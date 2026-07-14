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Трамп отказался от идеи взимать сбор за проход судов через Ормузский пролив - РИА Новости Крым, 14.07.2026
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Трамп отказался от идеи взимать сбор за проход судов через Ормузский пролив
Трамп отказался от идеи взимать сбор за проход судов через Ормузский пролив - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Трамп отказался от идеи взимать сбор за проход судов через Ормузский пролив
США отказываются от решения взимать сбор за проход судов через Ормузский пролив после переговоров с ближневосточным руководством. Об этом заявил американский... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T20:15
2026-07-14T20:15
дональд трамп
ормузский пролив
новости
в мире
обострение между ираном и сша
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. США отказываются от решения взимать сбор за проход судов через Ормузский пролив после переговоров с ближневосточным руководством. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.Во время встречи с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди в Белом доме американский лидер подчеркнул, что решение принято по итогам переговоров с лидерами ближневосточных государств, которые взамен на сбор предложили "инвестировать в США миллиарды и миллиарды долларов". По словам Трампа, объема этих инвестиций хватит, чтобы создать миллионы рабочих мест в США, а реализуемые инвестпроекты будут выгодны и для самих инвестирующих стран.США и Иран ранее подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий завершение войны и разблокировку Ормузского пролива. Однако 8 июля Вашингтон объявил о прекращении перемирия, далее последовали взаимные удары. Накануне Трамп заявил, что США возобновляют морскую блокаду в отношении Ирана. При этом остальные страны смогут свободно пользоваться Ормузским проливом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США обманули Иран, также как Запад Россию, ведя фиктивные переговорыС участием РФ: в Иране назвали главный фактор энергетической безопасностиТрамп сосредоточен на собственных победах – эксперт
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дональд трамп, ормузский пролив, новости, в мире, обострение между ираном и сша, сша
Трамп отказался от идеи взимать сбор за проход судов через Ормузский пролив

США отказываются от решения взимать сбор за проход судов через Ормуз – Трамп

20:15 14.07.2026
 
© AP PhotoСуда в Персидском заливе плывут в направлении Ормузского пролива
Суда в Персидском заливе плывут в направлении Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. США отказываются от решения взимать сбор за проход судов через Ормузский пролив после переговоров с ближневосточным руководством. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
"Я решил заменить 20-процентный компенсационный сбор торговыми и инвестиционными сделками, которые различные государства Персидского залива будут заключать с Соединенными Штатами", – цитирует выдержку из поста Трампа в соцсети Truth Social РИА Новости.
Во время встречи с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди в Белом доме американский лидер подчеркнул, что решение принято по итогам переговоров с лидерами ближневосточных государств, которые взамен на сбор предложили "инвестировать в США миллиарды и миллиарды долларов". По словам Трампа, объема этих инвестиций хватит, чтобы создать миллионы рабочих мест в США, а реализуемые инвестпроекты будут выгодны и для самих инвестирующих стран.
США и Иран ранее подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий завершение войны и разблокировку Ормузского пролива. Однако 8 июля Вашингтон объявил о прекращении перемирия, далее последовали взаимные удары. Накануне Трамп заявил, что США возобновляют морскую блокаду в отношении Ирана. При этом остальные страны смогут свободно пользоваться Ормузским проливом.
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Дональд ТрампОрмузский проливНовостиВ миреОбострение между Ираном и СШАСША
 
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