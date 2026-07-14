https://crimea.ria.ru/20260714/ukraintsy-navsegda-ostanutsya-raskhodnym-materialom-dlya-zapada--mnenie-1157635525.html

Украинцы навсегда останутся расходным материалом для Запада – мнение

Украинцы навсегда останутся расходным материалом для Запада – мнение - РИА Новости Крым, 14.07.2026

Украинцы навсегда останутся расходным материалом для Запада – мнение

Украинцы, предавшие в себе русские корни, навсегда останутся расходным человеческим материалом для западной цивилизации. Такое мнение высказал председатель... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T21:39

2026-07-14T21:39

2026-07-14T21:39

украина

общество

мнения

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Украинцы, предавшие в себе русские корни, навсегда останутся расходным человеческим материалом для западной цивилизации. Такое мнение высказал председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.По словам политика, стремление к евроинтеграции и уничтожению в себе всего русского привели украинский этнос к деградации и уничтожению.По мнению Константинова вернуть Украину в лоно Русского мира в ближайшей исторической перспективе вряд ли удастся, поскольку правящий там бандеровский режим очень много сделал для уничтожения любых точек опоры, с помощью которых можно было бы попытаться восстановить на Украине русскость.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стала половой тряпкой: почему конституция Украины перестала существоватьПуть самоуничтожения: в Крыму оценили снос памятника Булгакову в КиевеРусский язык объявили вне закона в Полтаве

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, общество, мнения, владимир константинов