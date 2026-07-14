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Центры содействия жителям Красноперекопского района – куда обращаться - РИА Новости Крым, 14.07.2026
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Центры содействия жителям Красноперекопского района – куда обращаться
Центры содействия жителям Красноперекопского района – куда обращаться - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Центры содействия жителям Красноперекопского района – куда обращаться
асноперекопске предприняты меры по поддержке систем жизнеобеспечения его жителей. Ситуация с водой в городе, где зарядить мобильные телефоны и другие... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T18:22
2026-07-14T18:22
красноперекопский район
новости крыма
крым
режим чс
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. асноперекопске предприняты меры по поддержке систем жизнеобеспечения его жителей. Ситуация с водой в городе, где зарядить мобильные телефоны и другие устройства, купить лекарства и снять наличные - о том, как помогают людям, рассказали в министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма.Центры содействия – специально организованные общедоступные пункты поддержки населения, где обеспечен постоянный доступ к средствам связи и информации и созданы условия для оперативного оказания помощи гражданам.Адреса:График работы: пн. – пт. с 08:00 до 12:00; сб., вс. – выходные дни.Точки бесплатной зарядки электрических устройствЗарядить телефон, пауэрбанк, портативную электростанцию и другие устройства можно в Центрах содействия (см. выше).ВодоснабжениеЦентрализованное водоснабжение осуществляется ежедневно с 17:00 до 22:00 (частично проводится подвоз воды к домовладениям из-за отсутствия давления) в населенных пунктах: Братское, Полтавское, Вишневка, Зеленая Нива, Воинка, Ильинка, Ишунь, Новопавловка, Долинка, Привольное, Орловское, Новониколаевка.По отдельному графику Красноперекопским филиалом ГУП РК "Вода Крыма" осуществляется подвоз в населенные пункты: Сватово, Крепкое, Танковое, Курганное, Трактовое, Красноармейское, Надеждино, Смушкино.Водоснабжение в селах Совхозное, Таврическое, Рисовое, Почетное, Пятихатка Воронцовка, Пролетарка, Филатовка, Карпова Балка подается централизовано. Из-за низкого давления предприятием "Вода Крыма" осуществляется частично подвоз воды.Водоснабжение сел Магазинка, Новоивановка, Новоалександровка, Богачевка, Источное, Шатры, Уткино, Новорыбацкое осуществляется из индивидуальных и самоизливающихся источников, расположенных на территории этих сел.Контактная информация администраций сельских поселений Красноперекопского района - по ссылке.ГазоснабжениеДля подачи заявки на поставку сжиженного газа жителям негазифицированных населенных пунктов необходимо позвонить по телефону 104.Банкоматы с возможностью выдачи наличныхВ Красноперекопске:"Россия" – центральный офис, ул. Менделеева, 25 (во время работы генератора)."Генбанк" – центральный офис, ул. Калинина, 2."Сбербанк России" – магазин "Яблоко", 1-й микрорайон, 25.Банк ВТБ (ПАО):На территории сельских поселений:Аптеки, где доступна оплата за безналичный расчет во время отключения электроэнергии Актуальное расписание движения общественного транспорта - по ссылке.Телефоны дежурно-диспетчерских служб· Горячая линия администрации Красноперекопского района:+7(978)058-24-33; +7-36565-2-12-43(пн. – пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00, кроме выходных и праздничных дней).· Единая дежурно-диспетчерская служба:+7 (978) 914-21-12; +7-36565-3-12-94; +7-36565-2-04-00.· ГУП РК "Вода Крыма:+7 (978) 877-44-90 (МТС); +7 (979) 014-69-60 (Миранда); +7-36565-2-35-85 (аварийная служба).· Красноперекопский филиал РЭС ГУП РК "Крымэнерго":+7 (978) 954-40-96; +7 (978) 954-41-33; +7-36565-2-10-48.· Армянск (для с. Пятихатка, Филатовка, Карпова Балка):+7 (978) 993-68-94; +7 (978) 945-71-56; +7 (978) 945-72-94.· ГУП РК "Крымгазсети": +7 (978) 918-44-13.· Армянск: +7 (978) 918-44-34.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
96
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красноперекопский район, новости крыма, крым, режим чс, отключение электроэнергии в крыму
Центры содействия жителям Красноперекопского района – куда обращаться

В Красноперекопском районе Крыма открыли центры содействия жителям – адреса

18:22 14.07.2026
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДевушка работает на ноутбуке
Девушка работает на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. асноперекопске предприняты меры по поддержке систем жизнеобеспечения его жителей. Ситуация с водой в городе, где зарядить мобильные телефоны и другие устройства, купить лекарства и снять наличные - о том, как помогают людям, рассказали в министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма.
Центры содействия – специально организованные общедоступные пункты поддержки населения, где обеспечен постоянный доступ к средствам связи и информации и созданы условия для оперативного оказания помощи гражданам.
Адреса:
  • · с. Братское, ул. Ленина, 18 (администрация Братского сельского поселения);
  • · с. Вишневка, ул. Ленина, 58 (администрация Вишневского сельского поселения);
  • · с. Воинка, ул. Ленина, 54 (администрация Воинского сельского поселения);
  • · с. Ильинка, ул. Гагарина,16 (администрация Ильинского сельского поселения);
  • · с. Ишунь, ул. Горького, 1 (администрация Ишунского сельского поселения);
  • · с. Красноармейское, ул. 50 лет Октября, 2 (администрация Красноармейского сельского поселения);
  • · с. Магазинка, ул. Бондаря, 1а (администрация Магазинского сельского поселения);
  • · с. Новопавловка, ул. Набережная, 3 (администрация Новопавловского сельского поселения);
  • · с. Орловское, ул. Кирова, 34 (администрация Орловского сельского поселения);
  • · с. Почетное, ул. Ленина, 37а (администрация Почетненского сельского поселения);
  • · с. Совхозное, пер. Новый, 4 (администрация Совхозненского сельского поселения);
  • · с. Филатовка, ул. Крымская, 18 (администрация Филатовского сельского поселения).
График работы: пн. – пт. с 08:00 до 12:00; сб., вс. – выходные дни.

Точки бесплатной зарядки электрических устройств

Зарядить телефон, пауэрбанк, портативную электростанцию и другие устройства можно в Центрах содействия (см. выше).

Водоснабжение

Централизованное водоснабжение осуществляется ежедневно с 17:00 до 22:00 (частично проводится подвоз воды к домовладениям из-за отсутствия давления) в населенных пунктах: Братское, Полтавское, Вишневка, Зеленая Нива, Воинка, Ильинка, Ишунь, Новопавловка, Долинка, Привольное, Орловское, Новониколаевка.
По отдельному графику Красноперекопским филиалом ГУП РК "Вода Крыма" осуществляется подвоз в населенные пункты: Сватово, Крепкое, Танковое, Курганное, Трактовое, Красноармейское, Надеждино, Смушкино.
Водоснабжение в селах Совхозное, Таврическое, Рисовое, Почетное, Пятихатка Воронцовка, Пролетарка, Филатовка, Карпова Балка подается централизовано. Из-за низкого давления предприятием "Вода Крыма" осуществляется частично подвоз воды.
Водоснабжение сел Магазинка, Новоивановка, Новоалександровка, Богачевка, Источное, Шатры, Уткино, Новорыбацкое осуществляется из индивидуальных и самоизливающихся источников, расположенных на территории этих сел.
Контактная информация администраций сельских поселений Красноперекопского района - по ссылке.

Газоснабжение

Для подачи заявки на поставку сжиженного газа жителям негазифицированных населенных пунктов необходимо позвонить по телефону 104.

Банкоматы с возможностью выдачи наличных

В Красноперекопске:
"Россия" – центральный офис, ул. Менделеева, 25 (во время работы генератора).
"Генбанк" – центральный офис, ул. Калинина, 2.
"Сбербанк России" – магазин "Яблоко", 1-й микрорайон, 25.
Банк ВТБ (ПАО):
  • центральный офис, ул. Менделеева, 48 (во время работы генератора);
  • магазин "Яблоко", 1-й микрорайон, 25;
  • магазин "Новая площадь", Таврическая улица, 12в.
На территории сельских поселений:
  • · с. Ишунь, ул. Октябрьская, 11б (на время работы генератора);
  • · с. Воинка, ул. Ленина, 4 (на время работы генератора);
  • · с. Братское, ул. Ленина, 16 (на время работы генератора);
  • · с. Ильинка, ул. Конституции, 4 (на время работы генератора);
  • · с. Совхозное, ул. Юбилейная,13а (на время работы генератора)
Аптеки, где доступна оплата за безналичный расчет во время отключения электроэнергии
  • · Аптечный пункт ГУП РК "Крым – Фармация":
  • с. Братское, ул. Ленина,18;
  • с. Ильинка, ул. Гагарина, 16.
  • · Аптека (ИП Ибрагимов Длявер Ибазерович), с. Воинка, ул. Ленина, 8/1.
  • · Аптека "Апрель", с. Воинка, ул. Ленина, 16в.
  • · Аптека "Эконом", с. Воинка, ул. Ленина, 16в.
  • · ООО "Аптечный склад "Крым", аптека "Апрель", с. Ишунь, ул. Ленина, 70.
Актуальное расписание движения общественного транспорта - по ссылке.

Телефоны дежурно-диспетчерских служб

· Горячая линия администрации Красноперекопского района:
+7(978)058-24-33; +7-36565-2-12-43
(пн. – пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00, кроме выходных и праздничных дней).
· Единая дежурно-диспетчерская служба:
+7 (978) 914-21-12; +7-36565-3-12-94; +7-36565-2-04-00.
· ГУП РК "Вода Крыма:
+7 (978) 877-44-90 (МТС); +7 (979) 014-69-60 (Миранда); +7-36565-2-35-85 (аварийная служба).
· Красноперекопский филиал РЭС ГУП РК "Крымэнерго":
+7 (978) 954-40-96; +7 (978) 954-41-33; +7-36565-2-10-48.
· Армянск (для с. Пятихатка, Филатовка, Карпова Балка):
+7 (978) 993-68-94; +7 (978) 945-71-56; +7 (978) 945-72-94.
· ГУП РК "Крымгазсети": +7 (978) 918-44-13.
· Армянск: +7 (978) 918-44-34.
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Красноперекопский районНовости КрымаКрымРежим ЧСОтключение электроэнергии в Крыму
 
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