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Украинцы навсегда останутся расходным материалом для Запада – мнение - РИА Новости Крым, 14.07.2026
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Украинцы навсегда останутся расходным материалом для Запада – мнение
Украинцы навсегда останутся расходным материалом для Запада – мнение - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Украинцы навсегда останутся расходным материалом для Запада – мнение
Украинцы, предавшие в себе русские корни, навсегда останутся расходным человеческим материалом для западной цивилизации. Такое мнение высказал председатель... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T21:39
2026-07-14T21:39
украина
общество
мнения
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Украинцы, предавшие в себе русские корни, навсегда останутся расходным человеческим материалом для западной цивилизации. Такое мнение высказал председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.По словам политика, стремление к евроинтеграции и уничтожению в себе всего русского привели украинский этнос к деградации и уничтожению.По мнению Константинова вернуть Украину в лоно Русского мира в ближайшей исторической перспективе вряд ли удастся, поскольку правящий там бандеровский режим очень много сделал для уничтожения любых точек опоры, с помощью которых можно было бы попытаться восстановить на Украине русскость.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стала половой тряпкой: почему конституция Украины перестала существоватьПуть самоуничтожения: в Крыму оценили снос памятника Булгакову в КиевеРусский язык объявили вне закона в Полтаве
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РИА Новости Крым
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украина, общество, мнения, владимир константинов
Украинцы навсегда останутся расходным материалом для Запада – мнение

Украинцы будут расходным человеческим материалом для западной цивилизации – Константинов

21:39 14.07.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Украинцы, предавшие в себе русские корни, навсегда останутся расходным человеческим материалом для западной цивилизации. Такое мнение высказал председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.
"Пример Украины показал, что такое евроинтеграция и к чему приводят все эти игры с Западом. Они хотели, ничего не делая, получить блага, а в итоге получили рабство. Украинский народ будет расходным человеческим материалом для западной цивилизации. Никто этих людей никогда не будет выдвигать на руководящие должности, потому что это токсичный в их (Запада – ред.) понимании народ", – сказал Константинов.
По словам политика, стремление к евроинтеграции и уничтожению в себе всего русского привели украинский этнос к деградации и уничтожению.
"Они предали свои русские корни, то есть предали себя. К ним будет соответствующее отношение на Западе, потому что предателей никто нигде не любит", – выразил мнение политик.
По мнению Константинова вернуть Украину в лоно Русского мира в ближайшей исторической перспективе вряд ли удастся, поскольку правящий там бандеровский режим очень много сделал для уничтожения любых точек опоры, с помощью которых можно было бы попытаться восстановить на Украине русскость.
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