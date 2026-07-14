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Центры содействия жителям Красноперекопского района – куда обращаться

Центры содействия жителям Красноперекопского района – куда обращаться - РИА Новости Крым, 14.07.2026

Центры содействия жителям Красноперекопского района – куда обращаться

асноперекопске предприняты меры по поддержке систем жизнеобеспечения его жителей. Ситуация с водой в городе, где зарядить мобильные телефоны и другие... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T18:22

2026-07-14T18:22

2026-07-14T18:22

красноперекопский район

новости крыма

крым

режим чс

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. асноперекопске предприняты меры по поддержке систем жизнеобеспечения его жителей. Ситуация с водой в городе, где зарядить мобильные телефоны и другие устройства, купить лекарства и снять наличные - о том, как помогают людям, рассказали в министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма.Центры содействия – специально организованные общедоступные пункты поддержки населения, где обеспечен постоянный доступ к средствам связи и информации и созданы условия для оперативного оказания помощи гражданам.Адреса:График работы: пн. – пт. с 08:00 до 12:00; сб., вс. – выходные дни.Точки бесплатной зарядки электрических устройствЗарядить телефон, пауэрбанк, портативную электростанцию и другие устройства можно в Центрах содействия (см. выше).ВодоснабжениеЦентрализованное водоснабжение осуществляется ежедневно с 17:00 до 22:00 (частично проводится подвоз воды к домовладениям из-за отсутствия давления) в населенных пунктах: Братское, Полтавское, Вишневка, Зеленая Нива, Воинка, Ильинка, Ишунь, Новопавловка, Долинка, Привольное, Орловское, Новониколаевка.По отдельному графику Красноперекопским филиалом ГУП РК "Вода Крыма" осуществляется подвоз в населенные пункты: Сватово, Крепкое, Танковое, Курганное, Трактовое, Красноармейское, Надеждино, Смушкино.Водоснабжение в селах Совхозное, Таврическое, Рисовое, Почетное, Пятихатка Воронцовка, Пролетарка, Филатовка, Карпова Балка подается централизовано. Из-за низкого давления предприятием "Вода Крыма" осуществляется частично подвоз воды.Водоснабжение сел Магазинка, Новоивановка, Новоалександровка, Богачевка, Источное, Шатры, Уткино, Новорыбацкое осуществляется из индивидуальных и самоизливающихся источников, расположенных на территории этих сел.Контактная информация администраций сельских поселений Красноперекопского района - по ссылке.ГазоснабжениеДля подачи заявки на поставку сжиженного газа жителям негазифицированных населенных пунктов необходимо позвонить по телефону 104.Банкоматы с возможностью выдачи наличныхВ Красноперекопске:"Россия" – центральный офис, ул. Менделеева, 25 (во время работы генератора)."Генбанк" – центральный офис, ул. Калинина, 2."Сбербанк России" – магазин "Яблоко", 1-й микрорайон, 25.Банк ВТБ (ПАО):На территории сельских поселений:Аптеки, где доступна оплата за безналичный расчет во время отключения электроэнергии Актуальное расписание движения общественного транспорта - по ссылке.Телефоны дежурно-диспетчерских служб· Горячая линия администрации Красноперекопского района:+7(978)058-24-33; +7-36565-2-12-43(пн. – пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00, кроме выходных и праздничных дней).· Единая дежурно-диспетчерская служба:+7 (978) 914-21-12; +7-36565-3-12-94; +7-36565-2-04-00.· ГУП РК "Вода Крыма:+7 (978) 877-44-90 (МТС); +7 (979) 014-69-60 (Миранда); +7-36565-2-35-85 (аварийная служба).· Красноперекопский филиал РЭС ГУП РК "Крымэнерго":+7 (978) 954-40-96; +7 (978) 954-41-33; +7-36565-2-10-48.· Армянск (для с. Пятихатка, Филатовка, Карпова Балка):+7 (978) 993-68-94; +7 (978) 945-71-56; +7 (978) 945-72-94.· ГУП РК "Крымгазсети": +7 (978) 918-44-13.· Армянск: +7 (978) 918-44-34.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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