Трамп отказался от идеи взимать сбор за проход судов через Ормузский пролив
США отказываются от решения взимать сбор за проход судов через Ормуз – Трамп
© AP PhotoСуда в Персидском заливе плывут в направлении Ормузского пролива
© AP Photo
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. США отказываются от решения взимать сбор за проход судов через Ормузский пролив после переговоров с ближневосточным руководством. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
"Я решил заменить 20-процентный компенсационный сбор торговыми и инвестиционными сделками, которые различные государства Персидского залива будут заключать с Соединенными Штатами", – цитирует выдержку из поста Трампа в соцсети Truth Social РИА Новости.
Во время встречи с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди в Белом доме американский лидер подчеркнул, что решение принято по итогам переговоров с лидерами ближневосточных государств, которые взамен на сбор предложили "инвестировать в США миллиарды и миллиарды долларов". По словам Трампа, объема этих инвестиций хватит, чтобы создать миллионы рабочих мест в США, а реализуемые инвестпроекты будут выгодны и для самих инвестирующих стран.
США и Иран ранее подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий завершение войны и разблокировку Ормузского пролива. Однако 8 июля Вашингтон объявил о прекращении перемирия, далее последовали взаимные удары. Накануне Трамп заявил, что США возобновляют морскую блокаду в отношении Ирана. При этом остальные страны смогут свободно пользоваться Ормузским проливом.
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