском районе у водителя забрали мопед за ночные поездки

В Бахчисарайском районе Крыма поймали водителя мопеда за нарушение ночного запрета на передвижение. Мопед задержан и помещен на спецстоянку. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T22:30

2026-07-14T22:30

2026-07-14T22:30

бахчисарайский район

новости крыма

мототранспорт

мвд по республике крым

происшествия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0e/1157642017_0:35:1372:807_1920x0_80_0_0_8c42e0086e7bbc982afdb2c36cceca88.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма поймали водителя мопеда за нарушение ночного запрета на передвижение. Мопед задержан и помещен на спецстоянку. Об этом сообщили в полиции Крыма.По данным полиции Крыма, на водителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности"). Мопед помещен на специализированную стоянку.Ранее сообщалось, что на территории региона установлено временное ограничение использования мопедов, мотоциклов, квадроциклов, питбайков и мотороллеров в период с 22:00 до 06:00. Нарушение этого требования влечет административную ответственность.Контроль за исполнением указа будет осуществляться Министерством внутренних дел по Республике Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предостерегли детей от оборудования "топливных тайников"В Севастополе ограничили движение байкеров и мопедистовЗапрет на мототехнику в Крыму – эксперт оценил необходимость

бахчисарайский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бахчисарайский район, новости крыма, мототранспорт, мвд по республике крым, происшествия