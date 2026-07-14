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В Бахчисарайском районе у водителя забрали мопед за ночные поездки - РИА Новости Крым, 14.07.2026
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В Бахчисарайском районе у водителя забрали мопед за ночные поездки
В Бахчисарайском районе у водителя забрали мопед за ночные поездки - РИА Новости Крым, 14.07.2026
В Бахчисарайском районе у водителя забрали мопед за ночные поездки
В Бахчисарайском районе Крыма поймали водителя мопеда за нарушение ночного запрета на передвижение. Мопед задержан и помещен на спецстоянку. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T22:30
2026-07-14T22:30
бахчисарайский район
новости крыма
мототранспорт
мвд по республике крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма поймали водителя мопеда за нарушение ночного запрета на передвижение. Мопед задержан и помещен на спецстоянку. Об этом сообщили в полиции Крыма.По данным полиции Крыма, на водителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности"). Мопед помещен на специализированную стоянку.Ранее сообщалось, что на территории региона установлено временное ограничение использования мопедов, мотоциклов, квадроциклов, питбайков и мотороллеров в период с 22:00 до 06:00. Нарушение этого требования влечет административную ответственность.Контроль за исполнением указа будет осуществляться Министерством внутренних дел по Республике Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предостерегли детей от оборудования "топливных тайников"В Севастополе ограничили движение байкеров и мопедистовЗапрет на мототехнику в Крыму – эксперт оценил необходимость
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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бахчисарайский район, новости крыма, мототранспорт, мвд по республике крым, происшествия
В Бахчисарайском районе у водителя забрали мопед за ночные поездки

В Крыму за нарушение запрета на передвижение мототранспорта ночью у водителя забрали мопед

22:30 14.07.2026
 
© МВД по Республике КрымМопед на эвакуаторе
Мопед на эвакуаторе
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма поймали водителя мопеда за нарушение ночного запрета на передвижение. Мопед задержан и помещен на спецстоянку. Об этом сообщили в полиции Крыма.
"Выявлен факт передвижения мопеда после 22:00, что является нарушением указа главы Крыма... Во время проверки установлено, что водитель имеет действующее водительское удостоверение, однако допустил нарушение установленного временного запрета на эксплуатацию мототранспорта", – говорится в сообщении.
По данным полиции Крыма, на водителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности"). Мопед помещен на специализированную стоянку.
Ранее сообщалось, что на территории региона установлено временное ограничение использования мопедов, мотоциклов, квадроциклов, питбайков и мотороллеров в период с 22:00 до 06:00. Нарушение этого требования влечет административную ответственность.
Контроль за исполнением указа будет осуществляться Министерством внутренних дел по Республике Крым.
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Бахчисарайский районНовости КрымаМототранспортМВД по Республике КрымПроисшествия
 
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