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Трамп отказался от идеи взимать сбор за проход судов через Ормузский пролив

Трамп отказался от идеи взимать сбор за проход судов через Ормузский пролив - РИА Новости Крым, 14.07.2026

Трамп отказался от идеи взимать сбор за проход судов через Ормузский пролив

США отказываются от решения взимать сбор за проход судов через Ормузский пролив после переговоров с ближневосточным руководством. Об этом заявил американский... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T20:15

2026-07-14T20:15

2026-07-14T20:15

дональд трамп

ормузский пролив

новости

в мире

обострение между ираном и сша

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. США отказываются от решения взимать сбор за проход судов через Ормузский пролив после переговоров с ближневосточным руководством. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.Во время встречи с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди в Белом доме американский лидер подчеркнул, что решение принято по итогам переговоров с лидерами ближневосточных государств, которые взамен на сбор предложили "инвестировать в США миллиарды и миллиарды долларов". По словам Трампа, объема этих инвестиций хватит, чтобы создать миллионы рабочих мест в США, а реализуемые инвестпроекты будут выгодны и для самих инвестирующих стран.США и Иран ранее подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий завершение войны и разблокировку Ормузского пролива. Однако 8 июля Вашингтон объявил о прекращении перемирия, далее последовали взаимные удары. Накануне Трамп заявил, что США возобновляют морскую блокаду в отношении Ирана. При этом остальные страны смогут свободно пользоваться Ормузским проливом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США обманули Иран, также как Запад Россию, ведя фиктивные переговорыС участием РФ: в Иране назвали главный фактор энергетической безопасностиТрамп сосредоточен на собственных победах – эксперт

ормузский пролив

сша

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, ормузский пролив, новости, в мире, обострение между ираном и сша, сша