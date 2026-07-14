https://crimea.ria.ru/20260714/udar-po-energetike-sevastopolya-i-logistika-v-azovskom-more-glavnoe-za-den-1157645646.html

Удар по энергетике Севастополя и логистика в Азовском море: главное за день

Удар по энергетике Севастополя и логистика в Азовском море: главное за день - РИА Новости Крым, 14.07.2026

Удар по энергетике Севастополя и логистика в Азовском море: главное за день

Атака ВСУ на энергообъекты Севастополя и отключения света в Крыму. Логистика в Азовском море на фоне атак ВСУ и поставки сельхозпродукции. Учения стран... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T23:16

2026-07-14T23:16

2026-07-14T23:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Атака ВСУ на энергообъекты Севастополя и отключения света в Крыму. Логистика в Азовском море на фоне атак ВСУ и поставки сельхозпродукции. Учения стран "Коалиции желающих" и выход из нее Болгарии. Меры поддержки промышленных предприятий Крыма в условиях ЧС. Предупреждения ФАС в связи с завышениями цен на бензин.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака ВСУ на энергообъекты СевастополяВ ночь на вторник ВСУ ударили по энергосистеме Севастополя. Соблюдение графиков отключения света оказалось временно невозможно. Компания "Севастопольэнерго" была вынуждена ввести график веерных отключений: 2 часа со светом – 6 часов без него, позже подачу света начали осуществлять по схеме "2 через 4". К вечеру вторника в городе-герое сняли режим временного ограничения электроснабжения.В Крыму четыре города на севере и западе полуострова, а также шесть районов также остались без света.Логистика в Азовском море на фоне атак ВСУМинтранс России предпринимает все необходимые действия для обеспечения грузовой логистики в связи с участившимися атаками противника на гражданский флот в акватории Азовского моря. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник. В Минсельхозе России заявили, что ситуация с атаками ВСУ на суда в Азовском море не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка и экспорт сельхозпродукции. Сейчас совместно с профильными ведомствами и бизнесом прорабатываются альтернативные маршруты грузопотоков.Бесплатный баллонный газ в КрымуВ Крыму на время действия режима ЧС баллонный газ населению будут выдавать бесплатно. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочего выезда на север полуострова, где сложилась сложная ситуация. По его словам, на этой неделе по республике распределят около 4 тысяч баллонов. В первую очередь газом будут обеспечены социально незащищенные категории граждан.Отставка украинского КабминаВерховная рада Украины во вторник отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Решение поддержали 258 депутатов. Вместе с премьером в отставку ушло все правительство, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Свириденко подала заявление об отставке накануне."Коалиция желающих"Учения с участием 1,5 тысячи военных стран "коалиции желающих" пройдут осенью в Польше, Турции и Румынии. Об этом заявил 14 июля президент Финляндии Александр Стубб. В этот же день стало известно, что Болгария больше не будет участвовать в "коалиции желающих" по Украине. Такое заявление сделал премьер-министр республики Румен Радев.Меры поддержки промышленников КрымаВласти Крыма разработали дополнительный комплекс мер поддержки промышленных предприятий республики, включающий отсрочки по погашению долга и снижение процентных ставок при пополнении оборотных средств, сообщил во вторник глава РК Сергей Аксенов. В частности, предлагается увеличение общего размера субсидии на возмещение затрат на сертификацию продукции промышленных предприятий и индивидуальных предпринимателей. Будут сокращены и сроки рассмотрения заявок Крымским региональным фондом развития промышленности.Цены на топливоРегиональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России направили предупреждения 13 предприятиям в Кировской, Удмуртской, Саратовской, Нижегородской областях и Краснодарском крае в связи с необоснованным ростом цен на бензин и дизтопливо. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Как отмечается в пресс-релизе, Краснодарское УФАС выдало предупреждения шести компаниям, в действиях которых выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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